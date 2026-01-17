Perú Deportes

Universitario definió el futuro de César Inga: jugará en la MLS por más de 1 millón de dólares

El talentoso defensa dejará Ate para emigrar a Estados Unidos. Watford de la Segunda División de Inglaterra hizo todo para ficharlo, pero la oferta del Kansas City fue más importante

El millonario monto que pide Universitario por César Inga

El futuro de César Inga quedó definido tras una serie de negociaciones que involucraron opciones en diferentes ligas internacionales. Universitario de Deportes decidió aceptar la propuesta del Sporting Kansas City, equipo de la MLS, y se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional.

Durante las últimas semanas, el nombre de Inga circuló en los despachos de clubes de Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica y Grecia. Sin embargo, solo dos ofrecimientos concretos llegaron a cumplir con los requisitos que impuso la ‘U’ para autorizar su salida: la del conjunto estadounidense y la del Watford, club inglés que milita en la Championship y aspira a regresar a la Premier League.

Frente a ambas alternativas, el jugador optó por el proyecto del Sporting Kansas City. La decisión, de acuerdo con fuentes cercanas al club peruano, respondió tanto a los aspectos deportivos como a las condiciones personales que ofrecía el destino norteamericano.

El traspaso de Inga representa una operación relevante para los ‘cremas’, que verán partir a uno de sus defensores con mayor proyección en la plantilla. El acuerdo, según trascendió, se cerró en términos satisfactorios para ambas instituciones. Ahora, el futbolista se dispone a viajar a Estados Unidos para incorporarse a su nuevo equipo y afrontar el desafío de la MLS.

“CONFIRMADO: César Inga jugará en el Kansas City de la MLS. Universitario de Deportes acordó la venta del polifuncional jugador por una cifra bastante importante. Todo cerrado de club a club”, informó Gustavo Peralta en sus redes sociales.

César Inga jugará por Kansas City de la MLS

El millonario monto que pagó Kansas City por César Inga

El traspaso de César Inga al Sporting Kansas City alcanzó una cifra cercana a los 1,6 millones de dólares, según comunicó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares en sus redes sociales. Este monto representa una de las operaciones más relevantes para el jugador peruano en el mercado internacional reciente.

A raíz del mecanismo de solidaridad dispuesto por la FIFA, el ADT de Tarma recibirá el 10 % de la transferencia, lo que le permitirá ingresar una suma significativa en reconocimiento a su contribución en la formación del futbolista.

La transferencia refuerza el flujo de talento peruano al fútbol de Estados Unidos y pone en valor el papel de los clubes formadores en la economía del deporte.

El millonario monto que pagó Kansas City por César Inga

Universitario sumó a Lisandro Alzugaray para el 2026

Mientras la ‘U’ definía el futuro de César Inga, dio a conocer a su nuevo fichaje para afrontar el 2026. Con la llegada de Lisandro Alzugaray, el club suma a su plantilla no solo un delantero con recorrido internacional, sino también a un futbolista capaz de desempeñarse en distintos frentes del ataque.

El atacante argentino, de treinta y cinco años, arriba a Lima después de conquistar cuatro títulos con Liga de Quito, incluida la reciente Copa Sudamericana 2023. El cuerpo técnico liderado por Javier Rabanal ve en el delantero una pieza estratégica para potenciar la ofensiva. La versatilidad del argentino –capaz de moverse tanto por las bandas como por el centro– fue determinante para que el entrenador español diera luz verde a su incorporación.

