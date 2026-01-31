El 'Pirata' permitó que el cuadro cajamarquino iguale 3-3 con Juan Pablo II. (L1 Max)

El sábado 31 de enero se vivió el mejor partido de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El Juan Pablo II vs FC Cajamarca tuvo de todo: expulsiones, intervención del VAR, penales y goles. El delantero Hernán Barcos fue una de las figuras al marcar un doblete para el empate de la visita en Chongoyape.

Sucedió a los 107 minutos de juego. El árbitro Daniel Ureta había dado este tiempo de adición por lo ocurrido en el último tramo. Dos goles, un penal y una expulsión con revisión del VAR lo ameritaba. El ‘Pirata’ le sacó provecho y consiguió igualar el compromiso de forma definitiva colocando el 3-3.

El ‘nueve’ argentino cambió un penal por gol luego de que su compañero Matías Almirón sea sujetado y derribado dentro del área por Iago Iriarte. El juez Ureta no tuvo dudas y pitó la infracción a favor de los visitantes, desatando los reclamos de la delegación local, la cual consideraba que esa acción no debió ser sancionada.

Barcos, con toda su experiencia, agarró el balón y se colocó al frente del portero Matías Vega, quien no pudo hacer mucho para evitar la igualdad. El exfutbolista de Alianza Lima remató al primer palo, mientras que el ‘1′ se lanzó al otro extremo. Así pudo celebrar su gol y doblete, y el empate en la ciudad de Chongoyape.

El ‘Pirata’ se sitúa como el máximo anotador en el arranque de la Liga 1 2026, con dos anotaciones ante Juan Pablo II. A pesar de sus 42 años, el ‘gaucho’ hace pesar su jerarquía y sigue estirando su cuota goleadora en el fútbol peruano. Vigencia total del centrodelantero.

Gol y doblete de Hernán Barcos para empate agónico de FC Cajamarca vs Juan Pablo II por Liga 1 2026.

El mejor partido de la fecha 1

Si bien no ha terminado la primera fecha del Torneo Apertura, tranquilamente el FC Cajamarca vs Juan Pablo II podría ser el mejor partido de la jornada. Hubo una montaña rusa de emociones en el complejo deportivo de Chongoyape, que presentó un terreno de juego idóneo para que ambas escuadras plasmen un ida y vuelta de otro campeonato.

Hernán Barcos y Christian Cueva abrieron el marcador por cada lado. Con la lluvia de fondo, Arley Rodríguez se encontró con un balón en el área y no perdonó, ejecutando un violento disparo de derecha para vencer al arquero Jonathan Medina y poner el 2-1 a los 73′. El resultado no se movió hasta el tiempo añadido por el árbitro Daniel Ureta, quien terminó siendo protagonista en este cotejo.

Pablo Míguez fue expulsado por Ureta luego de que pisara con mucha fuerza a Jack Durán. El referí principal generó la polémica, debido a que sancionó de forma indebida una tarjeta amarilla -la segunda del defensor uruguayo- con ayuda del VAR. Algo que en el reglamento no está permitido. A partir de ese momento, el cuadro cajamarquino perdió el control.

Juan Pablo II supo aprovechar la desconcentración de su rival y Adan Hendricks marcó el 2-2 con un golpe de cabeza en un tiro de esquina. El mismo panameño, minutos más tarde, ganó un penal al ser trabado por el arquero Medina. Su compañero Martín Alaniz lo cambió por gol y de qué forma. Realizó una ‘panenka’ para dejar en ridículo al guardameta rival.

Finalmente, Barcos volvió a aparecer para sentenciar el empate a tres en el duelo válido por la primera jornada. De esta manera, las dos instituciones se repartieron los puntos, desplegando un buen nivel en la cancha y demostrando que no serán contrincantes accesibles para ninguno de los demás participantes del torneo doméstico.

El partido de la fecha se jugó esta sábado entre FC Cajamarca vs Juan Pablo II - Liga 1