Jesús Castillo destaca la unidad en Alianza Lima y define el duelo ante Cusco FC como “una final más” de Liga 1 2026

El mediocampista blanquiazul resalta la mentalización y el compromiso del plantel, que vive el choque ante Cusco FC como una final más en su ambición de conquistar el liderato del torneo peruano de fútbol (Alianza Lima)

La expectativa aumenta en Alianza Lima a pocas horas de recibir a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura. Tras superar a ADT en Tarma, el equipo dirigido por Pablo Guede mantiene intactas sus opciones de alcanzar el primer lugar del campeonato.

En ese sentido, Jesús Castillo, centrocampista blanquiazul, enfatizó que el grupo se encuentra unido y enfocado en sumar una victoria en el estadio Alejandro Villanueva, escenario elegido para el encuentro de este sábado.

El compromiso, fijado para las 20:00 horas locales, será transmitido por L1 Max y plataformas asociadas, permitiendo a la afición seguir cada detalle. El margen de error, según el propio plantel, es mínimo en este tramo decisivo del torneo.

Declaraciones de Jesús Castillo: unidad y ambición en Alianza Lima

Jesús Castillo remarca la unión del plantel y la importancia del duelo ante Cusco FC, al que considera una final clave para sostener la pelea por el liderato del Apertura. (Alianza Lima)

“Estamos mentalizados en poder sacar un buen resultado el sábado, somos locales”, expresó Jesús Castillo, mediocampista de Alianza Lima, en la previa del choque ante Cusco FC para el portal de Ovación.

El futbolista resaltó la cohesión interna del plantel: “El equipo está mentalizado, todos estamos unidos y pensando en el sábado”. Castillo, además, reconoció la dificultad que representa el rival: “Es un gran equipo, ya estamos trabajando pensando en el sábado. Es una final más para nosotros para poder ganar el Apertura”.

Las palabras del jugador reflejan el compromiso del vestuario, que considera el cruce frente a los cusqueños como un examen clave para sostener la pelea por la cima de la Liga 1 2026. Y es que como se recuerda, los ‘grones’ se encuentran en la cima de la tabla de posiciones con 23 puntos, los mismos que Los Chankas pero con un partido más.

Dónde ver el partido Alianza Lima vs Cusco FC

El partido en Matute podrá seguirse en TV y plataformas digitales, con horarios definidos para toda la región y alta demanda de entradas entre los hinchas. (Alianza Lima)

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará el sábado 18 de abril en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, desde las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para espectadores en Venezuela, Bolivia y Miami, el inicio está programado a las 21:00, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el arranque se dará a las 22:00.

La transmisión oficial será responsabilidad de L1 Max, con cobertura a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win, Movistar y la aplicación Liga 1 Play para quienes opten por el streaming.

La venta de entradas continúa vigente en el portal Joinnus, donde los boletos para las zonas Oriente y Occidente mantienen disponibilidad, mientras que las tribunas Sur, Norte y los palcos ya se encuentran agotados.

El antecedente inmediato ante ADT

El equipo íntimo afronta el duelo tras sumar puntos clave en la jornada previa, en un contexto donde cada resultado define la pelea por el liderato. (Liga 1)

La última presentación de Alianza Lima en la Liga 1, el último martes 14 de abril, dejó saldo positivo: triunfo 1-0 ante ADT en Tarma con gol de Eryc Castillo a los 29 minutos de juego. El equipo de Pablo Guede sumó tres puntos que le permitieron igualar en unidades al líder Los Chankas, aunque este último aún debe completar su partido de la fecha.

Durante el encuentro, los blanquiazules defendieron la ventaja con solvencia y sortearon los intentos ofensivos del conjunto local, asegurando una victoria estratégica en la recta final del Torneo Apertura.

El resultado mantiene a Alianza Lima en la pelea directa por el primer lugar, incrementando la presión de cara al compromiso contra un Cusco FC que viene de competir en la Copa Libertadores, donde cayó por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata.