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Golazo de Catriel Cabellos, con emotiva celebración, para triunfo 2-0 de Sporting Cristal ante Junior por Copa Libertadores 2026

A falta de pocos minutos para el pitazo final, el volante puso el segundo gol de la noche para el elenco celeste en el certamen internacional

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El mediocampista 'celeste' puso el segundo ante los colombianos por el torneo internacional - Crédito: ESPN

Toque y gol. En un partido que ya casi terminaba, el mediocampista Catriel Cabellos se encontró con un balón en área del Junior de Barranquilla y casi a placer colocó el 2-0 con el que Sporting Cristal derrotó a los colombianos y se puso, de manera momentánea, en la punta del grupo F de la Copa Libertadores 2026

Cabellos, que recién había ingresado en el minuto 87 en reemplazo de Santiago Gonzales, se internó por el lado derecho del ataque de Sporting Cristal y fabricó una pared con Juan Gonzalez que lo dejó totalmente solo ante la pasividad de una defensa barranquillera que no tuvo armas para detener el jugador peruano.

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Precisamente aprovechando su frescura, y que la última línea de defensa parecían estacas, el buen Catriel se acomodó y sacó un zurdazo bien esquinado que hizo que el esfuerzo del portero uruguayo Silveira sea en vano.

Corrí el minuto 90+1 y aunque todavía faltaba cinco más, lo cierto es que precisamente ahí se pudo haber terminado el choque copero, pues con un hombre menos y ya con dos goles de diferencia, la misión de robar un punto en Lima se hacía imposible.

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El primer gol de Santiago González

Catriel Cabellos - Sporting Cristal - Junior de Barranquilla - Copa Libertadores - Perú - deportes - 28 abril
(Sporting Cristal)

El momento central del partido llegó a los 52 minutos, cuando Santiago González abrió el marcador y encendió la celebración en la tribuna celeste. La jugada comenzó con una habilitación precisa de Luis Iberico, quien, tras recibir un envío al área, dominó el balón de pecho mientras soportaba la presión de la defensa rival. Con la pelota bajo control, Iberico sirvió el esférico a González, posicionado cerca del borde del área.

El delantero argentino, atento y decidido, conectó un zurdazo que tomó dirección de gol. El remate se desvió levemente en un defensor de Junior, lo suficiente para descolocar al portero y permitir que el balón cruzara la línea de gol.

Esta anotación representó mucho más que una ventaja en el marcador: fue el primer tanto de González en la presente edición de la Copa Libertadores y solo el segundo en la temporada, considerando que su anterior conquista había sido en la fecha inaugural del torneo local.

El contexto del gol fue particular, ya que Sporting Cristal jugaba con superioridad numérica tras la expulsión de Jermein Peña en Junior. Sin embargo, el cuadro colombiano no bajó la intensidad y, por momentos, logró complicar el desarrollo del juego con presión alta y transiciones rápidas. Los dirigidos por Zé Ricardo supieron esperar su oportunidad y aprovecharon una de las acciones más claras para romper el cero en el marcador.

La posición de Sporting Cristal en la tabla de posiciones

Catriel Cabellos - Sporting Cristal - Junior de Barranquilla - Copa Libertadores - Perú - deportes - 28 abril
(Sporting Cristal)

El triunfo conseguido en Matute permitió a Sporting Cristal escalar a la cima del Grupo F, acumulando seis puntos tras tres jornadas. Hasta el momento, el equipo ha sumado victorias frente a Cerro Porteño y Junior de Barranquilla, mientras que su única derrota fue en su visita a Palmeiras en Brasil, en un encuentro disputado que terminó 2-1 a favor del conjunto paulista.

Esta combinación de resultados coloca provisionalmente a los dirigidos por Zé Ricardo como punteros del grupo, aunque la situación puede cambiar según el resultado del duelo entre Cerro Porteño y Palmeiras, programado para el día siguiente.

Por su parte, Junior de Barranquilla quedó relegado al último puesto de la tabla con un solo punto, producto de un empate y dos derrotas, lo que complica sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. El entrenador del conjunto colombiano reconoció la superioridad del rival y la dificultad de jugar con un hombre menos buena parte del encuentro.

El ambiente en Matute fue de fiesta tras el pitazo final, ya que la hinchada celeste valoró el regreso a la senda del triunfo y la posibilidad de conservar el liderazgo en el grupo. El desempeño colectivo, la seguridad defensiva y la eficacia en los momentos críticos han sido factores clave en el buen inicio de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026.

Con el reciente triunfo sobre Junior de Barranquilla, Sporting Cristal mantiene intactas sus opciones de clasificación y afronta las próximas fechas con optimismo. El plantel, liderado por González y otros referentes, buscará seguir sumando puntos para consolidar su posición y asegurar el pase a octavos de final, dependiendo de los resultados que se produzcan en los partidos restantes del grupo.

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