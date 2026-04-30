Reniec facilita DNI para recién nacidos: cómo tramitarlo desde el hospital

Cómo obtener el DNI de tu bebé sin salir del hospital

El Reniec facilita el registro de recién nacidos en hospitales de todo el país para garantizar el derecho a la identidad desde el primer día de vida. Esta estrategia permite a los padres inscribir a sus hijos y tramitar su primer DNI sin salir del establecimiento de salud.

Actualmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil cuenta con presencia en 170 hospitales en todo el Perú, acercando sus servicios directamente a las familias.

PUBLICIDAD

Registro de recién nacidos en hospitales

Las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), instaladas en hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, permiten realizar varios trámites en un solo lugar:

Inscripción gratuita del acta de nacimiento

Trámite y entrega del primer DNI sin costo (hasta los 16 años)

Inscripción de defunciones por muerte natural

Este sistema evita traslados y permite completar el proceso antes del alta médica.

PUBLICIDAD

Para conocer la ubicación exacta de las oficinas y horarios de atención, puedes revisarlo aquí.

Identidad a recién nacidos

En los centros de salud donde no hay oficinas permanentes, Reniec implementa brigadas itinerantes a través de la estrategia Nacer con Identidad, que llega a 47 hospitales y clínicas.

PUBLICIDAD

Este mecanismo busca asegurar que todos los recién nacidos accedan a una identidad temprana, incluso en zonas donde no hay atención fija.

Para conocer qué establecimientos cuentan con este servicio, puedes revisarlo aquí.

PUBLICIDAD

DNI para recién nacidos: cómo tramitarlo desde el hospital

Qué hacer si tu bebé no fue registrado en el hospital

Si el establecimiento de salud donde nació tu bebé no cuenta con este servicio, debes acudir a una oficina de Reniec dentro de los primeros 15 días de nacido.

La entidad recomienda realizar este trámite de inmediato para asegurar la identidad del menor y facilitar su acceso a servicios de salud y programas sociales.

PUBLICIDAD

Para ubicar el centro más cercano, haz click en este enlace.

Registro de nacimiento y DNI: lo que debes saber si tu hijo nace en hospital

Importancia del DNI desde el nacimiento

Contar con un DNI desde los primeros días permite a los niños acceder a servicios públicos y privados, además de garantizar su identificación en distintos trámites.

PUBLICIDAD

Reniec recuerda que este documento es clave para el ejercicio de derechos y la participación en la vida social del país.

La imagen muestra un Documento Nacional de Identidad (DNI) de Perú y una firma siendo realizada, ilustrando el proceso para actualizar la identidad gráfica del ciudadano ante el Reniec. (Composición: Infobae Perú)

Más de 526 mil DNI pendientes de recojo en el Perú

Además, la entidad informó que existen más de 526 mil DNI de adultos pendientes de recojo a nivel nacional, principalmente en Lima, La Libertad, Piura y Arequipa.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos deben acudir a la oficina donde realizaron el trámite para recoger su documento, ya que es indispensable para gestiones civiles, administrativas y electorales.

Para verificar si tu DNI está listo, puedes revisarlo aquí.

PUBLICIDAD

Horarios y agencias disponibles

Reniec cuenta con más de 450 agencias en todo el país. Los horarios de atención varían según el tipo de oficina:

Oficinas registrales: 08:45 a.m. a 16:45 p.m.

ORA: 08:45 a.m. a 16:30 p.m.

Centros MAC: horarios diferenciados

Antes de acudir, se recomienda verificar el estado del trámite y horarios. Puedes revisarlo aquí.

Reniec pide cuidar el DNI

Finalmente, la entidad exhorta a los ciudadanos a cuidar su DNI, ya que su pérdida puede facilitar estafas, suplantación de identidad o compras fraudulentas.