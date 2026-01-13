La jefa de equipo dejó abierta la posibilidad de que Alianza Lima no participe en el certamen internacional. (Puro Vóley)

Cenaida Uribe reapareció frente a cámaras para desatar la polémica y la incertidumbre en el mundo del vóley. La jefa de equipo de Alianza Lima dejó abierta la posibilidad de no participen en el Sudamericano de Clubes de voleibol 2026 por irregularidades de la Federación Peruana de vóley (FPV).

"Mi posición es complicada porque yo puedo decir: ‘No voy, y ya’. Entonces, ¿quién va a ir? La ‘U’. Imagínate los aliancistas, pero también no es mala idea que tengan la posibilidad de participar en un sudamericano, aunque sea de invitados“, expresó de forma sarcástica en la última edición de Puro Vóley.

Después de soltar su irónico comentario, Uribe tomó con seriedad el tema y manifestó que no es tan fácil tomar la decisión de no asistir al certamen internacional: “Es difícil. Parece fácil tomar estas decisiones, no es fácil. Y tienes toda una hinchada atrás que está pendiente de qué cosa vas a hacer”.

La directiva de Alianza, además, recordó cuando el presidente Gino Vegas intentó que la ‘U’ clasificara al Sudamericano. “No, que se le había ocurrido allí hacer un cuadrangular. Claro. Para que clasifique un tercero, ¿te acuerdas?”, acotó.

De inmediato, Cenaida mostró su desacuerdo con ello: “Sí, pero como corresponde, creo que en línea, o sea, primero, el segundo y el tercero. Más si a mí me preguntabas, yo también te hubiera dicho: si es que la posibilidad de participar tres, tendría que ir San Martín. Y si son cuatro, tendría que ir la U. Pero ya mejor que el campeonato de la liga, si nos hablan”.

¿Universitario jugaría el Sudamericano de Clubes de vóley 2026 tras posible ausencia de Alianza Lima? Cenaida Uribe dio tajante respuesta.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre la participación de Alianza Lima en el Sudamericano?

Desde su llegada al podcast de voleibol, Cenaida Uribe lanzó inesperadas frases sobre la participación de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes, hasta que el periodista deportivo le consultó por sus indirectas. A lo que respondió de forma contundente, exponiendo las irregularidades por parte de la FPV.

"La falta de transparencia es tal que provoca decirles: “¿Sabes qué? No participamos”. ¿Qué piensan los aliancistas? Me encantaría saber. Hay tanta tontería y seguimos con las cosas, pero no sé. Te juro que me indigna, porque uno hace las cosas correctas. Hasta tal fecha es, okey, hasta tal fecha. Presenta tu idea tal fecha y la presento porque al final es planificación“, detalló.

Todos los detalles del Sudamericano de Clubes de vóley 2026

Las palabras de Uribe coinciden con el anuncio de Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, confirmando la presencia de tres equipos nacionales en el próximo Sudamericano, que de hecho se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en la ciudad de Lima, Perú.

“Con la grata noticia que Perú va a tener tres clubes participando en el Sudamericano, que son Alianza como vigente campeón, Regatas como subcampeón y la San Martín como tercero“, expresó para Latina TV en la previa del choque entre Universitario de Deportes y Deportivo Soan.

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), anuncia oficialmente que el Sudamericano de Clubes se realizará en Perú. Conoce los equipos participantes, las fechas y el formato de la competencia que otorgará cupos al Mundial de Clubes.

De acuerdo a las declaraciones de Vegas, el Sudamericano de Clubes de vóley arrancará el miércoles 18 de febrero y llegará a su fin el domingo 22 de ese mismo mes. Durante esos días se suspenderá la Liga Peruana porque su escenario será utilizado para los duelos internacionales.

Los demás conjuntos participantes serán los siguientes: "Dos equipos de Brasil: el Sesi y Osasco. Después viene el Boston de Chile, el de Uruguay, el Banco República, de Bolivia el Olympic y por primera vez en la historia del vóley sudamericano, un equipo ecuatoriano femenino, el Club de Alto Rendimiento de Ecuador”.