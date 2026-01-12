Perú Deportes

¿Cuándo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Fecha de inicio del torneo internacional en Lima

Tres equipos peruanos lucharán por la gloria continental y por los ansiados cupos para la próxima edición del Mundial de Clubes. Revisa todos los detalles de la competencia

Guardar
El Sudamericano de Clubes de
El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se jugará en Lima con tres clubes peruanos. Crédito: LPV

La expectativa crece de cara al Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, que se celebrará en Lima. Los mejores equipos de la región se darán cita en esta competencia, que además otorgará dos cupos para la próxima edición del Mundial de Clubes, convirtiéndola en uno de los torneos más importantes del año en el continente.

Perú contará con tres representantes en esta edición: Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín. Las ‘íntimas’ y las ‘regatinas’ ya tenían asegurada su participación tras ser finalistas de la temporada pasada de la Liga Peruana de Vóley, mientras que las ‘santas’ se sumaron a la competencia gracias a que el país tuvo un cupo adicional como sede del torneo.

La USMP, que terminó tercera en la liga, se adjudicó ese boleto extra. Así, los tres mejores clubes de la campaña 2024/25 representarán al país en este importante torneo internacional, asegurando un alto nivel de competencia local y aumentando las opciones de que un equipo peruano vuelva a disputar un Mundial de Clubes.

¿Cuándo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se disputará en Lima del miércoles 18 al domingo 22 de febrero, según el calendario oficial de la Confederación Sudamericana (CSV). Los partidos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, un escenario acondicionado para garantizar la seguridad y las condiciones deportivas óptimas para los equipos y aficionados.

Dado que este recinto también acoge partidos del campeonato local, los encuentros de la Liga Peruana programados para esa semana serán reprogramados, priorizando los compromisos internacionales de los clubes peruanos Alianza Lima, Regatas y San Martín.

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), anuncia oficialmente que el Sudamericano de Clubes se realizará en Perú. Conoce los equipos participantes, las fechas y el formato de la competencia que otorgará cupos al Mundial de Clubes.

Participantes y formato del torneo

El Sudamericano de Clubes 2026 reunirá a un total de nueve equipos provenientes de seis países de la región. Como anfitrión, Perú contará con la mayor cantidad de representantes en la competencia. A continuación, te presentamos a todos los equipos que animarán el torneo en Lima el próximo mes:

  • Perú: 3 equipos (Alianza Lima, Regatas Lima, San Martín)
  • Brasil: 2 equipos (Osasco São Cristóvão Saúde y Sesi Vôlei Bauru)
  • Uruguay: 1 equipo (Club Banco República)
  • Bolivia: 1 equipo (Club Olympic)
  • Chile: 1 equipo (Club Boston College)
  • Ecuador: 1 equipo (Club Deportivo de Alto Rendimiento)

Los equipos se dividirán en tres grupos de tres equipos cada uno, y avanzarán a las etapas finales según su desempeño en la fase de grupos. Este formato asegura duelos atractivos y de alta competitividad, donde cada punto será crucial.

Además del título continental, el torneo otorgará dos cupos al Mundial de Clubes de Vóley, lo que aumenta la importancia de cada encuentro. Para los equipos peruanos, será una oportunidad de medirse con los mejores clubes de Sudamérica y reafirmar su nivel competitivo frente a rivales con trayectoria internacional.

Todos los detalles del Sudamericano
Todos los detalles del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se desarrollará en Lima. Crédito: Latina

Expectativas para los equipos peruanos

Con Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín como representantes, los seguidores locales tendrán mucho por celebrar. Las ‘íntimas’ y ‘regatinas’ buscarán aprovechar su experiencia y el haber llegado a la final de la liga nacional, mientras que las ‘santas’ buscarán demostrar su calidad en un escenario internacional, respaldadas por la motivación de jugar en casa. Cada partido será clave, especialmente contra equipos brasileños, que históricamente se presentan como rivales de gran nivel.

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 promete emociones fuertes, con partidos de alto nivel y la posibilidad de que los mejores clubes peruanos consigan uno de los codiciados cupos al Mundial de Clubes, reafirmando al país como protagonista del vóley sudamericano.

Temas Relacionados

Sudamericano de Clubes de VóleyAlianza Lima VóleySan Martín VóleyRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Pedro García cuestionó a Luis Advíncula por volver a la Liga 1 para fichar por Alianza Lima: “¿Cómo te vas a ir de Boca Juniors?”

El periodista deportivo analizó la llegada del lateral derecho al cuadro ‘blanquiazul’ y al campeonato peruano, enfatizando que podía quedarse en el ‘xeneize’

Pedro García cuestionó a Luis

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras final de la fecha 1

Arrancó una nueva etapa del campeonato con encuentros clave que comenzarán a definir el camino de cada equipo en la pelea por el título. Revisa cómo se movieron las ubicaciones tras la jornada inaugural

Tabla de posiciones de la

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

El trujillano se prepara para su segundo desafío en Melbourne ante un rival experimentado que exigirá su mejor versión. Descubre todos los detalles del encuentro

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert:

Felipe Cantuarias confesó charla con Julio César Uribe por el presente de Sporting Cristal: “Universitario y Alianza Lima tienen un poder económico superior”

El expresidente del club ‘celeste’ se pronunció por la actualidad de la institución y admitió una conversación con el ‘Diamante’. También habló de Luis Advíncula

Felipe Cantuarias confesó charla con

Alianza Lima ganó 3-1 a Rebaza Acosta: resumen del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La escuadra ‘victoriana’ se impuso en el cuarto set y selló la victoria ante las del Callao por 3-1 en el marcador global, empezando con el pie derecho en esta etapa del campeonato

Alianza Lima ganó 3-1 a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Jerí justifica

Presidente José Jerí justifica salida nocturna no registrada y asegura que coordinaciones fueron parte de agenda oficial

Premier Ernesto Álvarez afirma que hay transportistas coludidos con los extorsionadores que los atacan

JNE convoca a Judith Laura Rojas, la accesitaria de Carlos Anderson que deberá ocupar su lugar en el Congreso

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte fuera de Palacio: detalles del encuentro no oficial

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela que tuvo

Magaly Medina revela que tuvo complicaciones en su cirugía facial: “Me verá el doctor”

¿María Pía Copello no firmó contrato con América TV?: Conductora señala que ‘está sin canal’

Pancho de Piérola debutó como conductor de Buenos Días Perú en Panamericana

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

Hija de Anelhí Arias y Dayron Mártin sufrió accidente con pirotécnicos y revela: “Soy una sobreviviente”

DEPORTES

Pedro García cuestionó a Luis

Pedro García cuestionó a Luis Advíncula por volver a la Liga 1 para fichar por Alianza Lima: “¿Cómo te vas a ir de Boca Juniors?”

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras final de la fecha 1

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

Felipe Cantuarias confesó charla con Julio César Uribe por el presente de Sporting Cristal: “Universitario y Alianza Lima tienen un poder económico superior”

Alianza Lima ganó 3-1 a Rebaza Acosta: resumen del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026