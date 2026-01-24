Perú Deportes

El Inter Miami aprovechó su visita a Alianza Lima en Noche Blanquiazul 2026 para realizar una clínica juvenil en Perú

La iniciativa impulsada por el vigente campeón de la MLS permitirá fomentar el fútbol en los jóvenes toda vez que se reforzará el intercambio cultural

Iniciativa especial que refleja el compromiso compartido de dos de los favoritos locales en Perú. - Crédito: Inter Miami

El Inter Miami ha dado inicio a su Champions Tour visitando Perú para enfrentar, por primera vez en su historia, a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. El partido amistoso, además, abre el camino oficial de los locales con la Noche Blanquiazul 2026.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales del Inter Miami se dio en la antesala del lance contra los ‘íntimos’ cuando levantó su primera clínica juvenil en la capital, que se añade a otras dos instauradas en Jamaica y Panamá durante una gira realizada el año pasado en Centroamérica.

Jóvenes peruanos atentos a la instrucciones de los entrenadores de la Academia del Inter Miami. - Crédito: Inter Miami

La Fundación Inter Miami brindó una experiencia única a 35 jóvenes deportistas de la Escuela de Fútbol Semillero Chancay y la Academia de Fútbol Alianza Lima. El objetivo de la clínica es no solo fomentar el desarrollo en el deporte, también reforzar el intercambio cultural mientras los futbolistas reciben conocimientos de los entrenadores de la academia de las ‘garzas’.

A través de nuestras Clínicas Internacionales de Fútbol Juvenil, no solo enseñamos el juego; creamos experiencias inolvidables que empoderan a nuestros jóvenes aficionados en el extranjero a soñar en grande, creer en sí mismos y sentirse conectados con nuestra familia futbolística global”, declaró Mari Rey, directora de la Fundación Inter Miami CF.

Los jóvenes convocados a la histórica clínica del club de Florida entrenaron junto a los destacados técnicos de la Academia Inter Miami CF, Diego García y Gibran Tevar, quienes en todo momento compartieron sus nociones técnicas y tácticas toda vez que ofrecieron un mensaje de aliento para que los muchachos no desistan de sus sueños.

Antes de la conclusión de los breves entrenamientos, en la que los menores de edad vistieron con indumentaria del Inter Miami, apareció Cliver Huamán, conocido como ‘Pol Deportes’ para compartir su ejemplo de lucha, tenacidad y perseverancia.

La primera clínica del Inter Miami en Perú. - Crédito: Inter Miami

