¿Cuándo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Fecha de inicio del torneo internacional en Lima

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se jugará en Lima con tres clubes peruanos. Crédito: LPV

La expectativa crece de cara al Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, que se celebrará en Lima. Los mejores equipos de la región se darán cita en esta competencia, que además otorgará dos cupos para la próxima edición del Mundial de Clubes, convirtiéndola en uno de los torneos más importantes del año en el continente.

Perú contará con tres representantes en esta edición: Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín. Las ‘íntimas’ y las ‘regatinas’ ya tenían asegurada su participación tras ser finalistas de la temporada pasada de la Liga Peruana de Vóley, mientras que las ‘santas’ se sumaron a la competencia gracias a que el país tuvo un cupo adicional como sede del torneo.

La USMP, que terminó tercera en la liga, se adjudicó ese boleto extra. Así, los tres mejores clubes de la campaña 2024/25 representarán al país en este importante torneo internacional, asegurando un alto nivel de competencia local y aumentando las opciones de que un equipo peruano vuelva a disputar un Mundial de Clubes.

¿Cuándo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se disputará en Lima del miércoles 18 al domingo 22 de febrero, según el calendario oficial de la Confederación Sudamericana (CSV). Los partidos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, un escenario acondicionado para garantizar la seguridad y las condiciones deportivas óptimas para los equipos y aficionados.

Dado que este recinto también acoge partidos del campeonato local, los encuentros de la Liga Peruana programados para esa semana serán reprogramados, priorizando los compromisos internacionales de los clubes peruanos Alianza Lima, Regatas y San Martín.

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), anuncia oficialmente que el Sudamericano de Clubes se realizará en Perú. Conoce los equipos participantes, las fechas y el formato de la competencia que otorgará cupos al Mundial de Clubes.

Participantes y formato del torneo

El Sudamericano de Clubes 2026 reunirá a un total de nueve equipos provenientes de seis países de la región. Como anfitrión, Perú contará con la mayor cantidad de representantes en la competencia. A continuación, te presentamos a todos los equipos que animarán el torneo en Lima el próximo mes:

Perú: 3 equipos (Alianza Lima, Regatas Lima, San Martín)

Brasil: 2 equipos (Osasco São Cristóvão Saúde y Sesi Vôlei Bauru)

Uruguay: 1 equipo (Club Banco República)

Bolivia: 1 equipo (Club Olympic)

Chile: 1 equipo (Club Boston College)

Ecuador: 1 equipo (Club Deportivo de Alto Rendimiento)

Los equipos se dividirán en tres grupos de tres equipos cada uno, y avanzarán a las etapas finales según su desempeño en la fase de grupos. Este formato asegura duelos atractivos y de alta competitividad, donde cada punto será crucial.

Además del título continental, el torneo otorgará dos cupos al Mundial de Clubes de Vóley, lo que aumenta la importancia de cada encuentro. Para los equipos peruanos, será una oportunidad de medirse con los mejores clubes de Sudamérica y reafirmar su nivel competitivo frente a rivales con trayectoria internacional.

Todos los detalles del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se desarrollará en Lima. Crédito: Latina

Expectativas para los equipos peruanos

Con Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín como representantes, los seguidores locales tendrán mucho por celebrar. Las ‘íntimas’ y ‘regatinas’ buscarán aprovechar su experiencia y el haber llegado a la final de la liga nacional, mientras que las ‘santas’ buscarán demostrar su calidad en un escenario internacional, respaldadas por la motivación de jugar en casa. Cada partido será clave, especialmente contra equipos brasileños, que históricamente se presentan como rivales de gran nivel.

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 promete emociones fuertes, con partidos de alto nivel y la posibilidad de que los mejores clubes peruanos consigan uno de los codiciados cupos al Mundial de Clubes, reafirmando al país como protagonista del vóley sudamericano.