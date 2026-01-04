“Alan Cantero se queda donde quiere estar”: Alianza Lima anuncia su continuidad tras llegar a un acuerdo con Godoy Cruz

Alan Cantero continuará en las filas de Alianza Lima. Crédito: Giancarlo Ávila/@photo.gec

Alianza Lima alcanzó un acuerdo con Godoy Cruz para que Alan Cantero permanezca en el club hasta el 2028. El futbolista rindió de gran manera en el curso del 2025 gracias a una cesión. El sobresaliente nivel que exhibió, traducido en cinco goles y cinco asistencias, generó que los directivos en Matute entablen conversaciones con sus similares en Mendoza.

Por medio de sus redes sociales, la institución ’íntima’ oficializó el vínculo que había sido anticipado por comunicadores ligados a ambas escuadras. ”No es cuestión de ofertas. Es convicción. Alan Cantero se queda donde quiere estar”, compartió el club ’blanquiazul’.

El post guarda un mensaje implícito para Universitario de Deportes, clásico rival de Alianza Lima que intentó negociar con el entorno empresarial del jugador. Cantero confirmó el contacto del conjunto de Odriozola con su agente, pero él siempre sostuvo que su intención era seguir vestido de corto con los colores blanco y azul.

Alan Cantero firmó con Alianza Lima hasta el 2028. Crédito: X Alianza Lima.

De acuerdo con el periodista Nahuel Ferreira, que cubre información del conjunto mendocino, la operación ronda los 600 mil dólares por el 80% del pase. Este movimiento también incluyó una mejora salarial del futbolista nacido en San Juan hace 27 años.

Horas antes del anuncio, en su llegada a Lima, el jugador afirmó que se encontraba feliz de ”renovar la ilusión”. ”Ojalá sea un gran año”, auguró. ”Yo dije que quería estar acá. Para mí es muy importante. Mi primera intención siempre fue Alianza”, refrendó. Acerca del nuevo entrenador Pablo Guede, Cantero concedió que conocía a su connacional, así como su ”propuesta ofensiva”.

El mercado de pases de Alianza Lima

Alianza Lima atraviesa una profunda reestructuración bajo la dirección técnica de Pablo Guede. El club ’blanquiazul’ encara la temporada 2026 con un mercado de pases ambicioso que prioriza la jerarquía y la renovación del ataque. Tras la dolorosa salida de Hernán Barcos, ídolo indiscutible que deja un vacío emocional en la hinchada, la institución apuesta por nombres con gran presente y proyección.

Entre las altas oficiales destacan el volante Jairo Vélez y los delanteros Luis Ramos y Federico Girotti. Estos últimos representan la nueva potencia ofensiva del equipo para los retos en la Liga 1 y la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Federico Girotti, el llamado a suceder a Hernán Barcos. - Crédito: Alianza Lima

La zona defensiva también presenta rostros nuevos con el fin de otorgar solidez al esquema del estratega argentino. D’Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal y Mateo Antoni refuerzan la zaga, mientras que Alejandro Duarte llega para disputar el arco tras la partida de Ángelo Campos.

Por otro lado, la vigencia de Paolo Guerrero supone el contrapunto de experiencia necesaria dentro de un vestuario que ha sufrido bajas sensibles como las de Ricardo Lagos, Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique.

El proyecto de Guede toma forma con una mezcla de futbolistas de renombre y elementos destacados del torneo local. La compra del pase de Alan Cantero y la permanencia de piezas clave como Renzo Garcés y Eryc Castillo completan una nómina competitiva. Alianza Lima pretende recuperar el protagonismo perdido en el plano doméstico y el título nacional en su año 125 de vida institucional.

Los encuentros amistosos en Uruguay en el marco de la Serie Río de La Plata permitirán evaluar el acoplamiento de estas piezas antes del inicio de la competencia oficial. El mercado íntimo aún mantiene expectativas sobre un último refuerzo en la línea defensiva para cerrar definitivamente una plantilla que ilusiona a todo el pueblo victoriano por su calidad y variantes tácticas.

