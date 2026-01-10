Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

La confirmación de Luis Advíncula como refuerzo de Alianza Lima generó revuelo en el mundo deportivo. El club, tras días de especulación y mensajes en redes sociales, eligió la noche del viernes 9 de enero para comunicar la noticia y captar la atención de miles de seguidores.
¡Sábado de fútbol! Alianza Lima enfrentará a Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026. Pablo Guede hará su debut al mando de los ‘blanquiazules’ en el duelo amistoso que se jugará en Uruguay.
Los ‘blanquiazules’ iniciarán una nueva etapa con Pablo Guede en la cabeza, quien asumió el reto tras la salida de Néstor Gorosito. Alianza Lima enfrentará su primera prueba de fuego en la pretemporada frente Independiente en el torneo internacional amistoso.
Con el fichaje de Luis Advíncula, el cuadro victoriano sumaron siete refuerzos con la misión de celebrar el título nacional de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores 2026. El choque con los ‘diablos rojos’ servirá para que los hinchas vean el sistema de juego del nuevo DT.
El equipo de Avellaneda iniciará el 2026 con la certeza de que no participará en torneos internacionales, por lo que concentrará todos sus esfuerzos en el campeonato local. El objetivo será poner fin a una sequía de veinticuatro años sin títulos en el fútbol argentino.
Por otro lado, el club ya concretó la incorporación de Ignacio Malcorra como refuerzo. El jugador, que recientemente quedó libre tras su paso por Rosario Central, fue una de las piezas más destacadas de su anterior equipo.
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.
- Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.
Los hinchas ‘blanquiazules’ podrán seguir la participación del equipo de sus amores a través de Disney+ Premium, canal que transmitirá para todo el Perú y de otros países de Sudamérica. En Argentina, la señal estará disponible mediante ESPN Premium.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Uruguay con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ chocarán contra los ‘diablos rojos’ hoy, sábado 10 de enero, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026. El horario pactado es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00 horas.
Sábado de 10 de enero
- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)
Miércoles 14 de enero
- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)
Domingo 18 de enero
- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)