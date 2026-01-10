Tomáš Rosický, exmundialista checo, llenó de elogios a Joao Grimaldo tras fichar por Sparta Praga: “Nos impresionó en los partidos con Perú”

Tomáš Rosický, mundialista checo, llenó de elogios a Joao Grimaldo tras fichar por Sparta Praga.

Joao Grimaldo es uno de los pocos jugadores peruanos que sigue en Europa. El joven extremo supo reponerse de su mal paso por Partizán, yendo a préstamo a Riga de Letonia, donde salió campeón y le abrió las puertas de un gigante de segundo orden, como lo es Sparta Praga de República Checa.

El sábado 10 de enero, el canterano de Sporting Cristal fue presentado por todo lo alto en el club ‘rojo’, con un video temático resaltando sus raíces peruanas. "El segundo fichaje del mercado invernal es Joao Grimaldo. El internacional peruano llega procedente del Partizan de Belgrado".

Grimaldo figuró en las fotografías publicadas por la institución checa al lado de una leyenda y mundialista de dicho país: Tomáš Rosický, quien después de su retiro como jugador profesional, asumió el cargo de director deportivo.

Una gran letra "S", en alusión a Sparta Praga, plasmada en las Líneas de Nazca anticiparon el fichaje de Joao Grimaldo. | VIDEO: @ACSparta_CZ

Como si fuera poco, Rosický tuvo elogios hacia el futbolista de 22 años al momento de ser consultado sobre su fichaje. El exvolante del Arsenal explicó cómo captaron su talento y cómo aportará a Sparta Praga en la presente temporada.

“Joao nos impresionó sobre todo en los partidos difíciles de la selección nacional. Es un jugador rápido, técnicamente muy dotado y muy activo en ataque. Puede jugar tanto por la banda como por el centro. Es un jugador clave para el equipo tanto en jugadas combinadas como en el uno contra uno gracias a su buen regate", detalló.

Tomáš Rosický es un exfutbolista recordado por su paso por la Premier League con los ‘gunners’, donde ganó dos FA CUP y dos Community Shield. A su vez, el exmediocampista vistió las camisetas de Borussia Dortmund y Sparta Praga, con el cual finalmente colgó los botines.

El nacido en Praga también asumió un rol de líder en la selección de República Checa, guiando a sus compañeros al Mundial de Alemania 2006 y compitiendo en cuatro ediciones de la Eurocopa. Su mejor participación fue en 2004, donde alcanzó las semifinales.

Tomáš Rosický fue figura en Arsenal y ahora se desempeña como director deportivo de Sparta Praga.