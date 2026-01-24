Perú Deportes

Las ausencias confirmadas del Inter Miami ante Alianza Lima en Matute por la Noche Blanquiazul 2026

El entrenador Javier Mascherano cuenta con los puntuales principales para afrontar el primer partido del año de las ‘garzas’ en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria

Guardar
El Inter Miami llega a
El Inter Miami llega a Perú con su plantel principal, aunque aparecen tres ausencias. - Crédito: AFP

El Inter Miami acaba de dar inicio a su gira de pretemporada enrumbando hacia Perú para sostener su primer partido del año contra Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva. El lance amistoso, que se desarrollará el sábado 24 de enero, además, se ubica dentro del marco de la Noche Blanquiazul 2026.

El entrenador Javier Mascherano asumirá el encuentro con la responsabilidad debida. Por ese motivo ha citado a todo su contingente, con el que ganó la Major League Soccer 2025, entre los que están Leo Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Sergio Reguilón, a los que se añaden también jóvenes de las divisiones menores.

Leo Messi entrenando a puertas
Leo Messi entrenando a puertas de la Noche Blanquiazul. - Crédito: Inter Miami
El parte de bajas, eso sí, existe pese a que es un compromiso de preparación. No podrán estar presentes en Matute Tadeo Allende, Micael dos Santos y Luis Barraza. Todos ellos han sido, recientemente, confirmados como nuevos integrantes del Inter Miami, por lo que están tramitando sus respectivos visados y documentaciones.

En cualquier caso, estas ausencias no representan un gran problema para Javier Mascherano, dado que cuenta con el grueso más importante de los futbolistas titulares entre sus filas. Probablemente su único dolor de cabeza será elegir al portero titular tras confirmarse la salida de Óscar Ustari.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Arribo

La delegación del Inter Miami cerró sus entrenamientos en el sur de Florida el último viernes 23 de enero y en la tarde de esa misma jornada tomó un vuelo con destino hacia Lima, arribando a Perú en horas de la noche bajo un absoluto orden de seguridad ofrecido por las fuerzas del orden.

A su llegada al hotel de concentración, cientos de compatriotas y extranjeros se agolparon en las calles aledañas a la espera de Leo Messi, actual campeón del mundo con la selección Argentina. Al momento que el ‘10’ apareció surgió el descontrol, aunque no pasó a mayores por la presencia de la Policía Nacional del Perú.

Luis Suárez, Leo Messi y
Luis Suárez, Leo Messi y Rodrigo de Paul rumbo a Lima para la Noche Blanquiazul 2026. - Crédito: Inter Miami
Se tiene previsto que las ‘garzas’ se mantengan en el hotel y solo abandonen las instalaciones para dirigirse hacia La Victoria a fin de disputar la Noche Blanquiazul, que ha sufrido una variación de horario por razones de logística: ahora las acciones arrancarán a las 17:00 horas.

No bien culmine el envite, los futbolistas del Inter Miami se marcharán de territorio peruano con destino a Florida para reincorporar sus prácticas pensando en el siguiente juego de su Tour frente a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.

Latina transmitirá el partido Alianza Lima vs. Inter Miami. Video: Latina

Campeón

Inter Miami hizo historia en la MLS 2025 al coronarse campeón de la MLS Cup, venciendo al Vancouver Whitecaps FC 3-1 en la final disputada en el Chase Stadium. El equipo liderado por Lionel Messi se impuso con goles de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, además de un autogol inicial que abrió el marcador.

Messi, el astro mundial que va por la hazaña en el Mundial 2026, fue fundamental, aportando dos asistencias y siendo nombrado MVP de la final por su influencia directa en los goles más importantes.

Leo Messi, el activo más
Leo Messi, el activo más importante del Inter Miami. - Crédito: MLS
La victoria marcó la primera MLS Cup en la historia del club, consolidando una temporada notable con un ataque dominante y un plantel estelar.

Inter Miami también estableció récords de goles y se destacó por un estilo ofensivo que emocionó a los fanáticos. Este título fue un hito para la franquicia y para Leo Messi, que sumó otro trofeo de renombre a su carrera legendaria.

Temas Relacionados

Alianza LimaInter Miamiperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se juega el tercer set. El equipo Facundo Morando quiere aprovechar el mal momento de las de Pueblo Libre para recuperar el liderato del torneo nacional

Alianza Lima vs Circolo EN

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: minuto a minuto de duelo histórico con equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

El equipo de Pablo Guede hará su presentación oficial contra las ‘garzas’ en Matute. Una prueba de fuego para los victorianos. Sigue las incidencias del histórico duelo

Alianza Lima vs Inter Miami

A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami HOY: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Sin tiempo para atender todo el escándalo que vivieron en los últimos días, los ‘blanquiazules’ deben medirse con la escuadra de Lionel Messi y compañía. Conoce los horarios del histórico encuentro

A qué hora juega Alianza

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

El plantel que conduce Javier Rabanal será presentado ante su público y posteriormente disputará un encuentro frente a uno de los equipos más destacados de Chile en el estadio Monumental de Ate. Todas las novedades y momentos clave del evento estarán disponibles en esta cobertura

Universitario vs U. de Chile

Dónde ver Universitario vs U. de Chile HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Noche Crema’ 2026

El conjunto ‘crema’ presentará a su plantilla a cargo del español Javier Rabanal en el tradicional evento que incluye el duelo ante un rival extranjero. Revisa cómo seguir el encuentro en directo

Dónde ver Universitario vs U.
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chifagate afecta la credibilidad de

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

JNE también habilita la candidatura de Mario Vizcarra al Senado

Vladimir Cerrón desafía a Rafael López Aliaga a debatir sobre salud pública: “Lo espero, no huya”

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Hay tantos idiotas”

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Cómo luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

DEPORTES

Alianza Lima vs Circolo EN

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: minuto a minuto de duelo histórico con equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami HOY: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

Dónde ver Universitario vs U. de Chile HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Noche Crema’ 2026