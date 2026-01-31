Gol de Christian Cueva para empate de Juan Pablo II vs FC Cajamarca: ‘Aladino’ celebró con peculiar baile en Liga 1 2026

'Aladino' celebró con baile en Chongoyape. (L1 Max)

El sábado 31 de enero, Juan Pablo II recibió a FC Cajamarca en Chongoyape en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La visita abrió el marcador con un golazo del delantero Hernán Barcos, pero el ‘10′ Christian Cueva lo igualó en el complemento con una definición desde los doce pasos.

A los 48 minutos, el defensor Paolo Fuentes fue a disputar un balón aéreo en un tiro de esquina y el arquero Jonathan Medina salió a destiempo, golpeándolo con los puños en el rostro a su rival. El árbitro principal Daniel Ureta, en primera instancia, no percibió la falta en contra del equipo local. Por lo que el VAR lo llamó.

Ureta se acercó a la pantalla del videoarbitraje y pudo ver el golpe por parte de Medina hacia Fuentes. Después de algunos segundos, pitó el penal a favor de Juan Pablo II, ante la queja de los jugadores de FC Cajamarca, los cuales consideraban que esa acción no debió ni siquiera ser revisada. Lo cierto es que sí exisitó infracción contra el defensor nacional.