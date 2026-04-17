Perú

Reniec detecta más de 33 000 cambios de domicilio irregulares previo a las elecciones: restituyen registros para evitar “voto golondrino”

El ente registral identificó inconsistencias tras verificaciones nacionales y dispuso la restitución de domicilio para miles de ciudadanos

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Reniec inicia proceso de verificación de direcciones de padrón electoral con tachas u observaciones en estos distritos
Reniec inicia proceso de verificación de direcciones de padrón electoral con tachas u observaciones en estos distritos - Canal N

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizó un amplio proceso de verificación domiciliaria a nivel nacional en el marco de la elaboración del padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Entre febrero y marzo, inspectores visitaron las direcciones de 65.465 ciudadanos con el objetivo de identificar posibles casos de cambios de domicilio irregulares. El propósito principal fue prevenir el fenómeno conocido como “voto golondrino”, que puede distorsionar la representación ciudadana en los comicios.

Durante la inspección, se detectó que 33.592 personas consignaron domicilios donde no residen o cuyo registro no existe físicamente, lo que representa más de la mitad de los casos verificados.

Esta situación se halló bajo el marco del Reglamento de Verificación del Domicilio Declarado (RE-002-DRE/001), que permite a Reniec contrastar la información declarada en el Documento Nacional de Identidad (DNI) con la residencia real.

Vista exterior de un edificio de Reniec con fachada gris y blanco, donde una multitud de personas hace fila bajo toldos azules en un día soleado, con personal de seguridad
Cientos de ciudadanos esperan en largas filas fuera de una sede de Reniec. (Foto: Facebook / Verde es vida en los Jazmines sjl )

Restitución de registros

Como resultado de este hallazgo, el Reniec dispuso la restitución de oficio de los domicilios de estos ciudadanos al último registro válido en su base de datos, exclusivamente para efectos del padrón electoral.

Esta medida, sustentada en el artículo 21 del reglamento vigente, busca garantizar la integridad de la información y evitar posibles distorsiones en la voluntad popular. Para implementar esta decisión, la entidad emitió 59 resoluciones subdirectorales que ordenan la restitución al ubigeo y domicilio anterior.

El mayor número de casos se concentra en la región Áncash, donde el distrito de San Marcos, provincia de Huari, registró 8 105 situaciones irregulares. Le siguen Chavín de Huántar, también en Huari, con 4 111 casos, y Pichari, con 3 337.

Otras jurisdicciones con alta incidencia incluyen Ponto (1 481), Yarabamba (1 375), Ilabaya (1 201), Chacabamba en Huánuco (898), La Punta en Callao (875), Cahuac en Huánuco (676) y Anra (627).

La lista se amplía con Mariano Nicolás Valcárcel (Arequipa), Tapiche (Loreto) y Shunte (San Martín), donde también se dispuso la restitución de registros. Las resoluciones fueron publicadas en el diario oficial El Peruano y se encuentran disponibles en el portal institucional de Reniec, promoviendo la transparencia y el acceso a la información ciudadana.

El Reniec informó que las decisiones pueden ser impugnadas mediante los recursos establecidos en la normativa, lo que garantiza el derecho de los ciudadanos a presentar las observaciones correspondientes.

Trámites virtuales que puedes hacer en Reniec

  1. Duplicado del DNI o DNI electrónico: Si extraviaste tu documento o se encuentra deteriorado, puedes solicitar una copia desde la web. El proceso ofrece dos modalidades: ingresando tus datos personales o utilizando el aplicativo DNI BioFacial, que reconoce tu identidad mediante una fotografía. El costo es de S/ 41 y el tiempo de entrega, en Lima, es de aproximadamente siete días.
  2. Renovación del DNI por caducidad: Para quienes tienen un documento vencido o próximo a vencer, la plataforma permite tramitar la renovación sin necesidad de acercarse a una sede. Basta con ingresar a la web, completar los datos requeridos y seguir los pasos para validar la información.
  3. Solicitud de actas y partidas certificadasYa no es necesario acudir a una agencia para obtener una copia certificada de un acta de nacimiento, matrimonio o defunción. Este documento puede pedirse en línea y el sistema incluso permite hacerle seguimiento hasta que esté listo para ser recogido.
  4. Certificado de inscripción: También conocido como C4, este documento acredita la existencia del ciudadano en el registro civil. Puede solicitarse directamente desde la plataforma digital, en pocos pasos y sin complicaciones.
  5. Rectificación de estado civil (de soltero a casado): Si te casaste y deseas actualizar tu información, puedes hacerlo desde casa. Esta opción permite modificar el estado civil consignado en tu documento, siempre que cuentes con los requisitos y sustento adecuado.
  6. Rectificación de domicilio: Este es uno de los trámites más consultados. Si cambiaste de residencia y deseas que tu DNI refleje tu nueva dirección, puedes gestionarlo virtualmente. Solo necesitas seguir las instrucciones del sitio web y validar la nueva información.
  7. Validación de copias certificadas de actas: Para verificar que una copia entregada por Reniec sea legítima, la web cuenta con un servicio de validación que confirma su autenticidad con el código de seguridad del documento.
  8. Devolución por pago de tasas no utilizadas: En caso de haber hecho un pago por un trámite que no llegaste a concretar, la página te permite gestionar la devolución correspondiente.

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