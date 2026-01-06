Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”

El mediocentro repasa, con detenimiento, la operación que devino en su retorno a La Victoria. | VIDEO: Infobae Perú

Alan Cantero en ningún momento se olvidó de Alianza Lima. Desde el primer instante conectó con su fútbol, su gente y sus historia. Luchó como el que más para continuar en la institución, ignorando otros sondeos como el de Universitario, hasta el punto de intervenir en una reunión con Godoy Cruz explicando que irse definitivamente a La Victoria "era lo mejor para mí“. Halló recompensa por su intención y por el esfuerzo de sus representantes. La ‘Máquina’, ahora, está de vuelta en Matute para reforzar sus vínculos en una revancha.

- Enhorabuena por tu continuidad con Alianza Lima. ¿Cómo has recibido la entrada del 2026 y también cómo ha surgido esta renovación o compra?

La verdad estoy muy feliz por estar acá nuevamente. Ahora vamos con la expectativa al máximo y ojalá sea un gran año. Eso es lo que todos queremos para Alianza Lima. Vamos a dejar lo mejor para lograr los objetivos este año.

- Me imagino que uno de los deseos para el Año Nuevo fue la continuidad en Alianza Lima, sin miramientos hacia ningún otro lado.

Sí. Acá me siento muy bien, muy cómodo. La gente me hizo sentir ese cariño así como el hincha y los trabajadores del club también. Yo sentía que quería estar acá. Gracias a Dios se dio.

- Hubo un giro en el tema, porque en principio todo estaba entrampado, por decirlo así, y llegó el cambio a partir de las elecciones en la presidencia en Godoy Cruz. ¿En qué momento exacto te percatas que tu destino seguiría en Lima, precisamente en Alianza?

Siempre hubo ida y vuelta por ese tema. Por suerte, mis representantes estuvieron encima [de la operación] para que se diera el traspaso y fue también un poco de su movimiento de lo que yo quería. Hablamos en el club y era lo mejor para mí. La gente de Godoy Cruz lo entendió así. Bueno, por eso también se dio. Sí, se había trabado al principio, pero después, gracias a Dios, se pudo dar como todos queríamos.

- ¿Cómo llevaste los días mientras se resolvía la situación?

Estaba tranquilo, porque estaba con la familia pasando lindos momentos ahí. Lo de mi carrera lo dejé en tema de mis representantes. Sabía que ellos me habían dado su certeza de que iban a hacer lo posible para que continúe en Alianza Lima, porque mi intención era quedarme acá.

Alan Cantero recorriendo Matute tras su continuidad. - Crédito: Alianza Lima

- Incluso, Alan, se apreció un video donde estabas entrenando por tu propia cuenta en un parque de tu localidad durante las fiestas de Navidad. Eso habla bien de tu compromiso con la institución pese a las dificultades de las tratativas.

Sí. Ese día justo estaba con mi familia, fuimos a un parque y aproveché. Me llevé la ropa para entrenar y me puse a correr y pasar el rato ahí. Fue un momento lindo. Bueno, se dio así. Y sí, en mi casa ya son todos aliancistas, andan todos con la ropa de Alianza ahí.

- He notado una escalada de cariño de los simpatizantes de Alianza Lima para contigo. Incluso yo creo que tú también te has dado cuenta. ¿Qué te dice ese afecto?

A a mí, la verdad, me motiva mucho saber que tengo el apoyo de la gente, eso es increíble. El reconocimiento también por lo que uno hace te hace motivar para seguir creciendo, dar lo mejor en el club y devolverle ese cariño dentro de la cancha.

- Diría entonces que Alianza Lima está en su corazón.

Y desde que llegué es como que fue especial por cómo siente también la gente de Alianza, cómo lo vive y cómo te transmite esa pasión. Uno trata después cuando está en la cancha, representarlo de esa manera. Creo que por eso también surge el cariño de ellos.

- Ahora se abre una nueva historia a partir de una reestructuración en la zona técnica y en el plantel. ¿Le motiva esto a Alan?

Sí, porque este año estamos con mucha ilusión. Vamos a pelear cosas muy importantes donde nos tenemos que preparar de la mejor manera. Ojalá en lo que vaya del año podamos lograr los objetivos, que es lo que todos queremos y lo tenemos claro.

La ‘Máquina’ reconoce la importancia del arribo del ‘Tanque’ y asegura que contribuirá en su producción goleadora con asistencias.

- Pablo Guede es el nuevo entrenador. Ya supo de su llegada mientras estuvo en Argentina y ahora ya ha podido quizás intercambiar algunas ideas en el arranque de la pretemporada. ¿Le ha dicho que espera de usted?

Todavía no hablé con él, pero sí se dirigió al grupo y fue claro en que la idea es ser protagonista, salir siempre a buscar el triunfo; así que esa va a ser la mentalidad de este año.

- ¿Cómo han sido las primeras jornadas de entrenamiento? ¿En qué ha habido mucha incidencia?

La primera impresión ya es en el tema físico, que va a ser muy importante. Sabemos que la calidad de jugadores que tenemos dentro del plantel lo vamos a potenciar mucho si estamos muy bien físicamente. Esta va a ser la base también del año. Vamos a tener una muy buena preparación, andamos bien.

- Alan, nosotros sabemos de que eres un futbolista polifuncional. Desde el periodo anterior hemos visto que te has podido desempeñar en cualquier fase de la zona ofensiva del campo, pero ya con exactitud, ¿en qué zona de la cancha tú te sientes más cómodo?

Últimamente donde siento que me desenvuelvo un poco más dentro de la cancha es acompañando al ‘9′, siendo un media punta, llegando de atrás. Porque me da esa facilidad de encontrar los espacios, de asistir a mi compañero, de llegar al gol también, que es muy importante. Pero después lo he hecho en muchas posiciones como extremo y en algún partido cumplí de ‘9′, aunque realmente me siento mejor ahí de media punta, esa sería mi posición preferida.

- Y ahora precisamente de que me refiere que unas posiciones favoritas es acompañando al ‘9′, ha llegado también un compañero nuevo que es Federico Girotti. ¿Qué le parece su incorporación y qué tan bien ha podido conversar con él?

Ya a Fede lo conozco de Argentina, lo he enfrentado varias veces. Es un delantero con muchísima jerarquía. Ha pasado por muchos clubes importantes en Argentina. Creo que en la parte de ataque se ha reforzado de una manera muy buena Alianza Lima. Él nos puede dar mucho en el equipo. Ya le dimos la bienvenida y le deseamos lo mejor; es un grandísimo jugador.

Alan Cantero firmó con Alianza Lima hasta el 2028. Crédito: X Alianza Lima.

- Una sociedad Cantero-Girotti puede ocasionar muchos réditos, tanto deportivos como económicos, por un tema de edad, por un tema de proyección. ¿También lo has visto quizás tú de esa manera?

Obvio. Uno siempre trata de buscar las oportunidades, pero siempre soy de los que prioriza lo grupal y después se verá lo individual. Primero hay que trabajar para el equipo. Podemos darle muchos goles, asistencias y después se verá. Eso sí sería lindo.

- También no podemos dejar de lado a Paolo Guerrero. Son características, edades y experiencias distinta, pero tenerlo también como un referente debe ser algo muy especial.

Obviamente. Tuve la suerte de compartir espacio el año pasado con Paolo. La clase de jugador que es y la categoría que tiene es increíble. Así que uno solo tiene que observarlo y seguir aprendiendo, porque por todo lo que ha vivido en el fútbol ha marcado mucho. La verdad que soy un agradecido de compartir el plantel con él y sigo aprendiendo de él. Hablo todos los días con él y lo que genera en la cancha también es una locura. Estamos muy felices de tenerlo acá también. Vamos a tratar de darle ahí unas asistencias para que siga haciendo goles.

- ¿Qué expectativas hay de la pretemporada, sobre todo de la participación en la Serie Río de la Plata?

Ahora se vienen partidos muy importantes para prepararnos de la mejor manera. Rivales muy duros y tenemos que estar a la altura también. Nos estamos preparando para hacer un buen torneo y después arrancar la competición.

- ¿Y qué me dice, Alan, de la Noche Blanquiazul frente al Inter Miami con dos astros como son Leo Messi y Luis Suárez?

Será una locura, la verdad. Es un partido que si uno se pone a pensar, nunca me imaginé enfrentarme a Messi, a Suárez, a de Paul, a toda esa clase de jugadores que para mí son referentes. Messi es mi ídolo, lo tengo tatuado. Va a ser cumplir un sueño.

Cantero cuenta los días para disputar la Noche Blanquiazul, evento de presentación que contará con la participación del Inter Miami.

- Me imagino que buscará el intercambio de camiseta o una postal para el recuerdo al lado de Messi.

Sí, ojalá se dé algo con él. Sería muy especial. Así que bueno, vamos a ver si tengo esa posibilidad.

- Alan, ¿con qué gol se queda de su paso reciente por Alianza Lima?

Contra Cristal fue un gol muy importante en Alianza Lima, porque venía jugando buenos partidos, pero no se me abría el arco y llegó en ese momento que era un juego muy importante y también los dos goles contra la U. Católica (E) fueron iguales para mí, porque marqué mis primeros goles internacionales.

- ¿Podemos confiar que con una pretemporada completa, correcta y exigente, la recurrencia de lesiones, aquellas dolencias que mermaron tu estado de forma el año pasado, serán cosa del pasado?

Sí, obviamente. Uno cuando se prepara de la mejor manera tiende a sufrir menos de lesiones. Después te puedes lesionar porque es mala suerte, es parte del fútbol. Vamos a tratar de entrenar y recuperarse bien para que no vuelva a pasar lo del el año pasado, que perdí muchos partidos por esas lesiones que no fueron producto mío, sino por un golpe que había tenido. Lo veo más como una mala suerte, pero creo que ya va a ir todo bien.

- Sabe que una buena temporada con goles, asistencias y rendimiento sostenido le abriría las puertas a ligas de nivel en el exterior.

Últimamente Alianza ha sido una vidriera, porque es un club muy grande en Perú, donde lo ve todo el mundo. Hoy, la verdad, estoy disfrutando de estar acá. Ojalá pueda hacer muchos goles, tener una linda carrera, quedar bien con el club y después se verá,

- Finalmente, ¿qué le pide al 2026?

Lo que queremos todos es campeonar y ganar muchos títulos acá. Yo vine con ese objetivo, así que ojalá podamos cumplir.