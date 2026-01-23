Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

El delantero senegalés dio sus primeras palabras como jugador de la 'U'.

El viernes 23 de enero, Universitario de Deportes realizó una conferencia de prensa en el estadio Monumental de Ate para presentar a sus refuerzos de la temporada 2026. En ese contexto, Sekou Gassama -delantero senegalés- rompió su silencio y abordó el tema sobre su llegada tardía a Perú.

Gassama admitió que parte con desventaja en la consideración del técnico español Javier Rabanal, sin embargo, mira con optimismo su adaptación rápida al vigente tricampeón del fútbol peruano luego de recibir una buena bienvenida por parte de todos sus compañeros en el vestuario.

“Llevo tiempo sin competir, tuve ese tema personal un par de meses, gracias a Dios pude solucionar con la coordinación del club, vengo con mucha ilusión, los compañeros me han acogido bien, he trabajado, ya sabemos que con trabajo, con el grupo, con competición, cogeré el ritmo que me hace falta”, expresó.

Su estado físico

El senegalés dio detalles de su llegada a Universitario.