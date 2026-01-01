Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo nacional

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo

El telón de la Fase 1 está a punto de cerrarse: los doce equipos tendrán su última chance de asegurar su clasificación a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Todos definirán su futuro en la fecha 11 del torneo nacional, donde solo diez escuadras podrán manterse en carrera rumbo al título nacional.

La reciente derrota de Alianza Lima ante San Martín marcó el fin de su racha invicta en el torneo. El encuentro se resolvió a favor de las ‘santas’ por 3-1, con parciales de 25-19, 25-19, 20-25 y 26-24, resultado que consolidó el dominio de San Martín en el partido.

Las ‘blanquiazules’ enfrentan, además, un escenario complicado fuera de la cancha, ya que la Federación Peruana de Vóley (FPV) ha dado trámite al reclamo presentado por Universitario de Deportes por la presunta alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras en el clásico más reciente. El equipo de Facundo Morando optó por apelar la decisión y permanece a la espera de una resolución.

Mientras se aguarda el pronunciamiento de la federación, las actuales bicampeonas buscarán recuperarse cuando enfrenten a Regatas Lima el domingo 4 de enero. Por su parte, el conjunto ‘celeste’ llega también necesitado de sumar puntos, tras haber caído en su último compromiso frente a Universitario de Deportes por 3-1. En ese partido, las ‘pumas’ se impusieron con parciales de 25-20, 25-20, 18-25 y 25-23.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

En la otra llave de la jornada, las ‘pumas’ recibirán a Deportivo Wanka el sábado 3 de enero. El objetivo de las ‘cremas’ será asegurar el triunfo, una meta que podría permitirles cerrar la fase como líderes en caso de que la apelación de Alianza no prospere. La definición de esta fecha será clave para las aspiraciones de los equipos de cara al tramo final de la competencia.

Así se jugará la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Doce equipos están luchando por cerrar de la mejor manera la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, pero solo diez clasificarán a la segunda etapa del torneo nacional. Las escuadras mejor posicionadas mantendrán su sueño de levantar el trofeo de la competencia.

Una vez definido a los clasificados, la Fase 2 se resolverá de la siguiente manera: se usará la ‘Tabla de Berger’. Es decir, será un emparejamiento con el sistema todos contra todos y para determinar los enfrentamientos se considerará al primer lugar contra el décimo, el segundo con el noveno, y así consecutivamente hasta determinar las llaves.

Cabe destacar que una vez finalizada la fecha 11 del cmapeonato, empezará la siguiente fase de manera inmediata. No habrá descanso, lo que quiere decir es que todo volverá a empezar el próximo fin de semana: sábado 10 y domingo 11 de enero.

Universitario ganó los puntos en mesa tras error de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: FPV dio fundado su reclamo.

La tabla de posiciones previo a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Transcurridas diez fechas, Alianza Lima y San Martín comparten el primer puesto en la tabla de posiciones, ambos sumando 27 puntos. Universitario de Deportes se ubica en la tercera posición con 24 unidades, manteniéndose cerca de los líderes y en posición de disputar la punta.

En el extremo inferior de la clasificación aparecen Deportivo Wanka con 4 puntos y Deportivo Soan con 7, equipos que se perfilan como los principales candidatos a luchar por la permanencia en la categoría al cierre de la temporada. La parte baja de la tabla queda así marcada por la urgencia de estos conjuntos por mejorar su rendimiento para evitar la zona de revalidación.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras victoria de Universitario sobre Regatas Lima que cerró la jornada 10. Crédito: FPV.