Perú

ONPE ofrece más de 300 empleos para la segunda vuelta de Elecciones 2026: estos son los requisitos y sueldos

La convocatoria incluye plazas para personas con secundaria y profesionales, con pagos que van desde S/ 1.733 hasta S/ 6.000 en Lima y contratos de corta duración

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Primer plano de manos de una persona depositando una papeleta blanca en una urna electoral de cartón con el logo de ONPE en un centro de votación
Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha lanzado dos convocatorias laborales en Lima de cara a los próximos procesos electorales del 2026, ofreciendo oportunidades tanto para personas con secundaria completa como para profesionales técnicos y universitarios. Se trata de plazas temporales, pero con remuneraciones que alcanzan hasta S/ 6.000, lo que ha generado alto interés entre quienes buscan empleo inmediato en el sector público.

Las ofertas están dirigidas a cubrir funciones esenciales durante la segunda elección presidencial y las Elecciones Regionales y Municipales 2026, dos eventos que demandan una logística compleja y personal capacitado. Si estás evaluando postular, es importante que revises los requisitos, plazos y condiciones, ya que varias de estas vacantes cierran en cuestión de horas o días.

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¿Qué vacantes ofrece la ONPE y cuánto se paga?

FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú trabaja en una línea de producción de material para las próximas elecciones generales del 12 de abril, en las oficinas de la ONPE en Lima, Perú. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda
FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú trabaja en una línea de producción de material para las próximas elecciones generales del 12 de abril, en las oficinas de la ONPE en Lima, Perú. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda

La ONPE ha publicado dos convocatorias activas con perfiles distintos, lo que amplía las posibilidades para diferentes niveles educativos:

Coordinador de mesa (331 vacantes)

  • Nivel educativo: Secundaria completa
  • Experiencia:
    • Mínimo 3 meses en labores administrativas u operativas, o
    • Participación en al menos un proceso electoral
  • Modalidad: Locación de servicios
  • Remuneración: S/ 1.733,33
  • Periodo de contrato: Del 02 al 27 de mayo de 2026
  • Lugar de trabajo: Lima

Este puesto es uno de los más accesibles, ideal para quienes buscan su primera experiencia en procesos electorales o desean ingresos rápidos en corto plazo. El rol implica apoyar directamente en la organización y desarrollo de la jornada electoral, por lo que se requiere disponibilidad para trabajo presencial.

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Supervisor electoral (26 vacantes)

  • Nivel educativo:
    • Titulado técnico o
    • Bachiller universitario (todas las carreras)
  • Experiencia:
    • Técnicos titulados: mínimo 7 años
    • Bachilleres: mínimo 3 años
  • Modalidad: Locación de servicios
  • Remuneración: S/ 6.000 mensuales (no negociables)
  • Duración: 1 mes y 10 días (según necesidad)
  • Lugar de trabajo: Lima

Esta posición está orientada a perfiles con mayor trayectoria, ya que implica supervisar y garantizar el correcto desarrollo de las actividades electorales. Es una de las plazas mejor pagadas en este tipo de convocatorias.

¿Cómo postular a la convocatoria ONPE 2026?

Elecciones municipales complementarias en Cajamarca. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones municipales complementarias en Cajamarca. (Foto: Agencia Andina)

El proceso de postulación para ambas convocatorias se realiza de manera virtual a través del Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios (SIGLOC) de la ONPE. Este sistema permite registrar tus datos y adjuntar la documentación necesaria para validar tu perfil.

Pasos para postular correctamente:

  1. Ingresa al sistema SIGLOC de la ONPE.
  2. Registra tus datos personales y académicos.
  3. Adjunta los documentos solicitados, como CV, certificados de estudios y constancias laborales.
  4. Verifica que toda la información sea correcta antes de enviar tu postulación.

Es importante tener en cuenta que la selección se realiza bajo un orden de prelación, es decir, se prioriza a quienes se registran primero y cumplen con todos los requisitos. Si un postulante seleccionado desiste, se convoca al siguiente en la lista.

Fechas clave que debes considerar:

  • Coordinador de mesa: Postulación abierta hasta completar vacantes (puede cerrarse en cualquier momento).
  • Supervisor electoral: Hasta el 30 de abril de 2026 a las 10:00 a.m.

Requisitos, impedimentos y advertencias importantes

La ONPE ha sido enfática en señalar que los postulantes deben cumplir estrictamente con los requisitos establecidos. Además, existen múltiples impedimentos legales que podrían dejar fuera del proceso a ciertos candidatos.

Entre los principales impedimentos destacan:

  • Tener antecedentes penales, judiciales o policiales
  • Estar inhabilitado para contratar con el Estado
  • Ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional
  • Tener vínculos familiares con personal que intervenga en el proceso de contratación
  • Haber sido candidato o dirigente político en los últimos años
  • Estar registrado como deudor alimentario o de reparaciones civiles

Asimismo, la entidad advierte que toda la información será verificada. En caso de detectarse documentación falsa o alterada, el postulante será automáticamente excluido y podría enfrentar acciones legales.

Estas convocatorias representan una oportunidad concreta para incorporarse temporalmente a uno de los organismos más importantes del sistema democrático peruano. Con sueldos competitivos y procesos relativamente rápidos, se perfilan como una opción atractiva en medio de la alta demanda laboral.

Si estás interesado, la recomendación es clara: postula cuanto antes, revisa cuidadosamente las bases y asegúrate de cumplir con todos los requisitos. En procesos como este, la rapidez y la precisión pueden marcar la diferencia entre conseguir el puesto o quedar fuera.

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