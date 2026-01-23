Perú Deportes

Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

El delantero senegalés dio sus primeras palabras como refuerzo de la ‘U’ durante la conferencia de presentación

Guardar
El delantero senegalés dio sus primeras palabras como jugador de la 'U'.

El viernes 23 de enero, Universitario de Deportes realizó una conferencia de prensa en el estadio Monumental de Ate para presentar a sus refuerzos de la temporada 2026. En ese contexto, Sekou Gassama -delantero senegalés- rompió su silencio y abordó el tema sobre su llegada tardía a Perú.

Gassama admitió que parte con desventaja en la consideración del técnico español Javier Rabanal, sin embargo, mira con optimismo su adaptación rápida al vigente tricampeón del fútbol peruano luego de recibir una buena bienvenida por parte de todos sus compañeros en el vestuario.

Llevo tiempo sin competir, tuve ese tema personal un par de meses, gracias a Dios pude solucionar con la coordinación del club, vengo con mucha ilusión, los compañeros me han acogido bien, he trabajado, ya sabemos que con trabajo, con el grupo, con competición, cogeré el ritmo que me hace falta”, expresó.

Su estado físico

El senegalés dio detalles de su llegada a Universitario.

Temas Relacionados

Sekou GassamaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

El jugador de Alianza Lima manifestó que se encuentra tranquilo y esperará que la justicia aclaren los hechos suscitados en Uruguay

Carlos Zambrano se pronuncia por

Abogado de Sergio Peña afirmó que estuvo en la habitación y reveló que no hubo agresión sexual: “No van a encontrar su ADN”

Juan Peña, defensa legal del futbolista de Alianza Lima, contó detalles del grave episodio que se vivió en Montevideo. Y negó tajantemente que sea un agresor sexual

Abogado de Sergio Peña afirmó

Nuevo horario de Alianza Lima vs Circolo por adelanto de la Noche Blanquiazul 2026: programación de Latina TV para duelo de la Liga Peruana de Vóley

Infobae Perú pudo conocer que la casa televisora modificó el horario del duelo entre las ‘íntimas’ y las de Pueblo Libre para que no coincida con la transmisión de la presentación del equipo de Pablo Guede

Nuevo horario de Alianza Lima

Pedro García cuestionó con dureza el silencio de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “Huele mal”

El periodista deportivo criticó que el ‘Kaiser’ y el ‘Genio’ no se hayan pronunciado por las graves acusaciones, así como lo hizo Sergio Peña a través de un comunicado

Pedro García cuestionó con dureza

El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual

Pasaron exactamente 30 días desde que abordó sin tapujos los temas extradeportivos del equipo, augurando un futuro más responsable. Pero el error lo tentó otra vez y ahora podría enfrentar cargos que lo dejarían sin libertad

El oscuro caso de Carlos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Jaico y Zully Pinchi

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

Fernando Rospigliosi: “Ya están voceando nombres para reemplazar a José Jerí, la presidencia se ha convertido en un sorteo semanal”

Fernando Rospigliosi denuncia ante la JNJ a la jueza que falló a favor del IDL e inaplicó la Ley AntiONG

Rafael López Aliaga advierte que cambiará la capital de Perú si gana las Elecciones: “De Lima a Junín”

JNE ratifica exclusión de la congresista Ana Zegarra de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Productor musical de ‘La Voz

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Sigrid Bazán busca que artistas como BTS incluyan teloneros peruanos en conciertos de Perú: multas por incumplimiento

Vania Accinelli y el regreso de ‘Mi madre se comió mi corazón’, una obra que recorre la mente de una mujer marcada por estigmas

Emanuel Soriano y el respeto por su vida privada: “Es lo que suelen ver de una figura pública, no su trabajo”

Johanna San Miguel pide el ingreso de Sirena Ortiz a ‘Esto es Guerra’ tras confirmarse su relación con Gabriel Meneses

DEPORTES

Abogado de Sergio Peña afirmó

Abogado de Sergio Peña afirmó que estuvo en la habitación y reveló que no hubo agresión sexual: “No van a encontrar su ADN”

Estos son los cierres de calles, desvíos y medidas de seguridad para la Noche Crema y la Noche Blanquiazul

Nuevo horario de Alianza Lima vs Circolo por adelanto de la Noche Blanquiazul 2026: programación de Latina TV para duelo de la Liga Peruana de Vóley

Pedro García cuestionó con dureza el silencio de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “Huele mal”

El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual