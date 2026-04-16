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El gesto de Marcos Rojo que generó polémica tras la derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana

El defensor fue suplente en el Cilindro, pero su actitud una vez terminado el encuentro abrió el debate en las redes sociales

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Fue tras la derrota ante Botafogo, por la Copa Sudamericana

Racing sufrió un nuevo duro golpe, esta vez por Copa Sudamericana. Luego de las derrotas en los clásicos ante Independiente y River Plate, tropezó como local ante el Botafogo por 3 a 2, con el agravante de que comenzó ganando y el tanto decisivo de Danilo llegó a los 93 minutos de acción. Sin embargo, los focos se centraron en un futbolista que fue al banco y no vio acción: Marcos Rojo.

La defensa fue uno de los puntos más flojos del conjunto de Avellaneda, que disputó el cotejo sin público por la sanción que pesa sobre el estadio por el uso de pirotecnia en la pasada Copa Libertadores. Nazareno Colombo y Facundo Pardo, los centrales, sufrieron con sus rivales y con la descoordinación de su equipo en el retroceso.

Rojo vio las acciones desde el espacio de los relevos y el 2-3 resultó un golpe fuerte para los hinchas, el cuerpo técnico y el plantel. Cuando terminó el encuentro, el zaguero formado en Estudiantes de La Plata se cruzó con Cristian Medina, quien fuera su compañero en Boca Juniors, y lo saludó. Incluso, canjearon camisetas. Hasta ahí, nada extraño.

La controversia se generó porque, durante el diálogo, intercambiaron varias sonrisas, segundos después del tercer gol de Botafogo y de consumada la caída de la Academia. Incluso, en las imágenes se puede percibir el contraste entre el lenguaje corporal del subcampeón del mundo con la Selección y sus compañeros.

Enseguida, arreciaron las críticas. “Perdieron por segunda vez consecutiva y el chabón riéndose con uno que es contrincante. Si fuese dirigente de Racing le digo que se busque un club”, fustigó una usuaria de X (antes Twitter). “Qué poco profesional este pibe y que falta de respeto hacia sus compañeros, cuerpo técnico e hinchas”, reaccionó un segundo. “Gracias Marcos” y “caballo de Troya”, se burlaron fanáticos de Independiente ante la viralización de la escena.

En el Cilindro de Avellaneda se enfrentaron argentinos y brasileños por la segunda fecha del Grupo E del certamen internacional

Vale recordar que Rojo venía de ser protagonista de una expulsión que perjudicó a su equipo en la caída 2-0 ante River Plate el último domingo. Con el duelo todavía 0-1, le aplicó un golpe en el rostro a Lucas Martínez Quarta y vio la tarjeta roja. No contento con eso, le dedicó un rosario de insultos al árbitro Sebastián Zunino, que fueron incluidos en el informe a partir del cual deberá expedirse el Tribunal de Disciplina de la AFA.

En conferencia de prensa, el entrenador, Gustavo Costas, le dio un tirón de orejas ante los micrófonos. “Todavía no vi bien la jugada. Cambeses y Maravilla me dijeron que no era para expulsión”, buscó suavizar primero. Pese a la cautela inicial, fue contundente respecto a la responsabilidad que tuvo en la expulsión: “No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo... Hay que ser inteligentes”.

El contrato de Rojo con Racing expira en junio de 2026. Tras una nueva controversia, habrá que ver si el entrenador lo incluye en la alineación titular para el próximo domingo, cuando la Academia visite a Aldosivi en Mar del Plata desde las 13.30, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

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