Christian Domínguez y su “trauma” con Christian Cueva: Pamela Franco lo cuenta todo y da detalles de la rivalidad

Pamela Franco revela que Christian Domínguez mostró un “trauma” persistente con Christian Cueva durante toda su relación. (Instagram Christian Domínguez / Christian Cueva)

Pamela Franco volvió a sacudir la farándula al exponer en ‘Amor y Fuego’ que Christian Domínguez, su expareja y padre de su hija, siempre mostró una fuerte inseguridad y “trauma” respecto a Christian Cueva, actual pareja de la cantante. Según Franco, este conflicto se arrastra desde antes de que ella iniciara cualquier relación con Domínguez y fue determinante en la reciente controversia que los involucró a todos.

Durante la entrevista, Pamela, quien acaba de lanzar una canción con Melanie Martínez, detalló que Christian Domínguez estuvo siempre al tanto de su pasado con Christian Cueva. “Yo antes de iniciar mi relación con Domínguez, fui sincera y le conté lo que había pasado, llorando. Christian no era mi nada, no teníamos una relación en ese momento”, explicó.

Franco remarcó que Domínguez sabía desde el inicio sobre ese vínculo y, lejos de superarlo, lo mantuvo presente durante su relación: “Yo creo que siempre lo tuvo aquí (en la mente), eso es lo que yo pienso y todavía se lo dijo en su cara”. La artista reveló que el conflicto se reavivó recientemente, cuando Domínguez decidió contactar a Pamela López, esposa de Christian Cueva, en medio de la crisis mediática por el ampay que marcó el final de su relación con Franco.

Según Pamela, el verdadero motivo detrás de este contacto no era perjudicarla a ella, sino “fregar” a Cueva. “Su respuesta fue esta: ‘La verdad no quería fregarte a ti, quería fregarlo a él’. Domínguez siempre ha tenido un trauma con él”, confesó Franco, señalando que para el cumbiambero, la figura de Cueva siempre fue una sombra incómoda.

La cantante Pamela Franco se sincera y revela que su expareja, Christian Domínguez, siempre tuvo un trauma con el futbolista Christian Cueva debido a su pasado. Video: TikTok @farandula.lorcha

El episodio del yape de 280 soles y la relación con Cueva

La conversación también abordó la polémica transferencia de 280 soles que Christian Cueva hizo a Pamela Franco en medio del escándalo. Franco explicó que el contacto se reanudó cuando Cueva, al enterarse de la infidelidad de Domínguez, la llamó para solidarizarse y le advirtió que otra mujer iba a salir a hablar sobre su relación con el cantante.

Pamela Franco admitió que en ese contexto, y a modo de broma, le pidió a Cueva que le “invite una cerveza”, lo que derivó en la transferencia. “Yo estaba tomándome una cerveza y bromeando le dije: ‘hazte una’... fue broma. Así es, tómenlo a mal, está mal, lo que quieran”, relató Pamela Franco.

Sin embargo, reconoció que mantener ese nivel de confianza con Cueva fue un error, aunque aclaró que su relación con el futbolista terminó mucho antes de que él se casara y que no hubo infidelidad de su parte hacia Christian Domínguez.

Pamela Franco insistió en que Domínguez nunca pudo superar la idea de que ella hubiera estado antes con Cueva, y que incluso en conversaciones con ella, el cumbiambero admitía sentirse inseguro: “Siempre lo tuvo aquí, eso pienso”. Para Franco, la llamada de Domínguez a Pamela López fue más una “lavadera de cara” ante la opinión pública que una acción genuina por cuidar su relación.

Pamela Franco se sincera sobre la polémica transferencia de 280 soles que recibió de Christian Cueva. En una reveladora entrevista, la cantante explica el contexto de la situación, admitiendo que fue un error haber mantenido ese nivel de confianza con el futbolista. Video: TikTok @riclatorrez

“Yo creo que Domínguez hizo esa llamada ni siquiera por él ni por mí, fue una lavadera de cara para él”, sentenció. El tema de los celos y el ego masculino ha sido recurrente en la carrera mediática de Christian Domínguez, acostumbrado a estar en el centro de escándalos sentimentales y a protagonizar triángulos amorosos y rupturas públicas.

Franco resaltó que, pese a la exposición y los errores, hoy busca tranquilidad y estabilidad junto a Christian Cueva, quien durante la entrevista incluso llamó en vivo a ‘Amor y Fuego’ para dedicarle un mensaje de apoyo y amor a su pareja.

“La verdad, yo siento que es un momento donde ella merece estar tranquila, merece realmente también decir su verdad. Ya creo que han pasado dos años y lo que más deseamos y lo que yo más deseo es poder ser feliz con la persona que amé, que amo y amaré toda mi vida”, comentó Cueva en vivo.