Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

Horarios de Alianza Lima vs Independiente por la Serie Río de la Plata 2026

Los ‘blanquiazules’ chocarán contra los ‘diablos rojos’ hoy, sábado 10 de enero, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026. El horario pactado es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00 horas.