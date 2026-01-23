Álvaro Barco reveló que César Inga podría quedarse en Universitario en el 2026: “Hay un tema personal”

El director deportivo de la 'U' reveló desacuerdos entre el jugador y Kansas City. (Jax Latin Media)

Universitario de Deportes dio una conferencia de prensa este viernes 23 de enero para presentar a sus flamantes contrataciones para el 2026. En ese contexto, Álvaro Barco -director deportivo- respondió algunas preguntas de los medios de comunicación, entre ellas la venta de César Inga al extranjero.

Barco manifestó que la postura de la ‘U’ ha sido darle carta libre al futbolista peruano para que emigre específicamente a Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, reveló que el defensor podría quedarse en Ate por desacuerdos en las negociaciones con el club estadounidense.

“Existe la posibilidad de que César Inga pueda ser transferido, especialmente al Kansas City, es un tema que deportivamente ya lo fijamos, hasta el día de hoy no se concreta la posibilidad, quedará inscrito en el plantel, si mañana lo ven en la presentación, estará con nosotros esta temporada”, expresó.

El directivo de la escuadra ‘merengue’ señaló que se encuentran expectantes a lo que pueda ocurrir en las conversaciones entre la gente que maneja a César Inga y los representantes del Kansas City. Todo se definirá en las próximas horas, de acuerdo a sus propias palabras.

“Estamos a la espera de que esto suceda, nosotros como club hemos hecho de todo para que se concrete esta opción porque es internacional e importante, hay un tema que no nos podemos meter nosotros, que es un tema contractual y personal, que se van a definir durante la tarde de hoy”, cerró.

Álvaro Barco reveló que César Inga podría quedarse en Universitario y no marcharse al extranjero este 2026.