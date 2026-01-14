Perú Deportes

Cenaida Uribe reveló si Ángela Leyva jugará en Alianza Lima: “Lo hemos conversado”

La jefa de equipo de las ‘blanquiazules’ se encuentra planificando los refuerzos para la próxima temporada y fue consultada para la jugadora de la selección peruana

Guardar
La directiva 'blanquiazul' fue clara por la supuesta llegada de la deportista peruana a La Victoria. (Puro Vóley)

Cenaida Uribe es una de las gerentes deportivas de voleibol más exitosas del último tiempo. Su determinación y sobre todo su planificación la ha llevado a conseguir muchos títulos en la Liga Peruana de Vóley, tanto con la Universidad San Martín como Alianza Lima. Con este último club, alcanzó un bicampeonato en el 2025.

Uribe quiere seguir por ese camino, por lo que ya se encuentra analizando los refuerzos del elenco ‘blanquiazul’ para la siguiente temporada. En una reciente entrevista con el podcast Puro Vóley, confirmó que ya tiene su lista de voleibolistas para fichar en el próximo mercado de pases e incluso ha podido conversar con algunas deportistas.

El periodista deportivo de dicho programa le consultó por la posibilidad de que Ángela Leyva, histórica integrante de la selección peruana, regrese al país y vista la camiseta de las ‘íntimas’. A lo que la directiva respondió con contundencia, despejando rumores y versiones que acercaban a la atacante nacional a La Victoria.

"Ángela está en otro mundo ahorita. Ángela está en un campeonato turco que muchos quisieran estar ahí. Es imposible que Ángela deje Turquía para venir a Perú. No hay forma. Ángela y yo habíamos conversado también con Ángela. Seguramente cuando termine de jugar y cuando ya sea mayor y ya piense medio que retirarse un poco, vendrá a Perú. Ahorita no, no hay forma“, señaló.

Cenaida Uribe, además, manifestó que se reunió con Ángela Leyva y contó lo que la punta peruana le dijo: “Hemos estado ahora que estuvo en Perú, en agosto o septiembre. Fuimos a almorzar con ella, su hermana, su mamá. Y sí, sí lo hemos hablado. ‘Algún día vendré’ y ya está”.

La llegada de Ángela Leyva a Alianza Lima, por el momento, es complicada. La deportista se encuentra en el punto más alto de su carrera con 29 años y recientemente fichó por uno de los clubes más representativos de Turquía, Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Su futuro está en Europa por muchas temporadas más.

Cenaida Uribe reveló si Ángela
Cenaida Uribe reveló si Ángela Leyva jugará en Alianza Lima.

¿Y Yadhira Anchante?

Durante la entrevista, Yadhira Anchante fue otras las deportistas de la selección peruana mencionadas. Y es que Alianza Lima se vio obligado a fichar a dos armadoras extranjeras para esta temporada -las colombianas Maria Alejandra Marin y Doris Manco- debido a que no había otra levantadora nacional disponible en el mercado.

Si bien Cenaida Uribe no abordó la contratación de Anchante como tal, manifestó que desde diciembre de 2025 se encuentra trabajando para la conformación de la plantilla, teniendo en el radar a deportistas peruanas que militan en la Liga Peruana de Vóley y en el extranjero.

Este último escenario coincide con el presente de la armadora de 23 años, quien actualmente milita en AO Thíras de Grecia, lo que también la convierte en un fichaje difícil de concretar. Los planes de la voleibolista nacional -tal vez- estarían en el Viejo Continente, como los de Ángela Leyva.

Yadhira Anchante llegó a Grecia
Yadhira Anchante llegó a Grecia procedente de Italia.

El futuro de Cenaida Uribe en Alianza Lima

Por otro lado, Cenaida Uribe habló sobre su continuidad en Alianza Lima durante la conversación de fichajes. La directiva señaló lo que debería de pasar para que no continúe, aunque aseguró que tiene muchos años en el mundo del voleibol, ya sea al mando de las ‘blanquiazules’ u otro club.

"La verdad, a veces cansa. Cansa tener que lidiar todo el tiempo con gente incompetente, con gente que no hace bien las cosas o con gente que siempre está trabajando debajo de la mesa, queriéndote fregar, o la ley es solamente para mis enemigos y para mis amigos todo. Eso cansa. Pero después digo, no le voy a dar gusto. Hay Cenaida para rato. Y si no es en Alianza, será en otro club. Quiero seguir. Me gusta lo que hago“, sentenció.

Temas Relacionados

Cenaida UribeAlianza Lima vóleyÁngela LeyvaLiga Peruana de vóleyperu-deportes

Más Noticias

¿Qué pasará si Alianza Lima se retira del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Cenaida Uribe reveló consecuencias

La jefa de equipo deslizó la posibilidad de que las ‘blanquiazules’ no participen del torneo internacional debido a irregularidades de la FPV. Conoce el escenario de una posible baja del cuadro victoriano

¿Qué pasará si Alianza Lima

Directivo de la FPF le exigió “gratitud” a Renato Tapia tras explosivos comentarios: “Debe reflexionar, tiene que respetar a la selección peruana”

Freddy Ames, parte del directorio de la Federación, apuntó contra el volante nacional y opinó de una posible renuncia a la ‘bicolor’

Directivo de la FPF le

Entradas de la fecha 2 por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Los boletos estarán disponibles hoy, miércoles 14 de enero, para la segunda jornada que tendrá duelos imperdibles: San Martín chocará con Regatas Lima, Alianza Lima se medirá con Atenea, Universitario hará lo suyo con Olva Latino, y mucho más

Entradas de la fecha 2

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

Los ‘blanquiazules’ buscarán una victoria luego de perder ante Independiente en su debut. Sigue todas las incidencias de este cotejo

Alianza Lima vs Unión EN

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Con Luis Advíncula de titular, Pablo Guede buscará su primer triunfo frente los ‘rojiblancos’ en Montevideo. Entérate de los horarios del emocionante cotejo

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Tensión en Palacio de Gobierno?

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Hermano de Dina Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

La inquietud de Tomás Gálvez: la investigación por el caso Cuellos Blancos que sigue abierta

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

Interpelación del ministro de Energía, Luis Bravo: Congresistas impulsan moción contra titular del Minem por Petroperú

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: Cómo acceder

BTS en Perú: Cómo acceder a la preventa de entradas, la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Samahara Lobatón: Lo que revela la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio a su hija

DEPORTES

¿Qué pasará si Alianza Lima

¿Qué pasará si Alianza Lima se retira del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Cenaida Uribe reveló consecuencias

Directivo de la FPF le exigió “gratitud” a Renato Tapia tras explosivos comentarios: “Debe reflexionar, tiene que respetar a la selección peruana”

Entradas de la fecha 2 por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026