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Aixa Vigil palpita la final ante su exequipo: “Alianza Lima es un capítulo que ya cerré, me toca jugar por San Martín”

La punta ‘santa’ está totalmente enfocada en la definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, donde enfrentará al club con el que se consagró bicampeona

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Aixa Vigil enfrentará a su exequipo en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Aixa Vigil enfrentará a su exequipo en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa USMP

La definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tendrá un ingrediente especial para Aixa Vigil. La punta que hoy defiende los colores de la Universidad San Martín vivirá un duelo cargado de emociones este domingo 19 de abril, cuando enfrente en la final de ida a su exequipo, Alianza Lima, club con el que se consagró bicampeona nacional.

En una dinámica con Betsson Perú en redes sociales, la jugadora de 24 años reconoció que será un partido distinto en lo emocional, ya que la institución de La Victoria marcó una etapa importante y exitosa en su carrera. No obstante, dejó en claro su profesionalismo y su enfoque en pelear por el trofeo con las ‘santas’.

“Son sentimientos bonitos y raros al mismo tiempo. Alianza tiene un espacio importante en mi corazón, pero creo que ya es un capítulo que cerré y ahora me toca representar a otro equipo. Es un trabajo y voy a dar lo mejor de mí, como todos mis compañeros”, expresó, dejando en claro su compromiso con su actual equipo.

Tras el final de la temporada anterior, Aixa Vigil evaluó distintas ofertas para continuar su carrera. Aunque Alianza Lima tenía la intención de renovarle contrato, la voleibolista decidió tomar otro rumbo y fichar por la Universidad San Martín, uno de los principales rivales de las ‘íntimas’ en el vóley peruano.

Su decisión no pasó desapercibida y generó un quiebre con parte de la hinchada blanquiazul. A lo largo de la temporada, la jugadora ha sido abucheada en más de una ocasión desde las tribunas del Polideportivo Villa El Salvador, donde recibió pifias cada vez que enfrentó a su exequipo. Sin embargo, lejos de afectarle, asumió esa presión como un impulso adicional para rendir al máximo con la camiseta ‘santa’.

La punta de San Martín reveló sus sentimientos en la previa de la final ante Alianza Lima. (Video: Betsson Perú)

Respaldo clave y enfoque total en la final

En contraste, Aixa Vigil destacó el respaldo que ha recibido por parte de la hinchada de su actual club, especialmente en el Polideportivo Lucha Fuentes. “Agradecerles a la hinchada de San Martín, nunca dejaron de creer en nosotras, incluso cuando estábamos abajo en el marcador, siempre estuvieron presentes. Estoy superfeliz porque sigue creciendo la barra de nosotras y superemocionada por lo que viene este fin de semana”, comentó.

De cara a la gran final, la atacante mantiene la concentración en el objetivo colectivo: alcanzar el título. Más allá de los recuerdos y emociones, su presente está enfocado en defender los colores de San Martín y responder dentro de la cancha en un duelo que promete ser intenso.

El vóley, eje de su vida

Por otro lado, Aixa Vigil también reafirmó la importancia que tiene el deporte en su vida. “El vóley es toda mi vida. Todo lo que hago es basado en el deporte. Creo que cambia todas las perspectivas que tuve desde que empecé a jugar vóley profesional”, sostuvo.

Con ese compromiso y determinación, Aixa se prepara para una final especial, en la que no solo estará en juego el título, sino también una historia personal marcada por el pasado y el presente en dos de los clubes más importantes del vóley peruano.

Aixa Vigil todavía no define si se quedará en Alianza Lima o cambiará de club.
Aixa Vigil fue bicampeona con Alianza Lima.

Fechas y horarios de la final

La lucha por el título enfrentará a Alianza Lima y la Universidad San Martín en una serie que promete alta intensidad de principio a fin. La definición se jugará bajo un formato de ida y vuelta, y en caso de que ambos equipos queden igualados en victorias, se disputará un tercer partido para definir al campeón. Estas son las fecha y horarios de los partidos:

  • Primera final: domingo 19 de abril (17:00 horas)
  • Segunda final: domingo 26 de abril (17:00 horas)
  • Extra game (si es necesario): domingo 3 de mayo (17:00 horas)

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