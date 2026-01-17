Perú Deportes

Javier Rabanal lamentó la partida de César Inga a Kansas City de la MLS: “La lógica nos dice que es insustituible”

Luego de brillar en Universitario y consolidarse en la selección nacional, el jugador chimbotano continuará su carrera en el fútbol norteamericano. Su salida supone un serio contratiempo para los planes del comando técnico de Javier Rabanal

Javier Rabanal lamenta la partida
Javier Rabanal lamenta la partida de César Inga.

César Inga firmó una temporada 2025 notable: convocatorias y estreno goleador con la selección peruana; y pilar en el tricampeonato de Universitario. El ex ADT puede cumplir funciones en casi todas las posiciones de la defensa y hasta erigirse como un carrilero en ambas bandas debido a su capacidad para manejar ambos perfiles. Estas características llamaron poderosamente la atención de clubes del extranjero y una oferta fue recibida por la dirigencia de la ‘U’ .

El futbolista nacional se marcha a Kansas City de la Majors League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Tras la negativa ‘crema’ en una primera propuesta del conjunto norteamericano, en las oficinas del Estadio Monumental tomaron como una buena señal el mejoramiento de la oferta económica. Para el técnico Javier Rabanal, Inga era un jugador con el que contaba para potenciar al equipo. Por lo tanto, su partida representa una baja sensible para la plantilla 2026.

“Lo que nos dice la lógica es que a nivel técnico, es insustituible”, concedió el nacido en San Cristobal de La Laguna hace 49 años en diálogo con el programa ‘En Pared’. “Yo he pedido que se quede”, añadió con honestidad. Pese a que Inga representaba una pieza crucial para el engranaje del equipo, el DT con experiencia en el PSV de los Países Bajos entiende estos movimientos, de los que está habituado.

El millonario monto que pagó
El millonario monto que pagó Kansas City por César Inga

“Hay que entender al club. Los clubes que han venido por él son cada vez más porque cuando yo llegué era un solo club. Ahora son tres clubes que compiten entre ellos a poner un monto cada vez más alto. Al final, yo que lo he vivido en Independiente del Valle, cuando llega el momento de volver hay que hacerlo por el bien de la entidad, por el bien del club y por el bien del chico”, sostuvo.

Opciones para suplir a Inga

Con la partida de César Inga confirmada, Rabanal deberá echar mano de las opciones que tiene a disposición. Si bien es cierto que Inga podía cumplir funciones en la retaguardia, solía ser habitual titular como carrilero en el costado izquierdo. En esa zona, la ‘U’ cuenta con la presencia de José Carabalí y Paolo Reyna.

Carabalí solía ser el reemplazo natural de Inga en la temporada pasada. El ecuatoriano demostró que con su velocidad y potencia podía romper líneas y aportar directamente en el marcador. Por otro lado, Reyna se mantuvo gran parte del último curso en el banco de suplentes y su puesta en forma en la pretemporada será vital para ser tomado en cuenta.

Esto tras tiro libre que chocó en el palo de Edison Flores. (Video: ESPN)

La irrupción de César Inga

El 2025 marcó la irrupción definitiva de César Inga en el panorama futbolístico. El joven chimbotano pasó de ser una promesa a convertirse en uno de los jugadores más valiosos del torneo local. El futbolista demostró una versatilidad poco común que lo volvió un elemento fundamental en el esquema de Universitario de Deportes.

Su rendimiento fue clave para que el club lograra una hazaña histórica al consagrarse tricampeón nacional. La madurez deportiva le permitió dar el salto a la selección peruana, donde su estreno resultó inolvidable. En su primer partido como titular con ‘la bicolor’, anotó un golazo frente a Chile que abrió la cuenta en el compromiso amistoso.

Hoy, la consolidación de Inga es una realidad. Su polifuncionalidad y talento lo sitúan como el gran referente del recambio generacional en el fútbol peruano, lo que justifica el interés de Kansas City, equipo que se terminó llevando al jugador a sus filas.

El jugador de Universitario de Deportes culminó de gran forma una espectacular combinación de toques de la 'bicolor'. (Video: CHASQUI_Play)

