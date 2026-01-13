Joao Grimaldo realizó su primera práctica con Sparta Praga, en Marbella, en arranque de campamento invernal

Joao Grimaldo disfrutando su primer entrenamiento en Marbella. - Crédito: Sparta Praga

Joao Grimaldo vive sus primeros días como nuevo futbolista del Sparta Praga. Después de su presentación oficial, al lado del histórico Tomáš Rosický, se ha unido al plantel principal para trasladarse a la soleada ciudad de Marbella, España. Allí se realizará un campamento invernal de cerca de una semana bajo la supervisión del DT Brian Priske.

Una vez realizado el viaje, cada uno de los futbolistas del club más laureado de República Checa comenzó a realizar los primeros trabajos de campo. Desde luego que todos los focos se centraron en las actividades iniciales de Grimaldo, quien ha aterrizado con mucha aura.

Tomáš Rosický, mundialista checo, llenó de elogios a Joao Grimaldo tras fichar por Sparta Praga.

No es para menos. Su dinamismo, verticalidad, velocidad y explosividad fueron virtudes apreciadas y consignadas por el área deportiva del Sparta Praga desde hace varios meses, cuando fue un auténtico dolor de cabeza en el lance clasificatorio contra Riga FC, en las eliminatorias preliminares de la UEFA Conference League.

Que no resulte extraño, ahora, que Joao Grimaldo se haga de un lugar de golpe, aunque ello dependerá de las sensaciones que emita en los entrenamientos y cómo encaje en el sistema matriz. Por lo pronto, tal vez, pueda hacer su aparición en los amistosos confirmados contra el Malmö, el 16 de enero, y el Legia Varsovia, el 22 del presente mes.

Una gran letra "S", en alusión a Sparta Praga, plasmada en las Líneas de Nazca anticiparon el fichaje de Joao Grimaldo. | VIDEO: @ACSparta_CZ

La alegría ofensiva que pueda emanar el fútbol del peruano, probablemente, sirva como un bálsamo para la exigente afición del Sparta Praga tras confirmarse la salida del ecuatoriano Ángelo Preciado, el último puntual con destellos en ataque, al Brasileirao.

Joao Grimaldo es la segunda y última incorporación de la institución junto a Matyáš Vojta. No se descarta la integración de algún otro refuerzo, pero la política del club —al menos por ahora, es ofrecerle mayor espacio a los jóvenes de las canteras y varios de ellos forman parte del campamento en España.

Joao Grimaldo desembarca en el club de Letná tras marcar diferencias en Riga FC. - Crédito: Sparta Praga

Plantel de Sparta Praga en Marbella

Porteros: Daniel Kerl, Jakub Surovčík, Peter Vindahl, Sebastian Zajac

Defensores: Pavel Kadeřábek, Jakub Martinec, Filip Panák, Matej Ryneš, Ferdinand Říha, Asger Sørensen, Martin Suchomel, Adam Ševínský, Emmanuel Uchenna, Jaroslav Zelený

Mediocampistas: Lewis Azaka, Veljko Birmančević, Lukáš Haraslín, Roman Horák, Kaan Kairinen, Garang Kuol, Sivert Mannsverk, John Mercado, Lukáš Moudrý, Hugo Sochůrek, Patrik Vydra, Petr Zíka

Delanteros: Jan Kuchta, Ondřej Penxa, Albion Rrahmani, Joao Grimaldo, Matyáš Vojta.

Intento de repunte

La campaña de Sparta Praga en la Chance Liga 2025/26 está siendo competitiva y consistente. El equipo se mantiene entre los primeros puestos de la tabla, ocupando el segundo lugar tras varias jornadas, con un buen registro de victorias, empates y derrotas que los sitúa cerca de los líderes del campeonato.

A lo largo de la temporada han mostrado un estilo ofensivo sólido y capacidad para sumar puntos tanto en casa como fuera, apuntando a pelear el título. Además, la plantilla ha experimentado cambios estratégicos con fichajes y movimientos, como la reciente llegada del peruano Joao Grimaldo, por el que invirtieron 1.3 millones de euros, que buscan fortalecer el ataque y mantener el ritmo frente a rivales clásicos del fútbol checo.