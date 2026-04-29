Perú y Bolivia firman acuerdo de cielos abiertos: promete vuelos más baratos y mayor conectividad en la región

Composición: Infobae Perú

La conectividad aérea en Sudamérica da un nuevo paso clave. Perú y Bolivia suscribieron un acuerdo que busca transformar el transporte aéreo en la región, apostando por un modelo más flexible, competitivo y alineado con las dinámicas del comercio global. A través de un Memorándum de Entendimiento (MdE), ambas naciones apuntan a eliminar restricciones y facilitar el tránsito de pasajeros y mercancías, en un contexto donde la integración regional se vuelve cada vez más estratégica.

El convenio, impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), abre la puerta a una mayor participación de aerolíneas y a nuevas rutas internacionales. Esta medida no solo impacta en el turismo, sino que también busca fortalecer el comercio exterior, mejorar los tiempos logísticos y generar una oferta más competitiva para los usuarios, con más opciones de vuelo y mejores precios.

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Liberalización del transporte aéreo: más rutas, tarifas competitivas y expansión comercial

Un avión al despegar fue captado este viernes, 30 de mayo, sobre un sector de la fachada principal del nuevo aeropuerto de Lima Jorge Chávez, en Callao (Perú). EFE/Paolo Aguilar

El eje central del acuerdo es la liberalización del transporte aéreo, una medida que elimina barreras de acceso y fomenta la libre competencia entre aerolíneas. En la práctica, esto significa que las compañías podrán operar con mayor flexibilidad entre ambos países y hacia otros destinos internacionales, ampliando significativamente las alternativas disponibles para los pasajeros.

Uno de los puntos más relevantes es la implementación de la sexta libertad del aire, una disposición que permite a las aerolíneas transportar pasajeros y carga entre el territorio de un país y un tercero, haciendo escala en su propio país de origen. Esta modalidad incrementa la eficiencia de las rutas y mejora la conectividad regional, facilitando itinerarios más rápidos y con menos restricciones.

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A ello se suma la apertura de la séptima libertad del aire, enfocada exclusivamente en el transporte de carga. Esta medida permitirá a las aerolíneas movilizar mercancías entre terceros países sin necesidad de que la operación inicie o termine en su país de bandera. El impacto directo se verá en la logística internacional, donde se espera una mayor agilidad en el traslado de productos y una reducción de costos operativos para exportadores.

El documento también contempla la múltiple designación de operadores, lo que permitirá que varias aerolíneas cubran las mismas rutas, incrementando la competencia. Además, se habilita la posibilidad de establecer acuerdos de código compartido y cooperación comercial con terceros países, lo que ampliará la red de destinos disponibles tanto para viajeros como para empresas.

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Este marco se complementa con la Decisión 582 de la Comunidad Andina (CAN), reforzando la integración regional y otorgando mayor flexibilidad operativa a las aerolíneas. En ese escenario, el Perú busca posicionarse como un hub estratégico en la región, fortaleciendo su infraestructura aérea y respondiendo a la creciente demanda de transporte eficiente y competitivo.

Acuerdos previos con Chile y Panamá

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: Perú incrementa vuelos semanales a este país| Andina

En enero de 2026, el Perú ya había dado señales claras de apostar por una liberalización del transporte aéreo, tras la firma de Memorandos de Entendimiento con Chile y Panamá, impulsados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Estos acuerdos sentaron las bases para ampliar la conectividad internacional, fomentar la competencia entre aerolíneas y facilitar el ingreso de nuevos operadores en rutas estratégicas para el país.

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Uno de los puntos más relevantes fue el convenio con Chile, que permitió abrir la posibilidad de que más aerolíneas operen en la ruta Lima–Santiago, considerada la principal conexión internacional del Perú, con cerca de 2 millones de pasajeros al año. Además, se planteó la apertura de vuelos directos desde aeropuertos regionales hacia ciudades chilenas, con el objetivo de descentralizar el turismo y facilitar la llegada de visitantes extranjeros a distintos destinos del país.

En paralelo, el acuerdo con Panamá introdujo un cambio significativo al establecer frecuencias ilimitadas de vuelos entre Lima y ese país, lo que amplía la oferta para los viajeros y mejora la competitividad del mercado. También se contempló la expansión de rutas como Panamá–Chiclayo y la creación de nuevas conexiones desde regiones del Perú, buscando fortalecer el flujo de pasajeros hacia América Latina, Estados Unidos y Canadá, y dinamizar el turismo receptivo y el intercambio comercial.

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