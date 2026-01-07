DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Adrián Guľa destaca el traslado de Joao Grimaldo desde Riga FC a Sparta Praga. - Crédito: Difusión

A Joao Grimaldo le sentó muy bien la temporada que pasó en Riga FC. Desterrado del FK Partizán, por no estar a la altura del plantel, se decidió su traslado temporal al actual campeón de la Virsliga, en cuyas filas sacó a relucir sus mejores atributos no sin dificultades de por medio.

Detrás de su inmediato proceso de adaptación estuvo, como cual centinela, el entrenador Adrián Guľa, quien desde el primer día confío en el potencial de Joao Grimaldo. Aunque hubo problemas de adaptación, en cuanto al ritmo físico, salió adelante con trabajo hasta establecerse como un puntual diferencial en el equipo letón.

Joao Grimaldo repotenció sus atributos con el trabajo dinámico del entrenador Adrián Guľa. - Crédito: Difusión

Enterado de su inminente desplazamiento hacia el Sparta Praga, en una operación que ronda los 1.3 millones de euros bajo la compra definitiva de su carta pase desde el FK Partizán, el estratega del Riga FC se mostró muy ilusionado y dejó en claro que el peruano dará que hablar cuando esté amoldado al 100% al fútbol checo.

“Cuando esté bien adaptado, marcará la diferencia en el equipo“, dijo en una entrevista concedida a iSport añadiendo que ”sus puntos fuertes son la técnica, la habilidad y el regate individual. Ahí es donde se diferencia de los jugadores checos y eslovacos".

El joven valor de la selección peruana se lució con un golazo con el Riga FC. | VIDEO: Virslīga

La presencia de Joao Grimaldo en Riga FC fue más que determinante por una serie de factores —según Adrián Guľa— como "su calidad en jugadas a balón parado" al igual que por su diestra excelente". Aunque, sin lugar a dudas, lo mejor que demostró por su paso por Letonia fueron “sus buenos datos de carrera”.

Acerca de una evaluación general, el estratega eslovaco aseguró que “necesitó más tiempo para adaptarse. Ya había estado en Europa, pero Letonia tiene unas condiciones específicas. Aquí no hay mucho apoyo de la afición y necesita el espectáculo de los partidos importantes”.

Joao Grimaldo recibiendo condecoración por ser el último Mejor Jugador del Mes. - Crédito: Riga FC

Grimaldo diferencial

No fue hasta su desplazamiento al Riga FC cuando Joao Grimaldo recuperó su memoria y comenzó a confirmar un argumento goleador. Los primeros meses fueron de adaptación al clima, a la cultura y al fútbol, pero pasada la tormenta llegó la calma y satisfacción.

Su mejor momento, eso sí, se dio durante su participación en las Fases Preliminares de la UEFA Conference League, donde partido a partido ofreció destellos de asistidor, anotándose un total de cinco pases gol que lo confirmaron como un puntual diferencial en la escuadra letona.

El extremo peruano lleva cuatro goles anotados en la Virslīga. | VIDEO: Riga FC

Ya lo que vino después fue un desenvolvimiento pleno en la Virsliga, formando una notable dupla de ataque con el costarricense Anthony Contreras. Por su espléndido buen hacer, contribuyó en la consecución del título nacional, que era esquivo desde hace tres años.

Hubo mucho interés por parte del Riga FC de adquirir sus servicios deportivos a través de la compra total de su carta pase, pero el costo de la misma superaba el área financiera. Aun así se hizo un intento para ejercer un nuevo préstamo, situación que fue desestimada por el FK Partizán, que ya tiene nuevos planes futuros para un Joao Grimaldo que anda muy de dulce.