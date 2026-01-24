Las ausencias confirmadas del Inter Miami ante Alianza Lima en Matute por la Noche Blanquiazul 2026

El Inter Miami llega a Perú con su plantel principal, aunque aparecen tres ausencias. - Crédito: AFP

El Inter Miami acaba de dar inicio a su gira de pretemporada enrumbando hacia Perú para sostener su primer partido del año contra Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva. El lance amistoso, que se desarrollará el sábado 24 de enero, además, se ubica dentro del marco de la Noche Blanquiazul 2026.

El entrenador Javier Mascherano asumirá el encuentro con la responsabilidad debida. Por ese motivo ha citado a todo su contingente, con el que ganó la Major League Soccer 2025, entre los que están Leo Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Sergio Reguilón, a los que se añaden también jóvenes de las divisiones menores.

Leo Messi entrenando a puertas de la Noche Blanquiazul. - Crédito: Inter Miami

El parte de bajas, eso sí, existe pese a que es un compromiso de preparación. No podrán estar presentes en Matute Tadeo Allende, Micael dos Santos y Luis Barraza. Todos ellos han sido, recientemente, confirmados como nuevos integrantes del Inter Miami, por lo que están tramitando sus respectivos visados y documentaciones.

En cualquier caso, estas ausencias no representan un gran problema para Javier Mascherano, dado que cuenta con el grueso más importante de los futbolistas titulares entre sus filas. Probablemente su único dolor de cabeza será elegir al portero titular tras confirmarse la salida de Óscar Ustari.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Arribo

La delegación del Inter Miami cerró sus entrenamientos en el sur de Florida el último viernes 23 de enero y en la tarde de esa misma jornada tomó un vuelo con destino hacia Lima, arribando a Perú en horas de la noche bajo un absoluto orden de seguridad ofrecido por las fuerzas del orden.

A su llegada al hotel de concentración, cientos de compatriotas y extranjeros se agolparon en las calles aledañas a la espera de Leo Messi, actual campeón del mundo con la selección Argentina. Al momento que el ‘10’ apareció surgió el descontrol, aunque no pasó a mayores por la presencia de la Policía Nacional del Perú.

Luis Suárez, Leo Messi y Rodrigo de Paul rumbo a Lima para la Noche Blanquiazul 2026. - Crédito: Inter Miami

Se tiene previsto que las ‘garzas’ se mantengan en el hotel y solo abandonen las instalaciones para dirigirse hacia La Victoria a fin de disputar la Noche Blanquiazul, que ha sufrido una variación de horario por razones de logística: ahora las acciones arrancarán a las 17:00 horas.

No bien culmine el envite, los futbolistas del Inter Miami se marcharán de territorio peruano con destino a Florida para reincorporar sus prácticas pensando en el siguiente juego de su Tour frente a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.

Latina transmitirá el partido Alianza Lima vs. Inter Miami. Video: Latina

Campeón

Inter Miami hizo historia en la MLS 2025 al coronarse campeón de la MLS Cup, venciendo al Vancouver Whitecaps FC 3-1 en la final disputada en el Chase Stadium. El equipo liderado por Lionel Messi se impuso con goles de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, además de un autogol inicial que abrió el marcador.

Messi, el astro mundial que va por la hazaña en el Mundial 2026, fue fundamental, aportando dos asistencias y siendo nombrado MVP de la final por su influencia directa en los goles más importantes.

Leo Messi, el activo más importante del Inter Miami. - Crédito: MLS

La victoria marcó la primera MLS Cup en la historia del club, consolidando una temporada notable con un ataque dominante y un plantel estelar.

Inter Miami también estableció récords de goles y se destacó por un estilo ofensivo que emocionó a los fanáticos. Este título fue un hito para la franquicia y para Leo Messi, que sumó otro trofeo de renombre a su carrera legendaria.