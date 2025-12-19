Carlos Zambrano aceptó con crudeza las indisciplinas de Alianza Lima y contó la advertencia que le puso Pablo Guede

El defensa confesó sus errores y reveló la advertencia de Pablo Guede. (Video: José Varela)

Carlos Zambrano hizo mea culpa por las indisciplinas en Alianza Lima. El defensa señaló que se habló más de temas extrafutbolísticos que de los resultados dentro del campo de juego. Asimismo, contó que Pablo Guede, nuevo técnico ‘blanquiazul’, habló con él y otros jugadores para dejarles en claro cómo trabajará dentro del plantel.

“Hablé con el profesor personalmente. Nos puso los puntos claros. Nos dijo lo que quería para el grupo. Sabía todo lo que había pasado. De todo el pute… Él no se mete en la vida privada, pero esos errores extrafutbolísticos no los va a permitir", reveló ante los medios tras conferencia en Matute.

“Y nosotros, como jugadores, somos conscientes que hemos metido la pata en ese sentido. Al final nos terminó costando el año. Pero ya acabó esto. Tenemos que estar concentrados. Desde el primer día vamos a comenzar muy fuerte e intenso”, acotó el ‘Kaiser’ con mucha seguridad.

Carlos Zambrano también indicó que Pablo Guede viene conversando con todo el equipo. “Ya habló con unos cuantos jugadores. Y me imagino que está hablando con otros. Creo que su forma de ser le va a caer muy bien al grupo”.

“Su forma de jugar ya nos comentó. Trataremos de entenderla, porque es un nuevo sistema. Vamos a tirar para adelante”, comentó sobre el estilo de juego del entrenador argentino, quien llegó en lugar de Néstor Gorosito por todo el 2026.

Reimond Manco reveló información de una decisión que tomaría la directiva 'blanquiazul' con el 'Kaiser'. (Video: Juego Cruzado)

Carlos Zambrano pide humildad en la Copa Libertadores 2026

Este jueves 18 de diciembre, Alianza Lima conoció a su rival en la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Se trata de 2 de Mayo, club de Paraguay, al que enfrentará en choques de ida y vuelta. Los ‘íntimos’ cerrarán la llave en Matute con toda su gente.

“Sea el rival que nos haya tocado, tenemos que mirarlo con respeto. Intentaremos hacer las cosas bien para llegar a la fase de grupos. No es fácil tres fases. A inicios de año nadie daba un sol por nosotros. Tenemos un gran plantel. Trataremos de ir paso a paso, con humildad”, lanzó el nacional.

Si Alianza Lima clasifica a segunda fase del torneo Conmebol, chocará con Sporting Cristal, al que recordó con dolor debido a la dura eliminación en semifinales de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025.

“Es fútbol. A veces las cosas no se dan. Hicimos un gran partido, pero lamentablemente los últimos diez minutos nos dormimos, pasaron muchas cosas. Creo que la mala vibra que se sentía hacía que eso (la eliminación) sea inevitable. Ojalá tengamos una revancha”, sostuvo.

El director deportivo, a la par, dio a conocer las medidas drásticas para la próxima temporada. (José Varela)

Carlos Zambrano: tontas expulsiones, título de Liga 1 2026 y fichaje de Luis Advíncula

Carlos Zambrano se refirió a sus expulsiones en Alianza Lima: “Está clarísimo. No lo puedo ni creer. A veces lo pienso y me incomoda demasiado. Nunca me había pasado eso en mi carrera. Tratar de corregir eso”.

Por otro lado, se refirió a la obligación que tienen de levantar el título en 2026. “Tres años de sequía es duro, más para un club tan grande. Tenemos que enfocarnos más en el torneo local al mismo tiempo. Este año lo descuidamos un poco y cuando quisimos reaccionar ya estábamos lejos de los primeros puestos”, lanzó.

Finalmente, reveló que quiere a ‘Bolt’ como compañero para la próxima temporada. “Ya he hablado antes con Luis Advíncula (para firmar por Alianza Lima). Ojalá se pueda concretar, sé que hay mucho interés del club. Es un gran jugador”, cerró.