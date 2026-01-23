El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual - Composición: Infobae Perú.

Carlos Zambrano, defensor central y figura reconocida del fútbol peruano, se encuentra en el centro de la tormenta tras una serie de acontecimientos que han sacudido tanto su carrera como la imagen de Alianza Lima. El futbolista, conocido por su carácter en la cancha, admitió públicamente sus errores fuera del campo, apenas días antes de que se conociera una denuncia por abuso sexual en su contra y la de otros dos compañeros del club.

Durante una conferencia de prensa en Matute, Zambrano abordó el tema de las indisciplinas que marcaron la última temporada de Alianza Lima. “Hablé con el profesor personalmente. Nos puso los puntos claros. Nos dijo lo que quería para el grupo. Sabía todo lo que había pasado. De todo el puterío. Él no se mete en la vida privada, pero esos errores extrafutbolísticos no los va a permitir”, explicó Zambrano al ser consultado sobre la llegada de Pablo Guede, nuevo técnico del club.

El defensor reconoció que las faltas fuera del campo tuvieron consecuencias directas en el rendimiento colectivo. “Nosotros, como jugadores, somos conscientes que hemos metido la pata en ese sentido. Al final nos terminó costando el año. Pero ya acabó esto. Tenemos que estar concentrados. Desde el primer día vamos a comenzar muy fuerte e intenso”, afirmó el ‘Kaiser’ mostrando determinación y autocrítica.

El mensaje de Guede, quien asumió la dirección técnica de Alianza Lima tras una temporada marcada por los escándalos, ha sido claro: no tolerará conductas que afecten la disciplina del plantel. La directiva respalda esta postura, en busca de restablecer el orden y el enfoque deportivo en una institución históricamente exigente.

El defensa confesó sus errores y reveló la advertencia de Pablo Guede. (Video: José Varela)

Una denuncia que sacude al fútbol peruano

Mientras el club intentaba reordenarse, una denuncia presentada en Buenos Aires por una joven argentina puso en jaque a tres futbolistas de Alianza Lima. Según información de Infobae y fuentes judiciales, la presunta víctima acusó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual en un hotel de Montevideo, Uruguay. El episodio habría ocurrido durante una estadía del equipo en la ciudad, cuando Zambrano invitó a la joven y a una amiga suya a reunirse con el grupo.

La denunciante relató que, tras compartir bebidas alcohólicas con los futbolistas en una de las habitaciones, fue agredida sexualmente por los tres acusados. El testimonio, que ya es investigado por la justicia argentina, señala que la joven regresó de inmediato a su país y solicitó asistencia médica en distintos centros de salud. Uno de los lugares donde recibió atención fue la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató los hechos a los profesionales de guardia.

El director deportivo, Franco Navarro, aclara que la sanción a Zambrano, Trauco y Peña responde a la violación del reglamento interno y no a otros procesos. El club blanquiazul reitera su política de cero tolerancia para proteger la imagen y la unidad del equipo.

La gravedad de la acusación llevó a Alianza Lima a actuar con rapidez. En un comunicado oficial, la institución anunció la separación indefinida de los tres jugadores implicados mientras avanza la investigación. “El club ha decidido separar de manera indefinida a los futbolistas mencionados, en consonancia con nuestro compromiso irrestricto con la integridad y el respeto”, expresaron las autoridades del club en el documento difundido a la prensa.

El impacto en el club

La denuncia ha generado un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública peruana. La reputación de Alianza Lima, ya afectada por los problemas de indisciplina reconocidos por Zambrano, queda aún más comprometida por un hecho de esta magnitud. La directiva, bajo presión, se ve obligada a tomar medidas ejemplares para salvaguardar la imagen institucional y garantizar un entorno seguro para todos los miembros de la comunidad.

En el vestuario, la situación ha provocado un ambiente de incertidumbre. Esto porque un grupo de barristas interrumpió los entrenamientos del equipo para agredir a los jugadores. Se conoció que tanto Paolo Guerrero como Luis Advíncula fueron los más afectados.

Paolo Guerrero se marchó en silencio después de los disturbios ocasionados por la barra oficial de Alianza Lima tras denuncia de abuso sexual. - Crédito: Difusión

Un caso bajo investigación

La justicia argentina continúa recopilando pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad de los acusados. El proceso podría extenderse, dado que los hechos denunciados ocurrieron en Uruguay pero la causa se radicó en Buenos Aires. Las autoridades judiciales de ambos países colaboran para esclarecer lo sucedido y garantizar que la investigación avance sin obstáculos.

Zambrano, Trauco y Peña permanecen apartados del plantel, a la espera de la evolución del caso. Por ahora, el club mantiene su postura de no hacer valoraciones sobre la culpabilidad de los jugadores hasta que la justicia se pronuncie.

El futuro de Carlos Zambrano y el desafío de Alianza Lima

El caso de Carlos Zambrano representa un desafío mayúsculo para Alianza Lima, que debe gestionar la crisis con responsabilidad y transparencia. La autocrítica del defensor respecto a sus indisciplinas contrasta con la gravedad de la denuncia en curso, profundizando la complejidad del momento que vive el club.

Mientras tanto, la institución busca restablecer la disciplina interna y recuperar el foco competitivo bajo la conducción de Guede. La prioridad será garantizar un entorno seguro y profesional, en el que el respeto y la integridad sean valores irrenunciables.

En medio de la polémica, el fútbol peruano se enfrenta a un episodio que trasciende lo deportivo, poniendo en el centro del debate la conducta de sus figuras y la respuesta institucional ante hechos de extrema gravedad. El desenlace judicial marcará el futuro de los implicados y fijará un precedente para la gestión de crisis en el deporte nacional. La responsabilidad, la transparencia y el respeto serán clave para afrontar un caso que conmocionó al país y al mundo futbolístico.