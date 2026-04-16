La lista de arqueros que podrían llegar a Boca Juniors tras confirmarse la grave lesión de Agustín Marchesín

Riquelme analizará la contratación de un arquero para suplir la baja de Agustín Marchesín

La peor noticia se confirmó: Agustín Marchesín se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y probablemente no vuelva a atajar en lo que queda del año. Luego del pitazo final del encuentro en el que Boca derrotó 3-0 a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme abrió una mesa de debate junto a Marcelo Delgado para empezar a dar pasos en el mercado de pases respecto a un hipotético reemplazante.

A saber: en caso de elevar una presentación certificada a la Asociación del Fútbol Argentino, el Xeneize quedaría habilitado para incorporar a un sustituto independientemente de la apertura del próximo mercado de pases. Es decir que, si Boca ubicaba un arquero que Riquelme crea que está a la altura de hacerse cargo de la valla del equipo de Claudio Úbeda, estaba en condiciones de cerrarlo en los próximos días. Esta posibilidad, igualmente, no prosperará en el corto plazo. El mismo caso rige a nivel Copa Libertadores, donde la entidad de la Ribera inscribió en la nómina de buena fe a Marchesín, Leandro Brey, Javier García y el juvenil Fernando Rodríguez.

El artículo 3.7.5.12 de la Conmebol estipula que “Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 2 del punto 3.7.5 de este capítulo, durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica de la CONMEBOL. Este cambio será permanente”. Entonces, si Boca aceleraba una gestión en lo inmediato, podía reemplazar a Marchesín de manera definitiva para esta edición del certamen. A Infobae ya le confirmaron que bancarán a Leandro Brey y Javier García para lo que resta del semestre.

Fue reemplazado al comienzo del partido ante Boca y Barcelona de Ecuador

Existen varias opciones dentro del mercado local e internacional. Será el presidente boquense el que deba definir las características y condiciones por las que apostará a la hora de fichar a un competidor de un Brey que, a priori, seguirá como titular hasta el final del semestre. Esta decisión estuvo basada en dos cuestiones: 1) Boca tiene encaminada su clasificación a los octavos de la Libertadores gracias a los 6 puntos que ya logró en su zona y un resultado positivo ante River el fin de semana le haría poner un pie en la próxima ronda del Apertura; y 2) a dos meses del inicio del mercado, era difícil que algún club se desprenda de uno de sus goleros y, llegado el caso, su cotización hubiera sido más elevada por estar en pleno período de competición.

La primera opción que surge para Boca es Tomás Marchiori. El arquero de 30 años supo ser figura en el Fortín, pero perdió el puesto con el colombiano Álvaro Montero. Hace algunas semanas recibió un sondeo de Newell’s, que lo buscó por la lesión de Gabriel Arias, pero su transferencia no prosperó. Los de Liniers lo adquirieron por una suma superior al millón de dólares y, aunque Guillermo Barros Schelotto no quiere perder una alternativa en el arco, la dirigencia velezana no vería con malos ojos desprenderse de un guardameta suplente si la oferta es potable. Tiene contrato hasta 2028.

El segundo nombre que surge también es del ámbito doméstico: Nahuel Losada. El golero (32 años) formado en la cantera de Estudiantes de La Plata que encontró su lugar en Belgrano de Córdoba y se potenció en Lanús, donde fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana y Recopa recientes. Su vínculo en el Granate fue renovado hace poco y también expira en 2028. La directiva comandada por Nicolás Russo no lo “regalará”, pero sabe que será difícil retenerlo en el próximo mercado si aparece una propuesta que sea redituable para la institución y un futbolista que, por caso, estuvo cerca de ser transferido al Inter Miami. ¿El dato clave? el arquero tiene una cláusula de salida de 5 millones de dólares.

Una imagen dividida muestra los rostros de los reconocidos porteros Tomás Marchiori, Nahuel Losada, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, destacando su presencia en el fútbol actual.

Hay dos alternativas más, quizás menos terrenales que las ya mencionadas por tratarse de arqueros con nivel de selección nacional. Son los casos del campeón del mundo Gerónimo Rulli y de Walter Benítez, quien probablemente figure en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 aunque a esta hora tiene pocas chances de integrar la lista definitiva.

No sería la primera vez que el apellido Rulli sea vinculado a Boca, ya que en mercados anteriores también había sido sondeado. Identificado con Estudiantes de La Plata, el golero de 32 años es titular en Olympique de Marsella y primer suplente del Dibu Martínez en la Albiceleste. Su contrato con el club francés, que desembolsó alrededor de 3 millones de euros por su ficha, vence a mediados de 2027, por lo que no sería descabellado que Boca formalizara una propuesta para quedarse con sus servicios luego de la Copa del Mundo. Vale mencionar que el Xeneize ya había invertido cerca de 2 millones de dólares para comprarle a Marchesín a Gremio a principios de 2025.

Finalmente en el horizonte también aparece Walter Benítez, chaqueño de 33 años que está en la órbita de Scaloni, surgió futbolísticamente en Quilmes y cimentó una carrera en el fútbol europeo con los buzos de Niza de Francia y PSV Eindhoven de Países Bajos, antes de recalar desde la temporada pasada en Crystal Palace, donde es suplente de Dean Henderson. Su falta de continuidad puede representar una posibilidad para Boca, aunque la extensión de su contrato (2028) no haría tan sencilla una operación. Y ni hablar la remuneración pretendida, ya que los números de la Premier League distan mucho de los de la Liga Profesional. No obstante, no hay peor gestión que la que no se hace.