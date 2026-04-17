Perú

Elizabeth Peralta reaparece, se molesta con fiscal por compararla con Andrés Hurtado y advierte que teme morir en prisión

La fiscal suspendida pidió nuevamente afrontar el proceso en libertad por su salud, cuestionó el trato desigual frente al expresentador y denunció deficiencias médicas y hacinamiento en el penal

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Elizabeth Peralta
La suspendida fiscal Elizabeth Peralta participó en una audiencia para solicitar la variación de su prisión preventiva de 18 meses

La suspendida fiscal Elizabeth Peralta, quien afronta prisión preventiva debido a una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos junto al expresentador de televisión Andrés Hurtado, reapareció este miércoles en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos para una audiencia sobre la variación de su medida cautelar de 18 meses.

Peralta se dirigió al juez Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, y solicitó continuar el proceso en libertad, alegando un serio deterioro en su salud y asegurando que no ha obstaculizado la justicia.

Al concluir la audiencia, la magistrada suspendida cuestionó al fiscal adjunto supremo provisional Denis Pérez, integrante de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, por comparar su pedido con la situación de Hurtado.

“El señor no tiene la edad que yo tengo, 68 años. El señor Hurtado creo que tiene cincuenta y tantos años, no lo sé. Pero el señor Hurtado no tiene las enfermedades que yo tengo”, afirmó.

El representante del Ministerio Público había sostenido minutos antes que la situación médica presentada por la defensa de Peralta era similar a la del expresentador, quien también solicitó excarcelación por motivos de salud; no obstante, el juzgado resolvió que las patologías “pueden ser tratadas de manera ambulatoria”.

Elizabeth Peralta
Peralta pidió seguir el proceso en libertad alegando un grave deterioro de salud (diabetes, osteoporosis, artrosis, hipertensión, entre otros)

“Siendo así, dicho argumento tampoco justifica el cese de la prisión preventiva. Es decir, hacemos un parangón con similares argumentos que presenta la defensa y su judicatura ya ha marcado posición”, expresó el fiscal, postura que Peralta rechazó.

“Me he convertido en una paciente frágil debido a todos los problemas médicos que tengo. Las diversas enfermedades como diabetes, deficiencia de osteoporosis, artrosis, presión alta, padezco el síndrome del túnel carpiano, que me produce mareos e inestabilidad para caminar, tengo temor a caerme, no tengo la atención necesaria acá”, relató.

Añadió que en el penal donde permanece existe hacinamiento, falta de acceso al tópico y ausencia de garantías ante emergencias. “A pesar de que la clínica que me trataba está a una cuadra, he salido dos veces. Tengo un montón de solicitudes para poder salir y realizar un tratamiento sobre mi salud”, detalló.

“El fallecimiento de mi madre nunca pude superarlo, porque lo tuve cuando ingresé acá al penal, al mes. Y no quisiera que eso suceda con mis hijos, con mis hermanos, con mis nietos”, expresó al manifestar su temor a morir en prisión.

Elizabeth Peralta
La Fiscalía sostuvo que sus enfermedades pueden tratarse de forma ambulatoria y que no justifican el cese de la prisión preventiva, basándose en un criterio similar aplicado previamente a Hurtado

Recordó que se presentó “voluntariamente” dos veces ante el Poder Judicial, sin que existiera una orden de captura en su contra. “He colaborado con toda la justicia. No sé por qué ese ensañamiento del Ministerio Público contra mí. (...) En juicio voy a probar mi inocencia. Nunca escondí nada, nunca he tratado de engañar a nadie”, afirmó.

Procesos

Agregó que está siendo investigada en dos casos: uno junto al exjuez César Hinostroza, quien está prófugo desde julio de 2022, y otro iniciado hace cuatro años en el que también está involucrado el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo.

“Si hubiera algún indicio o algo, hubieran emitido una acusación. Hasta ahora, señor, todo eso sigue en trámite (...) hasta ahora, no existe ninguna acusación ni nada, porque ellos saben que no se cometió ningún delito. Soy inocente”, aseguró.

“Estoy atravesando por un momento difícil en mi salud por mi avanzada edad. Mi inocencia la probaré en juicio. Por eso solicito se me conceda asumir mi proceso en libertad, teniendo en cuenta las enfermedades que padezco, que están probadas con documentación médica”, concluyó.

Hurtado fue vinculado a un caso de presunto tráfico ilegal de oro, por supuestamente intervenir a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.

El artista, de 58 años, resultó arrestado mientras la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público anunció que Peralta, fiscal de lavado de activos, había sido apartada preventivamente de su cargo tras ser acusada de cobrar comisiones ilícitas para intervenir en este caso.

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