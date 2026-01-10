Perú Deportes

Joao Grimaldo ficha por Sparta Praga reforzando la delantera en el mercado invernal de la Chance Liga

El extremo peruano, de 22 años, es la segunda incorporación invernal del club más laureado de República Checa. Su contratación fue impulsada tras un recital deportivo en la UEFA Conference League con el Riga FC

Joao Grimaldo es la segunda
Joao Grimaldo es la segunda incorporación invernal. - Crédito: Sparta Praga

Joao Grimaldo se ha movido. Ha dejado, oficialmente, Serbia para asentarse en la República Checa. Allí ha encontrado en el histórico Sparta Praga un nuevo destino para continuar creciendo y desarrollo su fútbol hasta confirmar su potencial. Llega procedente del FK Partizán bajo la fórmula de una venta de derechos.

Aunque los montos de la transferencia no han sido revelados, en una posición de hermetismo de los clubes involucrados, se ha especulado —por reportes periodísticos— que se invirtió la suma importante de 1.3 millones de euros por la adquisición del delantero peruano toda vez que Partizan mantendrán un 15% de cualquier venta futura.

Joao Grimaldo aterriza en el
Joao Grimaldo aterriza en el club checo en calidad de adquisición absoluta. - Crédito: Sparta Praga

Fue al cierre de semana que Grimaldo, desde su entrañable Perú, puso en marcha su viaje hacia la República Checa. Acompañado de su agente llegó hacia las instalaciones del Sparta Praga, con las tratativas ya cerradas y perfiladas, solo para firmar su nuevo contrato que tendrá una duración más que anual.

Las redes sociales del club checo más importante anunciaron la contratación del dinámico delantero, de 22 años, con un interactivo cortometraje que implicó a las Líneas de Nazca. De hecho en un parte, se editó al geoglifo precolombino añadiéndole una “S” en referencia al Sparta Praga.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

