Presidente Balcázar responde a congresista sobre posible censura: “No me voy a oponer. Yo lo promocionaría, que siga sacando firmas”

José María Balcázar le dice a Ilich López que siga recabando firmas para la censura presidencial. Exitosa

El presidente José María Balcázar, enfrenta una posible censura promovida por el congresista Ilich López (Acción Popular), que lo retiraría del Ejecutivo a raíz de las decisiones que tomó el mandatario durante el proceso de compra de aviones F-16 a Estados Unidos.

En conversación con Exitosa, Balcázar sostuvo que responderá al respecto cuando sea necesario, pero afirmó que el congresista López está en su derecho de actuar como lo está haciendo. “Yo soy hombre demócrata y me voy a responder en el momento que sea necesario y eso es un derecho constitucional”, indicó el presidente

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Según el congresista de Acción Popular, que publicó en su cuenta oficial de X, el principal impulsor de la censura del presidente Balcázar es él mismo. “Algunos dicen que mi posición es radical, otros me piden calma. Yo sigo pensando que así falte un día, si el presidente no tiene las condiciones para hacerlo, no debe estar en el cargo”.

José María Balcázar afirmó que el congresista Ilich López “tiene una finalidad” al promover una moción de censura en su contra para sacarlo de la presidencia. EFE/ John Reyes Mejia

Sin embargo, Balcázar descartó confrontar al parlamentario e incluso lo alentó a seguir insistiendo en su censura. "Incluso yo lo promocionaría, que siga sacando firmas, que siga sacando firmas", indicó el mandatario, que afirmó tener respeto por el proceso político y expresó que “no tengo nada que criticarlo a Ilich López. Yo lo conozco, es un hombre inteligente y se supone que él tiene una finalidad para pedir lo que está pidiendo. Yo no me voy a oponer”.

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Consultado nuevamente por Exitosa sobre supuestos vínculos de poder habría tenido el congresista López durante el paso del congresista José Jerí por la presidencia, el jefe de Estado respondió que “él es un parlamentario que está haciendo su propia tarea política, seguramente para el futuro”.

Respecto a los argumentos presentados para la moción vinculados a la participación del mandatario en la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, Balcázar señaló que “¿qué causal me podrían indicar a mí? que yo he querido que se postergue el pago de la compra de aviones para el nuevo gobierno. Si eso lo considera él que es una causal para abrir vacancia, pues el pueblo lo llegará a ver”.

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Rospigliosi sobre una posible censura: “Si tiene las firmas hay que darle trámite”

Ilich López, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, fue uno de los parlamentarios que impulsa esta medida, al igual que la bancada de Renovación Popular. Pese a que la compra ya se realizó, no se descarta que, de recolectarse las firmas, se presente y admita la moción.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi señaló que, de acuerdo con lo establecido por el reglamento del Congreso, si se presenta la moción de censura, debe dársele trámite.

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Rospigliosi recordó que,cuando se presentó la censura contra José Jerí el Congreso estaba en receso, pero ahora solo se encuentra en semana de representación, por lo que el próximo lunes retomará sus actividades habituales.

“Ahora el Parlamento está en funcionamiento, así es que si hay las firmas necesarias para una moción, se le dará trámite como corresponde y se llevará al voto como corresponde. En esta semana estamos en semana de representación, pero la próxima semana, funcionan las comisiones y habrá pleno como es usual”, destacó.

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