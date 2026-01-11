Joao Grimaldo presumió de Sporting Cristal tras su fichaje por Sparta Praga: “Vengo de un club que nació campeón”

El extremo peruano habló por este paso en su carrera deportiva y recordó a Sporting Cristal. (Video: Sparta Praga)

Joao Grimaldo es uno de los jugadores peruanos con mayor proyección en el fútbol europeo. Y es que pese a que son pocos los que logran pegar el salto al extranjero, ‘Gri’ ha podido destacar de la mano de Riga FC de Letonia tras un paso discreto por Partizán Belgrado de Serbia y ahora tendrá una nueva aventura en Sparta Praga. En ese sentido, el extremo nacional recordó a Sporting Cristal durante sus primeros momentos en el gigante de República Checa.

“Muy contento por estar en un club grande. Vengo a aportar mi granito de arena y a darle con todo”, dijo para la página web del club ‘spartano’. El joven jugador, quien se desempeña como extremo y destaca por su habilidad en el uno contra uno y su capacidad para asistir, reconoció que no tenía un conocimiento previo del club checo, pero que aceptó el desafío convencido por las referencias de sus agentes.

De la misma manera, el futbolista ‘incaico’ se mostró impactado tanto por las instalaciones como por el nivel de sus nuevos compañeros. “El equipo cuenta con buenos jugadores, un club muy grande, el estadio es hermosísimo, pero destaco mucho el gran plantel que tenemos”, señaló.

Joao Grimaldo fue presentado como un fichaje especial en Sparta Praga. - créditos: Sparta Praga

Joao Grimaldo presumió de Sporting Cristal tras fichar por Sparta Praga

En su presentación, Joao Grimaldo no dudó en referirse con orgullo a sus raíces futbolísticas y al club donde se formó desde niño, subrayando la importancia que tuvo Sporting Cristal en su desarrollo profesional. “Vengo de un club que nació campeón (Sporting Cristal), buenísimo, la mejor infraestructura que hay allá (en Perú). En menores me trataron muy bien y estoy muy agradecido con el club. La liga peruana, de a pocos, se va mejorando y volviendo importante”, declaró.

Justamente, el traspaso del atacante de 22 años a Sparta Praga también generó beneficios económicos para la entidad ‘rimense’, que recibió un cuantioso monto por concepto de mecanismo de solidaridad FIFA por derechos de formación, según informó el especialista argentino, Marcelo Bee Sellares.

El extremo remontó el marcador con gran definición por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

Directivo de Sparta Praga y sus elogios a Joao Grimaldo

La llegada de Joao Grimaldo a Sparta Praga fue recibida con elogios por parte de la dirigencia del club. Tomas Rosicky, exjugador de Arsenal de Inglaterra y actual director deportivo de la institución checa, destacó las cualidades técnicas y la versatilidad del futbolista sudamericano.

“Joao nos impresionó sobre todo en los partidos difíciles de la selección nacional. Es un jugador rápido, técnicamente dotado y muy activo en ataque. Puede jugar tanto por la banda como por el centro. Es un jugador clave para el equipo tanto en jugadas combinadas como en el uno contra uno gracias a su buen regate”, señaló en la web de la entidad europea.

Tomáš Rosický, mundialista checo, llenó de elogios a Joao Grimaldo tras fichar por Sparta Praga. - créditos: Sparta Praga

Prensa checa advirtió tras el fichaje de Joao Grimaldo por Sparta Praga

Por otro lado, el fichaje de Joao Grimaldo también tuvo eco en la prensa local, que analizó el arribo del peruano desde una perspectiva de competencia interna y adaptación. El medio checo ‘iDNES’ advirtió que el futbolista necesitará tiempo para consolidarse en el once titular. “Grimaldo también necesitará tiempo en el Sparta, ya que no es un jugador listo para la titularidad. Tiene mucha competencia en ambos lados de la cancha con el capitán Haraslín, Mercado, Birmančevič y Kuol”, publicó.

La advertencia sugiere que el proceso de adaptación de Grimaldo incluirá una etapa de aprendizaje y competencia interna, en la que deberá demostrar sus condiciones para ganarse un lugar en el equipo. De esta forma, llevaría el proceso que realizó en Riga FC, donde en un principio le costó el intenso ritmo aunque luego se terminó adaptando, según lo que contó el técnico Adrián Gul’a.