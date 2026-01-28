Perú Deportes

Arturo Vidal se despide de Esteban Pavez de Colo Colo con sentido mensaje por su traspaso a Alianza Lima: “Sé que estarás feliz donde vas”

El ‘King’ ha quedado profundamente dolido y consternado por la salida del último capitán en Macul. El directorio ByN aceptará la propuesta del club de La Victoria

Arturo Vidal se despide de Esteban Pavez. - Crédito: Difusión

Aunque Colo Colo aún no ha dado luz verde oficial para traspasar a Esteban Pavez a Alianza Lima, el experimentado Arturo Vidal se ha adelantado ofreciéndole una sentida despedida a su entrañable compañero a través de un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram, generando un arrastre importante de reacciones.

El ‘King’ se ha mostrado muy sensible al conocer que el ‘Huasi’ abandonará Macul al haber apalabrado su inminente llegada a La Victoria a falta de oficialidad. Ha agradecido a su compañero también de selección de Chile por “ser una persona increíble” tanto en los vestuarios como en los campos; además, ponderó sus virtudes como jerarca dentro de un plantel.

Arturo Vidal recibiendo la cinta de capitán de Esteban Pavez en Colo Colo. - Crédito: PHOTOSPORT
Qué difícil es despedirte hermano mío, Esteban Pavez. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo. Eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador”, escribió.

En esa misma frecuencia, Arturo Vidal ha admitido sentir mucho pesar porque pensó que “no llegaría nunca” el momento en el que el volante de contención sureño se alejaría de Colo Colo. Aun así, espera que su llegada a Alianza Lima le traiga felicidad, confiando en que demostrará todas sus credenciales al lado de Pablo Guede.

“Me duele estar escribiendo esto. Pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz a donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas”, suscribió.

Y añadió: “Una vez más, gracias por todo hermano. Dale con todo, porque eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites y hermanos por siempre”.
Arturo Vidal y Esteban Pavez besando un trofeo con Colo Colo. - Crédito: Difusión

A falta del anuncio definitivo de Alianza Lima, Esteban Pavez se encuentra armando valijas para enrumbar con destino a Perú, lo que supondría su cuarta experiencia en el extranjero. En ese contexto, el ‘Huasi’ ha recibido comentarios aprobatorios por parte de dos viejos conocidos con los que coincidió en su última etapa como seleccionado de Chile.

El preparador físico Néstor Bonillo ha destacado su presencia como puntual que emite liderazgo ya sea con o sin jineta, aspecto que realmente necesita Pablo Guede luego del escándalo sexual en el que el club aliancista se vio implicado por culpa de Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

A nivel futbolístico, por otro lado, el profesional argentino ha esgrimido que “Esteban Pavez siempre está físicamente impecable, siendo un futbolista resistente, característica típica del contención; además, es un buen recuperador con excelente juego aéreo defensivo”.

Quien secundó esa noción fue el mismo Ricardo Gareca en un contacto telefónico con el espacio ‘Nada Que No Sepa’: “Esteban Pavez es un volante de contención con mucha experiencia y una carrera destacada. Es un jugador de jerarquía cuyo juego se basa en la contención y el liderazgo”.

Esteban Pavez ha sabido conducir la capitanía de Colo Colo en los últimos años. - Crédito: Difusión

“Se destaca como líder tanto dentro como fuera de la cancha. Considero que es un refuerzo valioso para Alianza, tanto por su profesionalismo como por su trayectoria”, sumó Gareca.

Una vez que se confirme la liberación de Esteban Pavez de Colo Colo, Alianza Lima tendrá todos sus cupos de extranjeros cubiertos.

