A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Tras una convulsa pretemporada, Alianza Lima se estrenará oficialmente en el curso 2026 cuando visite este viernes 30 de enero a Sport Huancayo. La escuadra dirigida por Pablo Guede llega a este encuentro con la consigna de priorizar los objetivos deportivos en medio de un clima de polémicas y denuncias de violencia sexual.

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se disputará el viernes 30 de enero, desde las 12:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio IPD de Huancayo con arbitraje principal de Joel Alarcón. El duelo marcará el inicio de una nueva temporada de la Liga 1 peruana.

Canal para ver<b> </b>Alianza Lima vs Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Como ocurrirá a lo largo del campeonato, este y todos los partidos pasarán exclusivamente por la señal de L1 Max o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports. Esto tras la desaparición de GOLPERU producto de la finalización del contrato con Sport Boys y Universitario de Deportes.

Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, Win, DirecTV y más. En esa línea, Movistar TV también se mantiene a la expectativa de contar con el canal oficial del fútbol peruano en su parrilla. Si bien la operadora aún no ha confirmado la noticia, existen altas probabilidades de que cuenten con los derechos de transmisión.

Conviene mencionar que los fanáticos tienen la posibilidad de suscribirse a las app’s de las plataformas y ver los cotejos en distintos aparatos tecnológicos como celulares, laptops, televisores y entre otros. Además, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto del envite en la ’Ciudad Incontrastable’, con todas las incidencias del encuentro desde el Estadio IPD de Huancayo.

Última presentación de Alianza Lima

Alianza Lima desató la euforia en Matute tras una exhibición de fútbol ante el Inter Miami. En una tarde que quedará para el recuerdo, el cuadro ’íntimo’ superó con autoridad al equipo de Lionel Messi y Luis Suárez. El conjunto de Pablo Guede mostró una faceta notabley dominó el ritmo del encuentro con un juego superlativo.

La figura indiscutible fue Paolo Guerrero. El histórico delantero anotó un doblete que hizo estallar las tribunas, mientras que Luis Ramos puso la cereza del pastel con un golazo para sellar el marcador definitivo. Esta victoria representa un bálsamo necesario tras las semanas de crisis que vivió el club.

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

El triunfo sirve como una reivindicación necesaria luego de los oscuros episodios que marcaron el inicio de año. La denuncia por violencia sexual contra Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, sumada a las agresiones que sufrió el plantel en el estadio, había dejado la moral por los suelos. Alianza Lima respondió en la cancha con un resultado que, aunque no borra los graves problemas extradeportivos, devuelve la ilusión a su gente.

El Sport Huancayo de Roberto Mosquera

Sport Huancayo encara la temporada 2026 con el objetivo claro de recuperar su protagonismo en la Liga 1. Bajo la dirección técnica del experimentado Roberto Mosquera, el ’rojo matador’ busca pelear nuevamente en la parte alta de la tabla. Para este nuevo ciclo, el club sumó refuerzos importantes como los defensores Jeremy Rostaing y Jimmy Valoyes, además de los atacantes Yorleys Mena y Jeremy Canela.

Una pieza fundamental en este proyecto es la permanencia de Piero Magallanes. El club logró retener a su jugador más valioso, quien destaca por su gran proyección y talento en el mediocampo. Con esta base, el equipo huancaíno combina jerarquía y juventud para afrontar con éxito el torneo peruano.