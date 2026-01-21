Perú Deportes

Universitario vs U. de Chile: día, hora y canal TV del amistoso por la Noche Crema 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal tendrán su primera prueba con público en el estadio Monumental de Ate. Conoce todos los detalles de la presentación ‘merengue’

Guardar
Universitario vs U. de Chile:
Universitario vs U. de Chile: día, hora y canal TV del amistoso por la Noche Crema 2026.

Universitario de Deportes quedó listo para su presentación denominada como la Noche Crema 2026 luego de vencer 3-2 a Melgar el último martes 20 de enero. Los dirigidos por Javier Rabanal tendrán su primer encuentro con la hinchada durante esta temporada.

Programación de la Noche Crema 2026

Luego de la presentación de la plantilla, la ‘U’ sostendrá un amistoso con la Universidad de Chile el sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el estadio Monumental de Ate, que lucirá un marco espectacular luego de agotarse 55 mil entradas.

Dónde ver la Noche Crema 2026: Universitario vs U. de Chile

Por primera vez en la historia, la Noche Crema de Universitario de Deportes pasará por señal abierta a través de TV Perú (canal 7) luego de que se termine su contrato con GOLPERU. El evento llegará a todos los rincones del país.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura completa de esta presentación mediante su página web. La previa y el minuto a minuto del amistoso ante la U. de Chile con los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

La Noche Crema 2026 será
La Noche Crema 2026 será transmitida por TV Perú.

Cómo llega Universitario a la Noche Crema 2026

Universitario disputó dos amistosos previo al choque con la Universidad de Chile. Primero, se midió con Sport Boys en las instalaciones de Campo Mar y cayó 1-0 con un gol de penal de Jostin Alarcón, provocado por un codazo de Caín Fara contra Percy Liza.

Luego, se enfrentó a Melgar y lo superó 3-2 con golazos de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores. Nicolás Figueroa y Jhonny Vidales descontaron para la visita en el duelo disputado en el estadio Monumental a horas de la mañana del pasado martes.

Gran definición del volante para el 2-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)

Cómo llega Universidad de Chile

La U. de Chile, por su parte, no sostendrá ningún amistoso previo a la Noche Crema, ya que su único partido de pretemporada ante Racing Club fue suspendido por los incendios forestales que afectaron a Biobío y Ñuble. El cotejo se jugaría en el estadio Ester Roa Rebolledo, situado en una estas regiones.

Los refuerzos de Universitario para este 2026

La directiva encabezada por Álvaro Barco y Franco Velazco se planteó hacer grandes cambios -de manera inesperada- en búsqueda del tan ansiado tetracampeonato en la Liga 1. Comenzó con la salida del técnico Jorge Fossati y la llegada de Javier Rabanal.

Después, sorprendió al fichar a Caín Fara y sobre todo a Sekou Gassama, delantero senegalés de la tercera división de España. Posteriormente, concretó las incorporaciones de los argentinos Héctor Fértoli y Lisandro Alzugaray. Esta última fue considerada -sin duda alguna- la mejor del presente mercado.

El senegalés está en un hotel y pasará los exámenes médicos en las próximas horas. (Jax Latin Media)

Finalmente, Barco y compañía trajeron una nueva apuesta: el brasileño Miguel Silveira, procedente de Albirex Niigata de Japón. Por el momento, no se ha informado que se acabaron los fichajes en Ate, aún más con la reciente modificación en el reglamento que permite hasta 7 extranjeros inscritos.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesU. de ChileNoche Cremaperu-deportes

Más Noticias

Molivoleibol vs Deportivo Wanka EN VIVO: partido por la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

Las ‘wankas’ se medirán con las ‘moli’ y buscará celebrar su segundo triunfo que le permita coronarse campeón de la competición por la permanencia y el ascenso. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Molivoleibol vs Deportivo Wanka

Oficial: Clubes de Liga 1 podrán inscribir hasta 7 extranjeros tras cambio de reglamento

Se publicaron las modificaciones en las reglas del campeonato peruano y los equipos tendrán la posibilidad de fichar más jugadores foráneos este 2026

Oficial: Clubes de Liga 1

Las 4 opciones que maneja Alianza Lima para fichar al séptimo extranjero para 2026: el elegido de Pablo Guede

Los ‘blanquiazules’ están a la espera de que se haga oficial la extensión de cupo de foráneos para hacer efectivo su último fichaje para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Las 4 opciones que maneja

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fecha 3: precio y venta para los partidos de la fase 2 del torneo

Arrancó la venta de los boletos para la tercera jornada donde habrán duelos emocionantes: Alianza Lima se medirá con Circolo, Universitario hará lo suyo con Rebaza, y mucho más

Entradas de la Liga Peruana

Miguel Silveira, refuerzo de Universitario, señaló el motivo por el que no jugó mucho en Japón: “En lo personal, entrenaba siempre”

El jugador brasileño habló sobre su mala experiencia en el Albirex Niigata y manifestó sus objetivos con la ‘U’ durante este 2026

Miguel Silveira, refuerzo de Universitario,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal de la Nación sobre

Fiscal de la Nación sobre José Jerí: “Estaríamos ante una situación penal grave, con posibilidad de cárcel efectiva”

George Forsyth marca distancia de José Jerí: “Es vergonzoso ver al presidente asistir a reuniones de madrugada”

José Jerí en el Congreso EN VIVO HOY: Presidente se presenta ante la Comisión de Fiscalización por reuniones con empresarios chinos

Directiva desmiente a Ernesto Álvarez sobre filtros de Palacio de Gobierno: personal sí debe verificar información de visitantes

Martín Vizcarra “podría perder ambos riñones”, dice su abogado: Expresidente será operado hoy

ENTRETENIMIENTO

Regreso de Magaly Medina a

Regreso de Magaly Medina a la pantalla depende de su recuperación: “Necesito estar deshinchada”

Josetty Hurtado deslumbra en la cámara Glambot de Hollywood y la comparan con Jennifer López

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y todo lo que se sabe

¿Santos Bravos será el telonero de BTS en Lima? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

DEPORTES

Molivoleibol vs Deportivo Wanka

Molivoleibol vs Deportivo Wanka EN VIVO: partido por la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

Oficial: Clubes de Liga 1 podrán inscribir hasta 7 extranjeros tras cambio de reglamento

Las 4 opciones que maneja Alianza Lima para fichar al séptimo extranjero para 2026: el elegido de Pablo Guede

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fecha 3: precio y venta para los partidos de la fase 2 del torneo

Miguel Silveira, refuerzo de Universitario, señaló el motivo por el que no jugó mucho en Japón: “En lo personal, entrenaba siempre”