Perú

ONPE designa reemplazo de José Samamé tras crisis por demoras en material electoral

La salida de Samamé se produjo el mismo 12 de abril, día de las elecciones, luego de que se evidenciaran retrasos en la entrega del material electoral en diversos puntos de Lima Metropolitana

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Crisis electoral en ONPE provoca salida de Samamé y nuevo nombramiento
Crisis electoral en ONPE provoca salida de Samamé y nuevo nombramiento

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) designó a Gustavo García Hidalgo como nuevo gerente de Gestión Electoral, en reemplazo de José Samamé, quien dejó el cargo tras el escándalo por la demora en la distribución del material electoral durante las Elecciones Generales 2026.

La designación fue oficializada mediante una resolución firmada por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y entrará en vigencia el 17 de abril. Con este cambio, el organismo busca reorganizar una de sus áreas más sensibles en medio de cuestionamientos por fallas logísticas que afectaron el desarrollo de los comicios.

Se trata de una designación provisional en un contexto complejo. La Gerencia de Gestión Electoral es clave para garantizar que el material llegue a tiempo a los locales de votación, por lo que el relevo ocurre en un momento crítico para la institución.

Primer plano de una mano introduciendo una papeleta de voto doblada en la ranura de una urna electoral de cartón beige con el logo de ONPE
Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, donde el sufragio es obligatorio. (Foto: ONPE)

Renuncia de Samamé tras crisis en jornada electoral

La salida de José Samamé se produjo el mismo 12 de abril, día de las elecciones, luego de que se evidenciaran retrasos en la entrega del material electoral en diversos puntos de Lima Metropolitana. A través de una carta dirigida a la jefatura de la ONPE, el entonces funcionario asumió su responsabilidad.

“Reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido”, señaló en el documento, en el que también admitió que las fallas logísticas afectaron la instalación de mesas de sufragio.

José Samamé

La renuncia fue aceptada oficialmente al día siguiente. Samamé ocupaba el cargo desde diciembre de 2023 y tenía bajo su responsabilidad directa la organización del despliegue electoral.

Tras su salida, la ONPE realizó un encargo temporal del puesto antes de concretar la designación de García Hidalgo.

Detención, declaraciones y responsabilidades en investigación

El caso dio un giro cuando José Samamé fue detenido en flagrancia por un plazo de 48 horas como parte de las investigaciones por la fallida distribución del material electoral. Durante ese tiempo, brindó su declaración ante las autoridades.

En sus primeras declaraciones, el exfuncionario reconoció haber intervenido en la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del transporte del material electoral. Sin embargo, sostuvo que la responsabilidad directa recaería en el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez.

Los problemas registrados habrían impactado la jornada electoral, con demoras y dificultades para que ciudadanos pudieran votar en algunos locales. (Crédito: Contra Corriente/Willax Tv)

“Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es José Phang Sánchez”, afirmó ante la Fiscalía. Según explicó, el subgerente debía supervisar el cumplimiento del contrato y verificar la salida del material desde la sede de la ONPE.

Samamé también señaló que el funcionario no alertó a tiempo sobre los problemas, incluso cuando la empresa no contaba con los vehículos necesarios para cumplir con el servicio.

Tras cumplir el plazo de detención, el exgerente fue liberado. No obstante, la Fiscalía dispuso que las investigaciones continúen y que sea citado cuando se requiera ampliar su testimonio. El caso sigue en curso y no se descarta que haya más implicados.

Retrasos en entrega de material afectaron a miles de electores

La crisis se originó el 12 de abril, cuando se registraron retrasos en la entrega del material electoral en distintos locales de votación, principalmente en distritos del sur de Lima.

La ONPE informó que la demora se debió al incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, contratada por más de S/36 millones para el traslado del material. Como consecuencia, al menos 75 locales de votación se vieron afectados.

Una larga fila de votantes diversos espera su turno frente a un centro de votación, con un cartel de listado de nombres y el logo "Bienvenidos" visible
Cientos de ciudadanos forman largas filas fuera de los centros de votación, demostrando su participación en el importante proceso electoral. (Composición: Infobae Perú)

La falta de material impidió la instalación oportuna de mesas de sufragio, lo que perjudicó a más de 52 mil electores que no pudieron votar a tiempo. Frente a esta situación, el organismo activó un plan de contingencia para intentar normalizar el proceso.

Aunque la entidad señaló que el problema representaba un porcentaje menor del total de locales a nivel nacional, el impacto en Lima generó cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral.

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