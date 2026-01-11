Perú Deportes

Carlos Zambrano protagonizó tenso cruce en Alianza Lima vs Independiente: le aplicó llave a rival y recibió puñetazo en Serie Río de la Plata 2026

El ‘León’ tumbó a Ignacio Pussetto sujetándolo del cuello y el argentino lo agredió. Ambos fueron amonestados en partido amistoso

El peruano recibió tarjeta amarilla por esta falta. (Video: ESPN)

El sábado 10 de enero, Alianza Lima e Independiente de Avellaneda se enfrentaron en la primera fecha de la Serie Río de la Plata 2026. A poco del final del primer tiempo, Carlos Zambrano e Ignacio Pussetto se agredieron mutuamente. El peruano le aplicó una llave, mientras que el argentino le tiró un puñetazo en el rostro.

Sucedió en los descuentos, exactamente a los 46 minutos, durante un tiro de esquina. Zambrano sujetó del cuello a Pusetto y con un movimiento similar a una técnica de judo tiró al piso a su contrincante. El ‘gaucho’ que logró safarse en el suelo, le metió un golpe en la cara al ‘León’.

Como era de esperarse, el jugador de Alianza respondió y sus compañeros tuvieron que meterse para separarlos. El árbitro del encuentro decidió no complicarse y finalizó la primera mitad. Además, no expulsó a ninguno de los dos futbolistas, solo los amonestó. Así se fueron al descanso.

