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Revelaron los detalles que desataron la crisis de Icardi en el Galatasaray: la “gota que colmó el vaso”

El delantero fue relegado al banco de suplentes y su contrato vence en junio. Los motivos de sus diferencias con el entrenador Okan Buruk

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Mauro Icardi
Icardi, en el banco de suplentes del Galatasaray. Una imagen que se hizo repetitiva, pero que no condice con sus logros en el club (Seskimphotox Goztepe-GSaray-080426 19)

Mauro Icardi enfrenta un momento crítico en su carrera, pese a ser capitán y referente en el Galatasaray. El delantero, de 33 años, quedó relegado al banco de suplentes luego de varias actuaciones deficientes, incluso entrando como relevo, mientras su futuro en el club turco permanece incierto (su contrato vence en junio y aún no recibió una oferta formal). El rosarino quedó en el blanco de las críticas de la prensa local y también de los fanáticos, que antes lo idolatraban por haber sido figura en los cinco títulos cosechados por el club desde su desembarco.

El portal Fanatik reveló algunos de los detalles que desataron la crisis de Icardi en la institución. Según una investigación de Takvim, Okan Buruk, entrenador del primer equipo, solicitó la salida del ex PSG e Inter durante el receso de mitad de temporada. “El experimentado técnico presentó un informe sugiriendo la adquisición de un número 9 joven y atlético para fungir como suplente de Victor Osimhen. Después de esto, la directiva contactó al agente del delantero estrella para comunicarle la situación”, describió el panorama el artículo.

“Tras esta decisión, el agente de Icardi mantuvo reuniones con dos o tres clubes diferentes. Sin embargo, la directiva se echó atrás con la separación cuando los aficionados reaccionaron enérgicamente en las redes sociales ante los rumores de un posible traspaso en ese momento”, continuó Fanatik.

Claro, el vínculo entre el atacante y Buruk ya estaba lesionado. Y terminó de romperse en la Champions League. “Fuentes cercanas al club sugieren que las decisiones tácticas del entrenador durante el partido frente al Liverpool, como visitante, fueron la gota que colmó el vaso. Se afirma que el ‘bailarín de Tango’ ha cerrado ahora emocionalmente el capítulo del Galatasaray para siempre", enfatizó el citado medio. La referencia es que el orientador recién lo envió al campo de juego cuando el resultado estaba 0-4 para los turcos, y a diez minutos del final.

Esta metodología de darle espacio recién en el epílogo de los encuentros se sostuvo. La estadística más alarmante, recogida por el medio Fanatik, evidencia el escaso impacto de Icardi cuando pisa el césped. En el último empate 1-1 ante Kocaelispor, solo tocó el balón en tres ocasiones, ingresó en el minuto 80 y apenas intervino con un balón aéreo ganado y una entrada efectiva. Su único disparo resultó desviado.

En respuesta a la acumulación de cuestionamientos, Icardi recurrió a sus redes sociales para asumir la responsabilidad por la crisis: publicó una imagen en la que aparece recibiendo críticas destinadas a sus compañeros, acompañada de la leyenda: “Critíquenme a mí, los que están detrás de mí están a salvo. Seremos campeones”.

La lesión y el retroceso desde el pico de su idolatría

El declive en el rendimiento de Icardi comenzó tras una severa lesión de ligamentos sufrida ante el Tottenham en la temporada anterior, que lo mantuvo fuera de los campos durante diez meses. La presión sobre el argentino aumentó al ser visiblemente superado por su compañero de posición, Víctor Osimhen, tanto en minutos jugados como en aportaciones al equipo. La falta de dinámica y de liderazgo en el campo, sumada a la eliminación del club en partidos clave como el 2-1 frente al Trabzonspor —donde según el portal Hurriyet, “deambuló como un fantasma”—, consolidó la percepción de que Icardi gastó toda su credibilidad para el vestuario y la directiva.

Durante la presente temporada, el atacante ex PSG e Inter de Milán participó en 42 partidos, anotó 15 goles y brindó solamente dos asistencias. Una cifra alejada de sus temporadas más productivas, lo que llevó a que el debate sobre su continuidad se intensificara tanto en los medios como entre los hinchas. Su contrato finaliza el 30 de junio y, aunque atrajo el interés de clubes como Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo y el América de México, hasta ahora permaneció en Estambul.

Galatasaray y el margen mínimo en la lucha por la liga

La crisis personal de Icardi se produce en un contexto de presión deportiva inusitada para el Galatasaray. El equipo lidera actualmente la Superlig turca con 68 puntos, solo dos por delante de su clásico rival, el Fenerbahce. El próximo partido frente al Gençlerbirliği se vuelve decisivo para las aspiraciones del club. ¿Tendrá mayor rodaje Icardi en medio de la crisis?

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