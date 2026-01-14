Cenaida Uribe reveló si Ángela Leyva jugará en Alianza Lima: “Lo hemos conversado”

La directiva 'blanquiazul' fue clara por la supuesta llegada de la deportista peruana a La Victoria. (Puro Vóley)

Cenaida Uribe es una de las gerentes deportivas de voleibol más exitosas del último tiempo. Su determinación y sobre todo su planificación la ha llevado a conseguir muchos títulos en la Liga Peruana de Vóley, tanto con la Universidad San Martín como Alianza Lima. Con este último club, alcanzó un bicampeonato en el 2025.

Uribe quiere seguir por ese camino, por lo que ya se encuentra analizando los refuerzos del elenco ‘blanquiazul’ para la siguiente temporada. En una reciente entrevista con el podcast Puro Vóley, confirmó que ya tiene su lista de voleibolistas para fichar en el próximo mercado de pases e incluso ha podido conversar con algunas deportistas.

El periodista deportivo de dicho programa le consultó por la posibilidad de que Ángela Leyva, histórica integrante de la selección peruana, regrese al país y vista la camiseta de las ‘íntimas’. A lo que la directiva respondió con contundencia, despejando rumores y versiones que acercaban a la atacante nacional a La Victoria.

"Ángela está en otro mundo ahorita. Ángela está en un campeonato turco que muchos quisieran estar ahí. Es imposible que Ángela deje Turquía para venir a Perú. No hay forma. Ángela y yo habíamos conversado también con Ángela. Seguramente cuando termine de jugar y cuando ya sea mayor y ya piense medio que retirarse un poco, vendrá a Perú. Ahorita no, no hay forma“, señaló.

Cenaida Uribe, además, manifestó que se reunió con Ángela Leyva y contó lo que la punta peruana le dijo: “Hemos estado ahora que estuvo en Perú, en agosto o septiembre. Fuimos a almorzar con ella, su hermana, su mamá. Y sí, sí lo hemos hablado. ‘Algún día vendré’ y ya está”.

La llegada de Ángela Leyva a Alianza Lima, por el momento, es complicada. La deportista se encuentra en el punto más alto de su carrera con 29 años y recientemente fichó por uno de los clubes más representativos de Turquía, Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Su futuro está en Europa por muchas temporadas más.

¿Y Yadhira Anchante?

Durante la entrevista, Yadhira Anchante fue otras las deportistas de la selección peruana mencionadas. Y es que Alianza Lima se vio obligado a fichar a dos armadoras extranjeras para esta temporada -las colombianas Maria Alejandra Marin y Doris Manco- debido a que no había otra levantadora nacional disponible en el mercado.

Si bien Cenaida Uribe no abordó la contratación de Anchante como tal, manifestó que desde diciembre de 2025 se encuentra trabajando para la conformación de la plantilla, teniendo en el radar a deportistas peruanas que militan en la Liga Peruana de Vóley y en el extranjero.

Este último escenario coincide con el presente de la armadora de 23 años, quien actualmente milita en AO Thíras de Grecia, lo que también la convierte en un fichaje difícil de concretar. Los planes de la voleibolista nacional -tal vez- estarían en el Viejo Continente, como los de Ángela Leyva.

Yadhira Anchante llegó a Grecia procedente de Italia.

El futuro de Cenaida Uribe en Alianza Lima

Por otro lado, Cenaida Uribe habló sobre su continuidad en Alianza Lima durante la conversación de fichajes. La directiva señaló lo que debería de pasar para que no continúe, aunque aseguró que tiene muchos años en el mundo del voleibol, ya sea al mando de las ‘blanquiazules’ u otro club.

"La verdad, a veces cansa. Cansa tener que lidiar todo el tiempo con gente incompetente, con gente que no hace bien las cosas o con gente que siempre está trabajando debajo de la mesa, queriéndote fregar, o la ley es solamente para mis enemigos y para mis amigos todo. Eso cansa. Pero después digo, no le voy a dar gusto. Hay Cenaida para rato. Y si no es en Alianza, será en otro club. Quiero seguir. Me gusta lo que hago“, sentenció.