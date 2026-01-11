Golazo de Alan Cantero para 1-0 en Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de La Plata 2026

El delantero puso el 1-0 con tremendo remate cruzado. (Video: ESPN)

Alan Cantero es el nombre que se ha escuchado por primera vez en el 2026 entre los simpatizantes de Alianza Lima. La ‘Máquina’, entrando de cambio en el complemento, se hizo cargo de la apertura del marcador contra Independiente, en el arranque de la Serie Río de La Plata, en Uruguay.

Fue un primer tiempo más luchado que jugado. Apenas hubo puntuales rescatables, como Jairo Vélez y Guillermo Viscarra, dentro del primer bloque presentado por el entrenador Pablo Guede. Cerrando sin goles esa parcela, se realizó una revolución en el entretiempo al retirar a los 11 titulares para así darle paso a un nuevo plantel.

Dentro de esa configuración se diferenció, por muy largo, el mediocentro Alan Cantero, quien ni bien pisó el gramado hizo gala de su velocidad, intuición y capacidad goleadora. Así pudo apreciarse al momento que decretó el 1-0 con el que rompió la nulidad del tanteador.

El argentino entró libre al área, sin un marcaje adecuado, para controlar el servicio largo lanzado por el lateral izquierdo Cristian Carbajal. Al momento que un oponente se avivó e intentó desarticular su inminente ataque, sacó un lanzamiento cruzado que venció la resistencia del portero de Independiente.

Confirmada la diana, Alan Cantero salió disparado para festejar su anotación con su clásica celebración: dedo índice a la sien y mirada enterrada al suelo. El ‘11′ no se quedó solo, porque el joven Geray Motta y el mediocampista Jesús Castillo se acercaron, lo abroquelaron y felicitaron por su conquista.

Desafortunadamente, Alianza Lima no pudo cerrar como hubiese querido su partido de presentación en la Serie Río de La Plata, porque Independiente reaccionó muy rápido al golpe inicial propinado. Matías Abaldo aprovechó un error de los visitantes para establecer la igualada transitoria y luego Santiago Montiel decretó la remontada con un disparo al primer poste.

Vinculación

La continuidad de Alan Cantero en Alianza Lima estuvo en duda. Finalizada la anterior campaña, hubo un trabajo principal en las oficinas para retener a la ‘Máquina’ por su proyección. Inicialmente surgieron trabas porque Godoy Cruz quería una compra total de su ficha, pero la llegada de una nueva presidencia cambió la fórmula de trato y aceptó la propuesta final llegada de La Victoria.

“Siempre hubo ida y vuelta por ese tema. Por suerte, mis representantes estuvieron encima [de la operación] para que se diera el traspaso y fue también un poco de su movimiento de lo que yo quería. Hablamos en el club y era lo mejor para mí. La gente de Godoy Cruz lo entendió así. Bueno, por eso también se dio. Sí, se había trabado al principio, pero después, gracias a Dios, se pudo dar como todos queríamos”, declaró en una entrevista a Infobae Perú.

El mediocentro repasa, con detenimiento, la operación que devino en su retorno a La Victoria. | VIDEO: Infobae Perú

“Desde que llegué es como que fue especial por cómo siente también la gente de Alianza, cómo lo vive y cómo te transmite esa pasión. Uno trata después cuando está en la cancha, representarlo de esa manera. Creo que por eso también surge el cariño de ellos”, agregó.

El contrato de Alan Cantero es de larga duración pensando en un futuro movimiento al exterior. Un porcentaje de su carta pase, conviene mencionar, ha quedado en potestad del ‘tomba’, que ha demostrado una correcta apertura de comunicación con Alianza Lima.

Alan Cantero recorriendo Matute tras su continuidad. - Crédito: Alianza Lima

Del lado de Cantero, está de más mencionar, se espera un profesionalismo íntegro dependiendo de su condición dentro de la planificación del entrenador Pablo Guede, quien podrá emplearlo por todo el frente de ataque debido a su polifuncionalidad.

Una vez que Alianza Lima cierre su participación en la Serie Río de La Plata, deberá centrar toda su atención en la Noche Blanquiazul, que tendrá como invitado estelar al Inter Miami con Leo Messi entre sus filas.