Universitario vs U. de Chile: día, hora y canal TV del amistoso por la Noche Crema 2026.

Universitario de Deportes quedó listo para su presentación denominada como la Noche Crema 2026 luego de vencer 3-2 a Melgar el último martes 20 de enero. Los dirigidos por Javier Rabanal tendrán su primer encuentro con la hinchada durante esta temporada.

Programación de la Noche Crema 2026

Luego de la presentación de la plantilla, la ‘U’ sostendrá un amistoso con la Universidad de Chile el sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el estadio Monumental de Ate, que lucirá un marco espectacular luego de agotarse 55 mil entradas.

Dónde ver la Noche Crema 2026: Universitario vs U. de Chile

Por primera vez en la historia, la Noche Crema de Universitario de Deportes pasará por señal abierta a través de TV Perú (canal 7) luego de que se termine su contrato con GOLPERU. El evento llegará a todos los rincones del país.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura completa de esta presentación mediante su página web. La previa y el minuto a minuto del amistoso ante la U. de Chile con los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Cómo llega Universitario a la Noche Crema 2026

Universitario disputó dos amistosos previo al choque con la Universidad de Chile. Primero, se midió con Sport Boys en las instalaciones de Campo Mar y cayó 1-0 con un gol de penal de Jostin Alarcón, provocado por un codazo de Caín Fara contra Percy Liza.

Luego, se enfrentó a Melgar y lo superó 3-2 con golazos de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores. Nicolás Figueroa y Jhonny Vidales descontaron para la visita en el duelo disputado en el estadio Monumental a horas de la mañana del pasado martes.

Gran definición del volante para el 2-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)

Cómo llega Universidad de Chile

La U. de Chile, por su parte, no sostendrá ningún amistoso previo a la Noche Crema, ya que su único partido de pretemporada ante Racing Club fue suspendido por los incendios forestales que afectaron a Biobío y Ñuble. El cotejo se jugaría en el estadio Ester Roa Rebolledo, situado en una estas regiones.

Los refuerzos de Universitario para este 2026

La directiva encabezada por Álvaro Barco y Franco Velazco se planteó hacer grandes cambios -de manera inesperada- en búsqueda del tan ansiado tetracampeonato en la Liga 1. Comenzó con la salida del técnico Jorge Fossati y la llegada de Javier Rabanal.

Después, sorprendió al fichar a Caín Fara y sobre todo a Sekou Gassama, delantero senegalés de la tercera división de España. Posteriormente, concretó las incorporaciones de los argentinos Héctor Fértoli y Lisandro Alzugaray. Esta última fue considerada -sin duda alguna- la mejor del presente mercado.

El senegalés está en un hotel y pasará los exámenes médicos en las próximas horas. (Jax Latin Media)

Finalmente, Barco y compañía trajeron una nueva apuesta: el brasileño Miguel Silveira, procedente de Albirex Niigata de Japón. Por el momento, no se ha informado que se acabaron los fichajes en Ate, aún más con la reciente modificación en el reglamento que permite hasta 7 extranjeros inscritos.