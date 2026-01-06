Perú Deportes

Programación de la fecha 1 de la Liga peruana de vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley inicia el sábado 10 de enero con una jornada vibrante, donde cada punto será clave en la carrera por el título nacional y la permanencia en la élite del voleibol peruano.

Programación de la fecha 1
Programación de la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

La emoción y la exigencia se reactivan en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 con el inicio de la Fase 2, instancia en la que los diez mejores equipos del campeonato lucharán por un lugar en los playoffs y el sueño de consagrarse campeones. La Federación Peruana de Vóley (FPV) ha dado a conocer la programación de la fecha 1 de esta segunda etapa, que marcará el rumbo de la competencia y el destino de los clubes en la máxima categoría.

Programación de la fecha 1: duelos clave desde el arranque

La primera jornada de la Fase 2 se jugará entre el sábado 10 y el domingo 11 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, con partidos que prometen emociones y alto nivel competitivo. Los encuentros serán transmitidos por Latina TV (Canal 2), además de su web y aplicación oficial. Infobae Perú también tendrá todos los detalles y minuto a minuto de cada partido.

Sábado 10 de enero

  • 2:45 p.m. | Deportivo Géminis vs Atlético Atenea
  • 5:00 p.m. | Universidad San Martín vs Olva Latino
  • 7:00 p.m. | Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

Domingo 11 de enero

  • 3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima
  • 5:00 p.m. | Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Cada uno de estos partidos será fundamental para sumar puntos valiosos, ya que los equipos mantienen la puntuación obtenida en la Fase 1. Universitario de Deportes (30 puntos), Universidad San Martín (29) y Alianza Lima (27) arrancan con ventaja, pero la paridad y la sorpresa han sido la tónica de la temporada.

Alianza Lima, Universitario y San
Alianza Lima, Universitario y San Martín son los favoritos a llevarse el título de la Liga Peruana de Vóley

¿Cómo se juega la Fase 2 y quiénes la disputan?

La Fase 2 reúne a los 10 primeros equipos de la tabla acumulada tras la etapa regular. Esta ronda se juega bajo el formato de todos contra todos a una sola vuelta: cada club disputará nueve partidos. Al término de estas nueve fechas, los ocho mejores clasificarán a los playoffs y los dos últimos quedarán eliminados, finalizando su participación en la temporada.

La tabla de posiciones al cierre de la primera fase es la siguiente:

  1. Universitario de Deportes – 30 puntos
  2. Universidad San Martín – 29
  3. Alianza Lima – 27
  4. Circolo Sportivo Italiano – 18
  5. Deportivo Géminis – 17
  6. Atlético Atenea – 16
  7. Regatas Lima – 16
  8. Rebaza Acosta – 11
  9. Olva Latino – 9
  10. Deportivo Soan – 7

Deportivo Wanka y Kazoku No Perú, que finalizaron en las dos últimas posiciones, no participarán de esta etapa y lucharán por la permanencia en el cuadrangular de revalidación junto a los mejores de la Liga Nacional Intermedia.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras la jornada 11.

¿Qué está en juego en la Fase 2?

La Fase 2 no solo determina a los mejores ocho equipos que avanzarán a los playoffs, sino que también le da continuidad a la puntuación acumulada: los puntos sumados en la Fase 1 se mantienen, lo que premia la regularidad y el esfuerzo sostenido de los clubes a lo largo de la temporada.

El formato de emparejamientos en cuartos de final será directo: el primero enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, y así sucesivamente. De este modo, la posición en la tabla es clave para tener un camino más accesible rumbo a la gran final.

Transmisión y cobertura

Todos los partidos de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley serán transmitidos EN VIVO y en exclusiva por Latina TV (canal 2 y 702 HD). La Federación Peruana de Vóley y la Liga Peruana de Vóley ofrecerán además contenido especial, cobertura en tiempo real y análisis de cada jornada a través de sus plataformas oficiales y redes sociales.

Cuadrangular de revalidación

Mientras los diez mejores equipos disputan la Fase 2, Deportivo Wanka y Kazoku No Perú deberán afrontar el cuadrangular de permanencia junto a Molivoleibol y Túpac Amaru, campeones de la Liga Nacional Intermedia. Solo el líder de ese mini torneo asegurará su plaza en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, mientras que los otros tres jugarán en la LNI 2026/2027.

Kazoku No Perú registró su
Kazoku No Perú registró su segundo victoria al vencer a Deportivo Soan en la fecha 10.

Expectativa máxima rumbo a los playoffs

Con la Fase 2 en marcha, la Liga Peruana de Vóley se prepara para semanas de definiciones, emociones y duelos de alto voltaje. Cada partido será una final anticipada y la afición podrá disfrutarlo en multiplataforma, siguiendo de cerca el camino hacia el título y la lucha por la permanencia en la élite del vóley nacional.

