Esteban Pavez fue anunciado como última incorporación de Alianza Lima bajo el lema de refuerzo de “jerarquía y experiencia”

El club ‘íntimo’ acudió con urgencia al mercado de transferencias con la intención de sumar a un centrocampista de amplio recorrido y liderazgo, características perfectas que calzan con el chileno

Esteban Pavez, de 35 años,
Esteban Pavez, de 35 años, ficha por Alianza Lima tras su extenso paso por Colo Colo. - Crédito: @ClubALOficial

Esteban Pavez, oficialmente, es nuevo futbolista de Alianza Lima. El mediocampista chileno, de 35 años, pasó con éxito las evaluaciones médicas y posteriormente se dirigió a Matute para firmar su contrato, cuya extensión será de dos temporadas. Llegó procedente del Colo Colo mediante una transferencia directa, de la que no hay registros económicos.

Tras unos días de mucho movimiento en La Victoria, el club ‘blanquiazul’ se vio decidido a ir al mercado de transferencias con la intención de incorporar a sus filas a un volante de contención de amplio recorrido con vena de jerarca que pueda destilar respeto y liderazgo entre los jugadores.

Esteban Pavez firmando su contrato
Esteban Pavez firmando su contrato con Alianza Lima. - Crédito: @ClubALOficial

De ahí a que Alianza Lima haya presentado a Esteban Pavez de la siguiente manera mediante sus redes sociales oficiales: “Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos”. Es altamente probable que el chileno haga su debut en la segunda fecha del Apertura 2026 y acompañe a la delegación a Rio Parapatí para el estreno en Copa Libertadores contra Sportivo 2 de Mayo.

Con la llegada del ‘Huasi’, la institución ‘blanquiazul’ ha dado por concluida su dinámica de contrataciones con Pablo Guede a la cabeza. Antes de su fichaje se anunciaron a Alejandro Duarte, Mateo Antoni, Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, D’ Alessandro Montenegro, Federico Girotti y Luis Advíncula.

Primeras palabras

Con las maletas cargadas de ilusiones, Esteban Pavez dejó Santiago para enrumbar hacia Lima. Allí aterrizó al promediar la medianoche ante un buen número de comunicadores que esperaban arrebatarle declaraciones. En su primer contacto se dirigió hacia su valedor, Pablo Guede.

Vengo con muchas expectativas, hay un gran equipo y un gran técnico y estoy muy motivado de llegar acá. Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho”, admitió Pavez.

Esteban Pavez quedó en el
Esteban Pavez quedó en el Top-15 de jugadores con partidos más disputados en la historia de Colo Colo. - Crédito: Difusión

“Acá no vengo a hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida y voy a dar todo por el equipo”, continuó el ‘Huasi’ añadiendo que “me motiva mucho Alianza Lima, porque hay un gran equipo y por eso estoy acá”.

Esteban Pavez es considerado uno de los últimos grandes referentes de la historia de Colo Colo. Aunque en el último curso no gozó de la entera confianza del entrenador Fernando Ortiz, su nombre se encuentra en el pedestal de Macul con nueve títulos.

El experimentado mediocentro sabe lo que es anotarle a los 'blanquiazules'. | VIDEO: CONMEBOL

Trayectoria destacada

Esteban Pavez se consolidó como un centrocampista destacado surgido en Colo Colo, donde desarrolló dos etapas marcadas por la obtención de títulos nacionales. Reconocido como uno de los últimos referentes en Macul, su vínculo con la afición colocolina se fue deteriorando progresivamente, consecuencia del desgaste físico natural que acompañó el paso de los años y afectó su rendimiento en el campo de juego.

El futbolista, apodado el ‘Huasi’, sumó experiencia internacional tras su paso por el Athletic Paranaense de Brasil, donde celebró la conquista de una Copa Sudamericana. Además, defendió los colores de clubes como el Club Tijuana en México y el Al-Nasr en los Emiratos Árabes Unidos.

Esteban Pavez, de 35 años,
Esteban Pavez, de 35 años, es un experimentado mediocentro con cartel de seleccionado chileno. - Crédito: AFP

En el plano de selecciones, Esteban Pavez fue convocado de manera regular para integrar la nómina de la selección chilena, participando tanto en ediciones de la Copa América como en las Eliminatorias CONMEBOL.

Su última convocatoria se produjo durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, en un ciclo que no logró cumplir las expectativas del combinado nacional.

