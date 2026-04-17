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Presidente de Coquimbo Unido valoró triunfo ante Universitario en Copa Libertadores y apuntó su atención en José Carabalí

Jorge Contador ha quedado maravillado por el desenvolvimiento del ‘pirata’ en el Monumental. Además, ha empezado a seguir muy de cerca al expeditivo lateral/volante de la ‘U’

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José Carabalí ha llenado los ojos al presidente de Coquimbo Unido. - Crédito: Difusión
José Carabalí ha llenado los ojos al presidente de Coquimbo Unido. - Crédito: Difusión

Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, ha quedado conforme con la exhibición realizada por el vigente campeón de Chile frente a Universitario, que poco o nada pudo hacer para salir adelante en un envite que acabó con una frustrante derrota.

Fue un triunfo muy importante, muy trabajado. Nosotros tenemos un proyecto que lo venimos desarrollando hace bastante tiempo. Hemos tenido algunos logros. El año pasado fuimos campeones con un campeonato histórico en el fútbol chileno”, declaró a Estudio Fútbol.

Universitario vs Coquimbo Unido.
Universitario cayó ante Coquimbo Unido por fecha 2 de Copa Libertadores 2026 - Crédito: Paloma Del Solar
Fue preguntado también Contador sobre si percibió en algún momento una especie de derrota anticipada por la forma en cómo Coquimbo Unido aparecía como debutante: “Nosotros sentimos que nuestros rivales, no ellos sino la prensa de Lima, daban por ganador por Universitario y la diferencia era por cuánto, pero nosotros somos un equipo bien aterrizado; los partidos hay que jugarlos”.

Con respecto a un futuro interés por un futbolista de Universitario que le haya llenado los ojos, aseguró que José Carabalíes un buen jugador” y quedó encantado por “su rapidez y llegada a línea de fondo”.

Hernán Caputto se refirió a su planteamiento en el duelo por Copa Libertadores 2026. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

Duro golpe

Un mazazo fue lo que recibió Universitario jugando en el estadio Monumental frente a Coquimbo Unido. Ni el aliento continuo de su público evitó la inesperada caída por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026, que empezó de manera inmediata en los primeros compases del partido.

Tan solo a los 13′ minutos, Cristián Zavala aprovechó una desatención grosera de la zaga local para conectar de cabeza un centro lanzado por Juan Cornejo. En principio parecía que había una ilegalidad a partir de un offside, pero el VAR convalidó la conquista.

Sekou Gassama fue pifiado por hinchas en Universitario vs Coquimbo Unido. (A presión)
Sekou Gassama fue pifiado por hinchas en Universitario vs Coquimbo Unido. (A presión)
Lejos de enchufarse, el plantel de la ‘U’ cayó en un pozo y no logró plasmar la intensidad que exigían los espectadores. La tónica no cambió en el complemento, cuyo arranque fue un calco del primer acto, dado que Nicolás Johansen estiró la diferencia alrededor de los 49′ minutos.

Aunque el técnico Javier Rabanal intentó revolucionar el curso del lance con cambios, no logró su cometido y tuvo que atestiguar cómo sus dirigidos fueron superados en fútbol y ganas. Así, los ‘cremas’ han dejado más dudas que certezas en la Libertadores.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Gassama apuntado

Sekou Gassama, el controversial fichaje avalado por Javier Rabanal e impulsado por el tándem Álvaro Barco - Franco Velazco, tuvo su oportunidad de iniciar acciones en un juego de grandes proporciones. La particular medida obedeció a la falta de atacantes aptos que acompañasen a Alex Valera en el área.

Así, el hispano-senegalés se encontró bajo el enorme foco de la afición, que en todo momento se frustró por la forma en cómo el ’90′ intentaba hacer lo suyo en el campo. Nunca dio pie con bola a lo largo del tiempo que se encontró sobre la hierba del Monumental y cualquier oportunidad que le llegaba, la malograba por inoperancia.

Universitario tendría su ‘9′ definido para reemplazar a Sekou Gassama al final del Torneo Apertura 2026.
Universitario tendría su ‘9′ definido para reemplazar a Sekou Gassama al final del Torneo Apertura 2026. Créditos: Movistar Deportes / X.
Noqueados por las anotaciones inmediatas en el inicio de cada apartado, Gassama y compañía se vieron sobrepasados por el nerviosismo propio de un enfrentamiento perdido. Con el plan fallado por las circunstancias, el DT Rabanal retiró de la escena al atacante negado, quien se retiró entre insultos y abucheos.

Instalado en la zona de los suplentes, Sekou se dejó ver con un rostro abatido, desconcertado y desencajado mientras los ataques no dejaban de caer de unas graderías iracundas por la sonrojante caída en casa frente a un pragmático Coquimbo Unido.

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