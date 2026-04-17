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Alianza Lima vs Cusco FC: la Conar designó a la terna arbitral para partido clave por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El cuadro dirigido por Pablo Guede recibe a Cusco Fútbol Club en el estadio Alejandro Villanueva, con la misión de sumar tres puntos y acechar el liderato provisional del primer torneo del año

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Alianza Lima – Cusco FC – Sebastián Lozano – Liga 1 – Perú – deportes – 16 abril
La Comisión Nacional de Árbitros designó a Sebastián Lozano como árbitro principal del esperado encuentro entre Alianza Lima y Cusco Fútbol Club, reforzando el compromiso con la transparencia y el buen desarrollo del juego (CONAR)

Alianza Lima enfrentará a Cusco FC este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva, en un choque determinante por la undécima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede llega con la motivación de su reciente triunfo ante ADT en Tarma, resultado que rompió una larga racha adversa y lo posicionó como escolta del campeonato.

Por su parte, Cusco FC buscará recomponerse tras su participación en la Copa Libertadores y escalar posiciones en la tabla.

La Comisión Nacional de Árbitros ha confirmado la terna que impartirá justicia en este encuentro, en el que Alianza Lima no podrá contar con Federico Girotti por lesión. La transmisión será en vivo por L1 Max.

Terna arbitral confirmada para el duelo en Matute

Alianza Lima – Cusco FC – Sebastián Lozano – Liga 1 – Perú – deportes – 16 abril
La designación de Sebastián Lozano como juez principal marca la previa del duelo en Matute, donde Alianza Lima y Cusco FC disputarán un partido clave bajo estricta supervisión arbitral. (CONAR)

La Comisión Nacional de Árbitros del Perú designó a Sebastián Lozano como árbitro principal para el enfrentamiento entre Alianza Lima y Cusco FC, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura.

El equipo arbitral se completa con Michael Orue como primer asistente, Roger Olivos como segundo asistente y Daniel Cornejo en la función de cuarto árbitro. En la cabina VAR estará Gaby Oncoy, mientras que Raúl López será el encargado del AVAR. Esta designación busca garantizar un desarrollo transparente y ordenado del encuentro, de especial relevancia para ambos equipos en la tabla de posiciones.

El partido se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, a partir de las 20:00 horas locales (01:00 GMT). Alianza Lima, con 23 puntos, necesita sumar de a tres para intentar superar a Los Chankas y alcanzar la cima provisional del torneo. Cusco FC, séptimo con 13 unidades, aspira a consolidar su campaña y sorprender como visitante.

Lesión de Federico Girotti y competencia en la delantera

Alianza Lima – Cusco FC – Sebastián Lozano – Liga 1 – Perú – deportes – 16 abril
La baja de Federico Girotti obliga a Alianza Lima a reconfigurar su ataque, abriendo la disputa entre Guerrero y Ramos en un momento clave del torneo. (Alianza Lima)

El triunfo de Alianza Lima ante ADT trajo consigo una preocupación: la baja de Federico Girotti. El delantero argentino sufrió una luxación de hombro durante el último partido, lo que lo dejará fuera de competencia por al menos tres semanas. La información fue difundida por la periodista Ana Lucía Rodríguez, quien precisó que el jugador experimentó el mayor dolor tras finalizar el encuentro, dificultándole mover el brazo con normalidad.

Según el programa L1 Radio, la ausencia de Girotti obliga al comando técnico a replantear la ofensiva para el compromiso ante Cusco FC. La disputa por la posición de centrodelantero se mantiene abierta, con Paolo Guerrero acumulando diez partidos y tres goles en la temporada, mientras que Luis Ramos, habitual relevo, aún no ha convertido en nueve presentaciones. Girotti, por su parte, ha registrado siete apariciones sin goles ni asistencias, situación agravada por cuestiones extrafutbolísticas que también influyeron en su continuidad.

Durante la semana previa, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución, sostuvo una reunión con el atacante para mejorar la relación con el cuerpo técnico y allanar el camino para su reintegración. El periodista Kevin Pacheco destacó que las diferencias se centraron en detalles disciplinarios y no implicaron una mala relación estructural con el entrenador Pablo Guede.

Dónde ver el partido y precios de entradas

Alianza Lima – Cusco FC – Sebastián Lozano – Liga 1 – Perú – deportes – 16 abril
El duelo en Matute contará con transmisión en vivo y múltiples opciones digitales, mientras los hinchas revisan precios y disponibilidad para asistir al estadio. (Alianza Lima)

El encuentro entre Alianza Lima y Cusco FC contará con transmisión exclusiva de L1 Max, señal accesible a través de plataformas como Claro, Best Cable, MiFibra, Win, DirecTV y Movistar. Los aficionados interesados en seguir el desarrollo del partido en formato digital podrán utilizar la aplicación Liga 1 Play. Además, Infobae Perú ofrecerá cobertura minuto a minuto, detalles de goles y declaraciones pospartido.

El horario de inicio del partido está programado para las 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 21:00 en Venezuela, Bolivia y Miami; y 22:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Las entradas pueden adquirirse mediante el portal Joinnus, con precios diferenciados según la ubicación en el estadio: Oriente Conadis desde S/. 39.90, Oriente S/. 79.90, Occidente Lateral S/. 139.90, Occidente Central S/. 179.90, mientras que las localidades de Sur, Norte y Palco ya se encuentran agotadas.

El choque se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, considerando la necesidad de ambos equipos de sumar puntos en la recta final del Torneo Apertura y la expectativa generada en torno a la designación arbitral.

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