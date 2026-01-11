Perú Deportes

Golazo de Alan Cantero para 1-0 en Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de La Plata 2026

La ‘Máquina’ se apuntó el primer gol de los aliancistas en el año. Gran definición cruzada para la apertura del score contra el ‘rojo’, en la primera fecha del certamen veraniego

Guardar
El delantero puso el 1-0 con tremendo remate cruzado. (Video: ESPN)

Alan Cantero es el nombre que se ha escuchado por primera vez en el 2026 entre los simpatizantes de Alianza Lima. La ‘Máquina’, entrando de cambio en el complemento, se hizo cargo de la apertura del marcador contra Independiente, en el arranque de la Serie Río de La Plata, en Uruguay.

Fue un primer tiempo más luchado que jugado. Apenas hubo puntuales rescatables, como Jairo Vélez y Guillermo Viscarra, dentro del primer bloque presentado por el entrenador Pablo Guede. Cerrando sin goles esa parcela, se realizó una revolución en el entretiempo al retirar a los 11 titulares para así darle paso a un nuevo plantel.

Alan Cantero celebra el primer
Alan Cantero celebra el primer gol del 2026. - Crédito: Alianza Lima
Dentro de esa configuración se diferenció, por muy largo, el mediocentro Alan Cantero, quien ni bien pisó el gramado hizo gala de su velocidad, intuición y capacidad goleadora. Así pudo apreciarse al momento que decretó el 1-0 con el que rompió la nulidad del tanteador.

El argentino entró libre al área, sin un marcaje adecuado, para controlar el servicio largo lanzado por el lateral izquierdo Cristian Carbajal. Al momento que un oponente se avivó e intentó desarticular su inminente ataque, sacó un lanzamiento cruzado que venció la resistencia del portero de Independiente.

Confirmada la diana, Alan Cantero salió disparado para festejar su anotación con su clásica celebración: dedo índice a la sien y mirada enterrada al suelo. El ‘11′ no se quedó solo, porque el joven Geray Motta y el mediocampista Jesús Castillo se acercaron, lo abroquelaron y felicitaron por su conquista.

Desafortunadamente, Alianza Lima no pudo cerrar como hubiese querido su partido de presentación en la Serie Río de La Plata, porque Independiente reaccionó muy rápido al golpe inicial propinado. Matías Abaldo aprovechó un error de los visitantes para establecer la igualada transitoria y luego Santiago Montiel decretó la remontada con un disparo al primer poste.
Entrevista exclusiva a Alan Cantero.
Entrevista exclusiva a Alan Cantero. - Crédito: Renzo Galiano

Vinculación

La continuidad de Alan Cantero en Alianza Lima estuvo en duda. Finalizada la anterior campaña, hubo un trabajo principal en las oficinas para retener a la ‘Máquina’ por su proyección. Inicialmente surgieron trabas porque Godoy Cruz quería una compra total de su ficha, pero la llegada de una nueva presidencia cambió la fórmula de trato y aceptó la propuesta final llegada de La Victoria.

“Siempre hubo ida y vuelta por ese tema. Por suerte, mis representantes estuvieron encima [de la operación] para que se diera el traspaso y fue también un poco de su movimiento de lo que yo quería. Hablamos en el club y era lo mejor para mí. La gente de Godoy Cruz lo entendió así. Bueno, por eso también se dio. Sí, se había trabado al principio, pero después, gracias a Dios, se pudo dar como todos queríamos”, declaró en una entrevista a Infobae Perú.

El mediocentro repasa, con detenimiento, la operación que devino en su retorno a La Victoria. | VIDEO: Infobae Perú
Desde que llegué es como que fue especial por cómo siente también la gente de Alianza, cómo lo vive y cómo te transmite esa pasión. Uno trata después cuando está en la cancha, representarlo de esa manera. Creo que por eso también surge el cariño de ellos”, agregó.

El contrato de Alan Cantero es de larga duración pensando en un futuro movimiento al exterior. Un porcentaje de su carta pase, conviene mencionar, ha quedado en potestad del ‘tomba’, que ha demostrado una correcta apertura de comunicación con Alianza Lima.

Alan Cantero recorriendo Matute tras
Alan Cantero recorriendo Matute tras su continuidad. - Crédito: Alianza Lima

Del lado de Cantero, está de más mencionar, se espera un profesionalismo íntegro dependiendo de su condición dentro de la planificación del entrenador Pablo Guede, quien podrá emplearlo por todo el frente de ataque debido a su polifuncionalidad.

Una vez que Alianza Lima cierre su participación en la Serie Río de La Plata, deberá centrar toda su atención en la Noche Blanquiazul, que tendrá como invitado estelar al Inter Miami con Leo Messi entre sus filas.

Temas Relacionados

Alan CanteroAlianza LimaSerie Río de La Plataperu-deportes

Más Noticias

Luis Advíncula aseguró que fichó por Alianza Lima, ignorando otras propuestas, porque “me trataron bien”

En la antesala del arranque de la Serie Río de La Plata, el ‘Rayo’ explicó la razón determinante que lo llevó a firmar un contrato con el club de La Victoria, en una situación que lo ha dejado en jaque con Sporting Cristal, institución que lo formó

Luis Advíncula aseguró que fichó

Pablo Guede, optimista de que Paolo Guerrero alcance el título nacional en su despedida del fútbol profesional: “Es un desafío ilusionante”

Para el entrenador de Alianza Lima, contribuir al retiro soñado de la figura histórica del país representó una motivación especial que lo convenció de liderar el proyecto deportivo en La Victoria

Pablo Guede, optimista de que

Universitario vs Soan 3-1: resumen y jugadas del triunfo de las ‘pumas’ en la fecha 1 - fase 2 de la Liga peruana de Vóley 2025/26

Las ‘pumas’ defendieron su liderato frente a las de Puente Piedra en el inicio de la segunda etapa de la competición. Partido quedó 25-21, 18-25, 25-10 y 25-21.

Universitario vs Soan 3-1: resumen

Presidente de la FPV reveló detalles del Sudamericano de vóley 2026: los 3 clubes peruanos confirmados y la fecha de inicio

Gino Vegas dio a conocer los representantes nacionales en la próxima edición del torneo continental que se realizará en el Perú después de 13 años

Presidente de la FPV reveló

Alan Cantero pifió la pelota y provocó gol de tiro libre de Independiente ante Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

El delantero argentino, que marcó el 1-0, intentó rechazar y el esférico le pasó entre las piernas. Esta acción distrajo a Alejandro Duarte y terminó en el empate en Montevideo

Alan Cantero pifió la pelota
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú se suma a siete

Perú se suma a siete países de Latinoamérica y rechaza intento de recontar votos en Honduras y reconoce triunfo de Nasry Asfura

Queman muñeco del presidente José Jerí en Juliaca y exigen justicia por las muertes del 9 de enero

Enma Benavides será investigada 8 meses más por fallos a favor de procesados por narcotráfico

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

ENTRETENIMIENTO

Josimar y Verónica González, ‘la

Josimar y Verónica González, ‘la prima’, avivan la polémica con una ecografía y audios donde se escucha: “Mi amor”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para reproducir hoy

Daniela Darcourt desborda emoción al dedicarle tierno mensaje a Luis Advíncula tras su fichaje por Alianza Lima: “¡Te amo!"

La batalla por el rating en la televisión peruana rumbo a las elecciones 2026: el regreso de rostros emblemáticos y nueva programación

Said Palao sorprende al mostrar su cabeza rapada tras someterse a un trasplante capilar en España: “Esto recién empieza”

DEPORTES

Luis Advíncula aseguró que fichó

Luis Advíncula aseguró que fichó por Alianza Lima, ignorando otras propuestas, porque “me trataron bien”

Pablo Guede, optimista de que Paolo Guerrero alcance el título nacional en su despedida del fútbol profesional: “Es un desafío ilusionante”

Universitario vs Soan 3-1: resumen y jugadas del triunfo de las ‘pumas’ en la fecha 1 - fase 2 de la Liga peruana de Vóley 2025/26

Presidente de la FPV reveló detalles del Sudamericano de vóley 2026: los 3 clubes peruanos confirmados y la fecha de inicio

Alan Cantero pifió la pelota y provocó gol de tiro libre de Independiente ante Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026