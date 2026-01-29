Esteban Pavez puso punto final a su extensa etapa en Colo Colo y se centró en su nuevo reto con Alianza Lima: “Por algo me llamó Pablo Guede”

Esteban Pavez es uno de los futbolistas de mayor consideración para Pablo Guede. - Crédito: Difusión

Esteban Pavez se enrumba hacia Perú para unirse a Alianza Lima después de que el directorio de Colo Colo autorizara la operación de traspaso. Antes de abandonar su Chile natal, el experimentado centrocampista atendió a los medios de comunicación para expresar sus “sentimientos encontrados” por el nuevo paso que dará en su dilatada carrera profesional coincidiendo con un viejo conocido del que tiene un enorme respeto.

“Los sentimientos son encontrados, he llorado mucho, pero igual es lindo volver a salir al extranjero, a un equipo grande, que va a competencia internacional”, mencionó el ‘Huasi’ añadiendo que “hice una gran pretemporada en lo físico. Yo me quería quedar, el fútbol es de momentos. Me siento importante, por algo me llamó Pablo [Guede]”.

Esteban Pavez, hombre identificado con Colo Colo. - Crédito: Photosport

En esa misma línea, Pavez aseguró que por más que deseaba mantenerse en Macul vio que sus posibilidades de permanencia eran mínimas y ese asunto motivó a que apalabrara su compromiso con el club de La Victoria: “Yo la verdad que quería estar en Colo Colo, pero hace una semana tomé la decisión por cosas que estaba viendo, sabía que estaba difícil jugar”.

El volante de contención, de 35 años, llegará a Lima al promediar la medianoche del jueves 29 de enero e inmediatamente se instalará en el hotel de concentración para posteriormente cumplir con los exámenes médicos de rigor en Alianza Lima y firmar su nuevo contrato, que tendría una duración de dos temporadas.

Decepción

A pesar de que Esteban Pavez es uno de los futbolistas con mayor sentido de pertenencia en Colo Colo, con el que ganó nueve títulos en dos etapas distintas, no fue tratado con el respeto debido. Por eso, según ha denotado, se ha marchado con mucha frustración y bronca hacia el directorio de Blanco y Negro.

“Mi despedida es un poco fría. Merecía al menos una foto, un recuerdo, algo del club y eso me duele. Pienso que los últimos capitanes de Colo Colo se han ido así y eso no puede ser”, esgrimió el último líder representativo de los ‘albos’.

Esteban Pavez quedó en el Top-15 de jugadores con partidos más disputados en la historia de Colo Colo. - Crédito: Difusión

“A veces las cosas no salen como uno quiere, mi idea era siempre retirarme en Colo Colo, y las cosas no salen. El año pasado no fue bueno para mí, tampoco para el equipo, soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias. Siempre me hice cargo, siempre di la cara”, agregó.

Acerca de su relación con el último entrenador Fernando Ortiz fue enfático: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”.

Despedidas

Una vez que se consumó la salida de Esteban Pavez de Colo Colo, algunos futbolistas de la plantilla aprovecharon distintos espacios para expresar su tristeza. Uno de ellos ha sido Arturo Vidal, quien evidenció un profundo dolor por el distanciamiento de su estimado compañero.

“Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas”, posteó en su cuenta de Instagram.

Arturo Vidal y Esteban Pavez besando un trofeo con Colo Colo. - Crédito: Difusión

A su vez, el portero Fernando de Paul indicó en conferencia de prensa que toca “desearle siempre lo mejor. Es un referente, capitán, colocolino sobre todas las cosas. A los que llegamos hace años y los que llegan ahora, siempre estuvo a disposición y haciéndonos entender lo que significa esta institución para el país”.

Esteban Pavez, de 35 años, llegará a Alianza Lima con la consigna de hacerse de un lugar en el mediocampo y ser la voz dentro del campo del entrenador Pablo Guede.