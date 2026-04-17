Medio Ambiente

Filtros verdes flotantes: la apuesta experimental para limpiar el lago Titicaca

El despliegue de tecnologías ecológicas impulsadas por comunidades y científicos propone un nuevo modelo de colaboración frente a la degradación ambiental

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Titicaca en crisis: la bahía de Puno enfrenta grave deterioro ambiental
Titicaca en crisis: la bahía de Puno enfrenta grave deterioro ambiental

La Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT) ha puesto en marcha un proyecto que busca recuperar la calidad del agua mediante un método distinto: el uso de plantas como la totora para remover contaminantes de forma natural. La iniciativa, denominada “Filtros Verdes Flotantes”, se aplica en la bahía interior de Puno, una de las zonas más afectadas del lago.

El sistema consiste en instalar estructuras flotantes sobre el agua que sostienen plantas acuáticas. Las raíces crecen hacia abajo y permanecen en contacto directo con el lago, donde actúan como un filtro natural. De esta manera, absorben parte de los contaminantes y ayudan a mejorar progresivamente las condiciones del agua.

La propuesta se presenta como una alternativa que aprovecha elementos propios del ecosistema. En lugar de recurrir a soluciones externas o complejas, se basa en el uso de recursos naturales disponibles en la zona, lo que facilita su implementación.

Un proyecto en fase de prueba dentro del lago

Más allá de su aplicación, el proyecto tiene un carácter experimental. La ALT ha señalado que se trata de una prueba que busca medir si este sistema realmente funciona en un entorno tan afectado como el Titicaca.

Para ello, se ha optado por aplicar el método directamente en el lago, bajo condiciones controladas. Esto permitirá observar su comportamiento en un escenario real, donde la contaminación es constante y los factores ambientales son cambiantes

Sistema natural busca reducir contaminación en el lago Titicaca
Sistema natural busca reducir contaminación en el lago Titicaca

El objetivo es generar información concreta sobre su desempeño. A través de este proceso, se podrá determinar si los filtros verdes flotantes son capaces de reducir los niveles de contaminación de manera sostenida.

Este enfoque también permitirá identificar posibles limitaciones del sistema antes de pensar en una implementación a mayor escala.

Monitoreo constante para medir resultados

Como parte del proyecto, se ha previsto un monitoreo integral de la calidad del agua desde el inicio de las intervenciones. Este seguimiento será clave para evaluar si la propuesta logra los resultados esperados.

El análisis incluirá distintos aspectos del agua, con el fin de tener una visión completa de su estado. A partir de estos datos, se podrá medir si las condiciones mejoran con el tiempo.

Totora como solución: así buscan recuperar el agua del Titicaca
Totora como solución: así buscan recuperar el agua del Titicaca

Este proceso no solo busca validar el funcionamiento del sistema, sino también generar evidencia que respalde futuras decisiones. La información obtenida permitirá definir si el proyecto puede replicarse en otras zonas del lago.

El monitoreo será continuo y permitirá comparar la situación antes y después de la implementación de los filtros, lo que ayudará a determinar su impacto real.

Participación local y apoyo institucional

Uno de los elementos centrales del proyecto es la participación de las comunidades de los Uros. Sus conocimientos sobre el uso de la totora han sido clave para la construcción de las estructuras flotantes.

Este trabajo conjunto entre especialistas y población local permite integrar saberes tradicionales con nuevas propuestas. Además, fortalece la relación entre las comunidades y las acciones orientadas a recuperar el lago.

El proyecto también cuenta con el respaldo de diversas instituciones, que participan en su desarrollo y seguimiento. Esta articulación busca asegurar que la iniciativa tenga un soporte técnico y operativo adecuado.

Sistema natural busca reducir contaminación en el lago Titicaca
Sistema natural busca reducir contaminación en el lago Titicaca

La combinación de innovación, participación comunitaria y evaluación constante marca el enfoque de esta propuesta. Aunque aún se encuentra en fase de prueba, representa un intento por encontrar soluciones frente a un problema que lleva años afectando al Titicaca.

En un contexto donde la contaminación ha deteriorado gravemente varias zonas del lago, iniciativas como esta buscan abrir nuevas posibilidades. Su éxito dependerá de los resultados que se obtengan en esta etapa inicial y de la capacidad de adaptarse a las condiciones del entorno.

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