¿Quién es Dante Gebel? El pastor que vinculan con Milett Figueroa tras rumores desde Argentina

Tras su sonada ruptura con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa estaría estrenando un nuevo amor. Periodistas argentinos revelan la identidad del hombre que la habría conquistado: el famoso y millonario pastor Dante Gebel. ¿Cómo se conocieron y qué hay detrás de este sorpresivo romance? ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 15 de abril, el programa Magaly TV La Firme presentó un informe que buscó aclarar —más que confirmar— uno de los rumores que empezó a circular desde Argentina un día antes. Todo se remonta al 14 de abril, cuando Magaly Medina sostuvo un enlace en vivo con el periodista argentino Mati Vázquez, quien mencionó versiones que venían tomando fuerza en su país sobre un posible vínculo entre Milett Figueroa y una figura conocida en el ámbito religioso y mediático.

En ese momento, el propio periodista fue enfático en no presentar la información como un hecho confirmado, sino como un rumor que había comenzado a circular en determinados espacios televisivos. “Estuve averiguando información delicada sobre el posible nuevo… amor, se puede decir entre comillas, o nuevo hombre que apareció en la vida de Milett. Esto es una exclusiva que te quiero contar a vos”, señaló durante la conversación.

Sin embargo, la aclaración implícita se mantuvo: no se trataba de una confirmación, sino de versiones que empezaban a repetirse. Fue en ese contexto que surgió el nombre que detonaría el interés mediático: “Acá empezó a correr el nombre de una persona llamada Dante, Dante Gebel”.

Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.

A partir de ese momento, el programa decidió desarrollar un informe más amplio para contextualizar quién es esta persona y por qué su nombre comenzó a vincularse con la modelo peruana. El enfoque no estuvo centrado en afirmar una relación, sino en explicar el origen del rumor y perfilar al personaje mencionado. Así, el informe inició con una referencia al tono de la prensa argentina:

“Nuestros coleguitas argentinos… a los que les aloca, les fascina, les encanta el chimento y el show, ahora nos han salido con que Milechi no estaría pasándola triste tras la separación con Tinelli, sino que ya le habría encontrado reemplazo”, se escucha a la voz en off de Magaly TV La Firme.

Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.

Un pastor con alcance masivo

El informe televisivo presentó a Gebel como una figura ampliamente conocida en Argentina. “Un patita recontra conocido… un hombre de fe, un pastor que llena estadios”, se menciona, destacando su capacidad de convocatoria.

Dante Gebel no es un líder religioso convencional. A lo largo de los años ha construido una trayectoria sólida como predicador, conferencista y figura pública, llevando su mensaje a miles de personas en distintos países. Su estilo directo y emocional le ha permitido conectar con audiencias masivas, convirtiéndolo en un referente dentro del mundo evangélico.

Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.

Su faceta mediática y televisiva

Más allá del ámbito religioso, Gebel ha desarrollado una fuerte presencia en los medios. Conduce un programa de entrevistas donde ha logrado reunir a importantes figuras del espectáculo. Entre ellas destacan Wanda Nara, Moria Casán, Guillermo Francella y Marcelo Tinelli.

En uno de los fragmentos difundidos se escucha: “Pero por ahora tenemos a la gran figura estelar… Marcelo, ¡Hugo Tinelli!”, reflejando el tono cercano y de espectáculo que maneja en su espacio.

Uno de los detalles más comentados es su particular forma de atraer invitados: “Él no paga las entrevistas, pero te ofrece algo bastante tentador… te invita con un acompañante a pasar cinco días en Los Ángeles, en un hotel cinco estrellas, todo cubierto”, se escucha en el informe.

Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.

Un comunicador con mensaje motivacional

Otro de los pilares de su influencia es su discurso. Gebel se caracteriza por compartir mensajes centrados en la reflexión y la motivación personal. En el informe se destacaron frases como: “Si te levantaste esta mañana con más salud que enfermedad, sos más afortunado que millones…” y “Si tenés comida en tu refrigerador… sos más rico que el setenta y cinco por ciento del mundo”.

Estas ideas forman parte de su estilo, basado en valores, fe y gratitud, lo que explica su conexión con el público. “No es político ni dueño del rating… entonces, ¿de dónde viene su poder? Precisamente de la fe”, se concluye en el reportaje.

Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.

Una figura con proyección pública

El alcance de Dante Gebel no se limita al ámbito espiritual o televisivo. Su figura ha despertado interés incluso en otros terrenos. En una entrevista, al ser consultado sobre una eventual incursión política —“¿Presidente? ¿Te presentarías para ser presidente de la Nación?”— respondió: “No lo descarto”.

Aunque no implica una candidatura concreta, esta declaración refuerza la percepción de que se trata de un personaje con influencia más allá de lo religioso.

Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.

Su vida personal y familiar

El informe también abordó su ámbito personal, destacando un aspecto clave de su imagen pública: “El pastor es casado y tiene cuatro hijos y para él su familia es lo más importante”.

Este dato no es menor, ya que forma parte de la narrativa que él mismo proyecta: la de un hombre enfocado en la familia, la estabilidad y los valores tradicionales.

Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.

Los rumores y su contexto real

Respecto a las versiones que lo vinculan con Milett Figueroa, el informe fue claro en marcar distancia. Se trata de rumores originados en programas de espectáculos argentinos, sin confirmación oficial.

“Nuestros coleguitas argentinos… ahora nos han salido con que Milechi… ya le habría encontrado reemplazo”, se mencionó, evidenciando el tono especulativo. A esto se suman declaraciones como: “Parece que la última vez que llegó a Panamá… llegó con el pastor Dante Gebel. ¿Vos te lo imaginás?” o “Me contaron que en un aeropuerto hubo una situación muy cercana…”.

Magaly TV revela quién es Dante Gebel tras rumores sobre Milett. Captura: Magaly Tv La Firme.

Una figura que trasciende el rumor

Más allá de la polémica, el informe deja claro que Dante Gebel es una figura con peso propio. Dante Gebel no es una figura menor ni un nombre circunstancial dentro del mundo mediático y religioso latinoamericano.

Su trayectoria está marcada por productos concretos, formatos exitosos y una presencia sostenida que lo han convertido en uno de los comunicadores cristianos más influyentes de habla hispana.

El reconocido Pastor Dante Gebel se presenta en un evento público, luciendo una sonrisa y sosteniendo un micrófono, con la bandera de Argentina como telón de fondo.

Uno de sus proyectos más conocidos es el programa televisivo “La Divina Noche de Dante”, un late night show grabado en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, desde donde ha logrado convocar a figuras de alto perfil del espectáculo latino.

El conferencista habló de las conversaciones que tuvo con Yeison Jiménez - crédito Prensa Dante Gebel

El formato combina entrevistas, humor y reflexiones personales. Por ese set han pasado invitados como Marcelo Tinelli, Wanda Nara, Moria Casán y Guillermo Francella, lo que evidencia su capacidad de moverse cómodamente entre el entretenimiento y lo espiritual.

Antes de eso, también tuvo presencia en radio y televisión con espacios como “Dante Gebel Live”, donde desarrolló su estilo cercano y directo, consolidando una audiencia fiel.

En paralelo, Gebel ha construido una carrera sólida como conferencista con su reconocido formato de giras llamado “Presidante Tour” (juego de palabras entre “presidente” y “predicante”), con el que ha llenado estadios en distintos países.

Sus libros

En el ámbito editorial, Dante Gebel también ha tenido un impacto claro con libros que han circulado ampliamente en el mundo cristiano y motivacional. Entre los más conocidos destacan:

“El código del campeón” , donde desarrolla principios de superación personal desde una perspectiva espiritual.

“Las arenas del alma” , enfocado en procesos emocionales, resiliencia y crecimiento interno.

“No te rindas” , uno de sus títulos más directos, centrado en la perseverancia frente a la adversidad.

“El amor en los tiempos del Facebook” , donde aborda relaciones modernas desde una mirada contemporánea y espiritual.

“Los hijos de la medianoche”, con un enfoque más reflexivo sobre la fe y los momentos de crisis.

Estos libros no son textos académicos, sino obras diseñadas para el público general, con lenguaje sencillo, historias personales y mensajes claros.