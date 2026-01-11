Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), anuncia oficialmente que el Sudamericano de Clubes se realizará en Perú. Conoce los equipos participantes, las fechas y el formato de la competencia que otorgará cupos al Mundial de Clubes.

En la previa del Universitario de Deportes vs Deportivo Soan, el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, reveló detalles de la próxima edición del Sudamericano de clubes, que se llevará a cabo en el Perú después de más de una década.

En primera instancia, Vegas mostró su felicidad porque ya se confirmaron a los participantes de este certamen. ”Muy contento porque ya oficialmente tenemos la lista de participantes. Van a ser nueve clubes de seis países".

Entre los nueve equipos, tres serán peruanos: “Con la grata noticia que Perú va a tener tres clubes participando en el Sudamericano, que son Alianza como vigente campeón, Regatas como subcampeón y la San Martín como tercero“. De esta manera, se acabaron los rumores de que Universitario tomaría el último cupo.

San Martín, Regatas y Alianza Lima participarán en el Sudamericano de Clubes de vóley 2025/2026.

Además, Vegas enumeró a todos los conjuntos que llegarán a Lima por los dos boletos al Mundial de Clubes. “Dos equipos de Brasil: el Sesi y Osasco. Después viene el Boston de Chile, el de Uruguay, el Banco República, de Bolivia el Olympic y por primera vez en la historia del vóley sudamericano, un equipo ecuatoriano femenino, el Club de Alto Rendimiento de Ecuador”.

Presidente de la FPV reveló detalles del Sudamericano de vóley 2026: los 3 clubes peruanos confirmados y la fecha de inicio del torneo.