Alan Cantero pifió la pelota y provocó gol de tiro libre de Independiente ante Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

El delantero argentino, que marcó el 1-0, intentó rechazar y el esférico le pasó entre las piernas. Esta acción distrajo a Alejandro Duarte y terminó en el empate en Montevideo

Matías Abaldo pudo el empate con ayuda de Alan Cantero. (Video: ESPN)

El sábado 10 de enero, Alianza Lima chocó con Independiente de Avellaneda en el inicio de la Serie Río de la Plata 2026. Los ‘blanquiazules’ se pusieron en ventaja con un gol de Alan Cantero, pero el mismo delantero argentino pifió al rechazar un balón y provocó el tanto de tiro libre de Matías Abaldo, que significó el 1-1.

Cantero pasó de ser héroe a villano. El jugador de 27 años había marcado el 1-0 a los 55′ con una buena definición cruzada tras quedar solo dentro del área. Cinco minutos después, interrumpió la visión de su compañero y arquero Alejandro Duarte en su afán de despejar el peligro de su arco.

Abaldo acomodó la redonda para ejecutar el tiro libre. El uruguayo no tenía mucho ángulo, debido a que estaba muy pegado a la banda izquierda. Así que la opción de remate quedó descartada y optó por sacar un centro buscapiés, sin saber que terminaría en el empate de su elenco.

Alan Cantero estaba posicionado muy cerca al primer palo y quiso patear el esférico, sin embargo, este le pasó por las piernas. Duarte, que se encontraba atrás del extranjero, se arrojó a destiempo y ni siquiera pudo manotear la bola. De esta manera, se desató la euforia de los argentinos en el escenario deportivo.

Alianza Lima sufrió remontada ante Independiente

A los 66′ llegó el golpe final de Independiente contra Alianza Lima. El mismo Matías Abaldo se proyectó por izquierda y no pudo ser frenado por los jugadores ‘íntimos’. El uruguayo terminó haciendo un cambio de frente que desconcertó a la defensa peruana.

Santiago Montiel, quien llegó por el otro lado de la cancha, controló y definió rasante ante el tardío achique de Alejandro Duarte para colocar el 2-1. Así, los ‘rojos’ remontaron el compromiso en apenas seis minutos de juego.

Alianza intentó igualar el marcador con muchos suplentes, pero no consiguió hacerlo. Independiente mantuvo la posesión del balón y estuvo muy cerca de aumentar la ventaja. Finalmente, el equipo argentino selló un buen inicio en esta pretemporada, donde se preparan con todo para luchar por el título nacional.

Desconcentración en la defensa 'blanquiazul', que cae 2-1. (Video: ESPN)

Los próximos partidos de Alianza en la Serie Río de la Plata 2026

Tras su derrota contra Independiente de Avellaneda, Alianza Lima disputará dos encuentros más antes de regresar a Lima para enfrentar a Inter Miami, equipo de Lionel Messi, en la Noche Blanquiazul, programada para el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

El equipo dirigido por Pablo Guede tendrá la oportunidad de medirse ante dos rivales: Unión, de la primera división argentina, y Colo Colo, de la máxima categoría chilena. Este último compromiso representa un desafío importante para el plantel.

A continuación, la programación completa:

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Todos los partidos de Alianza Lima serán transmitidos por la aplicación Disney Plus, que cuenta con planes mensuales como anuales, para Perú y los demás países de Sudamérica, a excepción de Argentina, en el cual pasan por ESPN Premium. Asimismo, Infobae Perú hará el minuto a minuto de los compromisos de los ‘victorianos’ a través de su página web. No te lo puedes perder.

